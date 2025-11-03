Ρώμη: Κατέρρευσε μεσαιωνικός πύργος κοντά στο Κολοσσαίο

Ενας εργάτης νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα μετά τη μερική κατάρρευση τη Δευτέρα ενός μεσαιωνικού πύργου που βρισκόταν υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Ρώμης, κοντά στο Κολοσσαίο.

Τρεις ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ανέφερε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Σημειώθηκαν δύο διαδοχικές καταρρεύσεις τμημάτων του πύργου των Κόμηδων το μεσημέρι της Δευτέρας και τα σωστικά συνεργεία εργάζονταν για τον απεγκλωβισμό εργατών.

Ο εκπρόσωπος της εθνικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, Λούκα Κάρι, δήλωσε στο Reuters ότι οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης εργάζονταν για να απεγκλωβίσουν ένα άτομο που είχε παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Ο Τόρε ντε Κόντι, ύψους 29 μέτρων βρίσκεται στη Βία ντε Φόρι Ιμπεριάλι, την ευρεία λεωφόρο που οδηγεί από την Πιάτσα Βενέτσια στο Κολοσσαίο.

Το κτίριο δεν χρησιμοποιείται από το 2006, αλλά γινόταν εργασίες στο πλαίσιο ενός τετραετούς έργου ανακαίνισης που πρόκειται να ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης της Ρώμης.

Λόγω των εργασιών αποκατάστασης, η περιοχή γύρω από τον πύργο αποκλείστηκε για τους πεζούς. Το κτίριο ανεγέρθηκε από τον Πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ για την οικογένειά του στις αρχές του 13ου αιώνα.

