Το μανιφέστο των πολυεθνικών κολοσσών: αλλάζουν για να έχουν

Περίπου διακόσιες αμερικανικές εταιρείες -επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται στους εμπορικούς και χρηματοπιστωτικούς «κολοσσούς» του κόσμου- δημοσίευσαν ένα «μανιφέστο» για να διαδηλώσουν τόσο την πίστη τους στην οικολογία και στο δίκαιο του πελάτη τους όσο και την αφοσίωσή τους στις «αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας» του προσωπικού τους. Τα κέρδη των μετόχων λοιπόν υποχωρούν μπροστά στα τρία νέα «προτάγματα» του αμερικανικού καπιταλισμού. Ετσι το δόγμα «κέρδη πάση θυσία» φεύγει από τη μέση λέει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, αφού οι αμερικανικές πολυεθνικές επιλέγουν περιβάλλον και ευχαριστημένους πελάτες και εργαζομένους.

Business Roundtable announces the release of a new Statement on the Purpose of a Corporation signed by 181 CEOs who commit to leading their companies for the benefit of all stakeholders – customers, employees, suppliers, communities and shareholders. https://t.co/ZWMRTDZRqA. pic.twitter.com/8Kd4IVFjva

— Business Roundtable (@BizRoundtable) August 19, 2019