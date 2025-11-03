Κίμπερλι, λαός και Κολωνάκι

Οι σπουδαίοι ποιητές είναι διαχρονικοί. Oταν ο ρωμαίος ποιητής Οράτιος έλεγε ότι η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον κατακτητή της (τους Ρωμαίους) με τον πολιτισμό της, είχε κατά νου τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που φωτίζει ακόμα την ανθρωπότητα.

Δεν είχε υπόψη του τον Κωνσταντίνο Αργυρό, πώς θα μπορούσε άλλωστε; Ομως η ρήση του ισχύει ακόμη, έστω κι αν έχουν αλλάξει κάποιες μεταβλητές. Οπως είναι γνωστό, τους αρχαίους έλληνες έχουν διαδεχθεί με την πάροδο των αιώνων οι νεοέλληνες. Και οι εγχώριες ελίτ: με τον δικό τους, ξεχωριστό πολιτισμό.

Σε μερικά πράγματα λαός και Κολωνάκι είναι ένα, κι αυτό έδειξε να το αντιλαμβάνεται from scratch (από την αρχή) η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στον Αργυρό διασκεδάζει αυτές τις ημέρες ο κόσμος —δικαίωμά του— και το ίδιο ισχύει παραδοσιακά με μεγάλο μεγάλος μέρος της εγχώριας ελίτ: κυρίως όσους θεωρούν εαυτούς stakeholders, πρόσωπα με συμμετοχή και επιρροή στο εγχώριο γίγνεσθαι. Δεν πηγαίνουν να δουν έργα του Ιψεν, μεταξύ άλλων γιατί στα θέατρα δεν υπάρχουν πρώτα και δέυτερα τραπέζια. Ενώ στα μικρά βλέπεις καλά όπου και να κάτσεις, οπότε τι νόημα έχει;

Σε ό,τι αφορά τις ξένες αντιπροσωπείες, αυτές όταν καταφθάνουν σε μια χώρα για επίσκεψη ή εγκατάσταση είθισται να τιμούν τις παραδόσεις των λαών που τους υποδέχονται. Πόσες φορές έχουμε δει τον βασιλιά Κάρολο, όταν ήταν ακόμη Πρίγκιπας της Ουαλίας δίπλα σε ανθρώπους με παραδοσιακές ενδυμασίες στις επισκέψεις που έκανε ανά τον κόσμο ως επικεφαλής της Κοινοπολιτείας των Εθνών; Δεν είναι κάτι καινούργιο.

Σε πολιτικό επίπεδο, αυτό που ζήτησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αντί ή ίδια να δώσει διαπιστευτήρια στην πολιτική ηγεσία ως νέα πρεσβευτής, να δώσει πρώτα η πολιτική ηγεσία της χώρας διαπιστευτήρια στην ίδια στα μπουζούκια του Αργυρού, δείχνει, κι αυτό ακόμη, ότι είχε ενημερωθεί σωστά. Διότι εκτίμησε βασίμως πως κάποιοι θα υποκύψουν στον πειρασμό και θα πάνε. Ευτυχώς δεν ήταν πολλοί από την κυβέρνηση.

Αρχισαν βέβαια τα σχόλια στα σόσιαλ ότι όλο αυτό ήταν «απίστευτο καρακατσουλιό» και «καρακιτσαριό» αλλά είναι άδικα. Ηταν ένα μάθημα αυτογνωσίας το οποίο οργάνωσε η κυρία Γκίλφοϊλ και μάλιστα στο πρώτο πλήρες 24ωρο που πέρασε στην πατρίδα μας. Δηλαδή σε χρόνο dt…

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι «μπουζουκτσού», όπως έσπευσαν κάποιοι να σχολιάσουν βλέποντας τις φωτογραφίες. Ούτε ότι ο Αργυρός είναι ο νέος Κοραής που προωθεί σήμερα τον φιλελληνισμό ελλείψει άλλων. «Not so fast» που λένε οι Αμερικανοί: ας μη βιαζόμαστε.

Η δουλειά της κυρίας Γκίλφοϊλ ως πρέσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα αρχίζει αφότου υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Αυτό θα γίνει την Τρίτη (4/11). Τότε αρχίζει επίσημα η θητεία της στην Ελλάδα. Ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθει στην Αθήνα ένα σημαντικό ραντεβού για τα ενεργειακά, με συμμετοχή τεσσάρων υπουργών των ΗΠΑ για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ…

