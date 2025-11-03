Σε δημοπρασία μία χρυσή τουαλέτα έναντι $10 εκατ.

Στην αρχή το ήξεραν λίγοι και εκλεκτοί. Πλέον, όμως, ανακοινώθηκε και επίσημα: Ο οίκος Sotheby’s θα δημοπρατήσει μία… τουαλέτα.

Φυσικά δεν είναι μία απλή τουαλέτα, όπως επισημαίνει δημοσίευμα των Times, καθώς είναι κατασκευασμένη από συμπαγές χρυσό και μία από τις δύο που δημιούργησε ο ιταλός καλλιτέχνης Μαουρίτσιο Κατελάν το 2016, σε ένα έργο που θεωρήθηκε τότε ευρέως ως σχόλιο για τις υπερβολές της αγοράς της τέχνης.

Οι προσφορές για τη λεκάνη, η οποία είναι πλήρως λειτουργική και θα συνδεθεί με τον τοίχο στο νέο κτήριο του Sotheby’s στο Μανχάταν, θα ξεκινήσουν από τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Η αρχική αυτή τιμή βασίζεται αποκλειστικά στην αξία των πρώτων υλών: των 101,2 κιλών χρυσού 18 καρατίων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της, με βάση τη σημερινή τιμή της αγοράς. Η δημοπρασία, που θα γίνει τον Νοέμβριο, θα δοκιμάσει πόσο περισσότερο είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένας αγοραστής για ένα έργο το οποίο είχε προκαλέσει πρωτοσέλιδα και ουρές επισκεπτών όταν πρωτοεμφανίστηκε σε μια καμπίνα τουαλέτας στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης το 2016.

Ουρές για τη χρυσή τουαλέτα

Το γλυπτό, με τίτλο America (Αμερική), σχεδιάστηκε το 2015 και κατασκευάστηκε την επόμενη χρονιά, με πρότυπο μια τουαλέτα Kohler από τις τουαλέτες του χοανοειδούς αίθριου του Γκούγκενχαϊμ, τονίζει η βρετανική εφημερίδα.

Οι ειδικοί της σύγχρονης τέχνης θεώρησαν ότι παρέπεμπε στο ουρητήριο που ο Μαρσέλ Ντυσάν υπέγραψε και προσπάθησε να εκθέσει στη Νέα Υόρκη το 1917.

Το κοινό έκανε ουρές για να χρησιμοποιήσει την America. Σύμφωνα με το Γκούγκενχαϊμ, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι φρόντισαν να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για όσο διάστημα διαρκούσε η έκθεση της.

Η εντυπωσιακή κλοπή

Το 2019 η λεκάνη μεταφέρθηκε στο Μπλένχαϊμ Παλάς του Οξφορντσαϊρ και εγκαταστάθηκε σε ένα κομψό, ξύλινο δωμάτιο, όπου οι επισκέπτες της έκθεσης του Κατελάν μπορούσαν, κατόπιν ραντεβού, να «ρίξουν ένα κέρμα».

Ο λόρδος Εντουαρντ Σπένσερ-Τσώρτσιλ, αδελφός του δούκα του Μάρλμπορο, ένιωθε απολύτως σίγουρος ότι δεν θα κλαπεί. «Πρώτον, είναι συνδεδεμένη με τις σωληνώσεις, και δεύτερον, ο πιθανός κλέφτης δεν θα έχει ιδέα ποιος τη χρησιμοποίησε τελευταίος ή τι είχε φάει», είπε στους Sunday Times. «Αρα όχι, δεν σκοπεύω να τη φυλάω».

Ομως λίγο πριν την αυγή, στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, εκλάπη. Οι ληστές διέρρηξαν μια πόρτα, ξήλωσαν τη χρυσή τουαλέτα προκαλώντας πλημμύρα, την κύλησαν ως ένα κλεμμένο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν με αυτή στο πορτμπαγκάζ. Θεωρείται ότι την έλιωσαν για να πουλήσουν τον χρυσό.

«Η America δεν ξαναείδε ποτέ το φως της ημέρας», είπε ο δικαστής Ιαν Πρίνγκλ, ο οποίος καταδίκασε δύο άνδρες για τη συμμετοχή τους στη διάρρηξη τον Ιούνιο.

Ομως αυτό δεν ήταν εντελώς αληθές. Οπως ο Λεονάρντο ντα Βίντσι δημιούργησε δύο εκδοχές της «Παναγίας των Βράχων», έτσι και ο Κατελάν δημιούργησε μια δεύτερη χρυσή λεκάνη. Ενας ανώνυμος συλλέκτης τέχνης —ή ίσως λάτρης των τουαλετών, ή και τα δύο— απέκτησε τη λεκάνη από την γκαλερί Marian Goodman στο Κάτω Μανχάταν το 2017, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Γκαλπέριν, ειδικό στη σύγχρονη τέχνη στον οίκο Sotheby’s.

Πέρυσι, ο οίκος δημοπρασιών πούλησε ένα ακόμη έργο του Κατελάν, μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε έναν τοίχο. Το έργο, με τίτλο The Comedian (Ο Κωμικός), πουλήθηκε για 6,2 εκατομμύρια δολάρια σε έναν Κινέζο επιχειρηματία των κρυπτονομισμάτων. Ο Γκαλπέριν είπε ότι «μετά από αυτή την απίστευτη επιτυχία» ο οίκος κατάφερε να συναντήσει τον ιδιοκτήτη της τουαλέτας για να τον ρωτήσει αν θα σκεφτόταν να την αποχωριστεί.

