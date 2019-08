Tο Instagram γέμισε… ποδολάτρες!

Και ξαφνικά οι Ελληνες εκδηλώνονται. Απότομα. Επιθετικά. Και εκθέτουν εμμονικά τα πόδια τους στα κοινωνικά δίκτυα. Μήπως τα πόδια είναι το καινούργιο μπούστο; Ο νέος γλουτός; Το καυτό μπικίνι; Μπορεί. Ισως όμως να μην υπάρχει ανταγωνισμός πλέον σε όλα αυτά τα σημεία του σώματος.

Τα φίλτρα και το photoshop έχουν κάψει οτιδήποτε «καυτό» υπήρχε, αφού πλέον τα έχουν όλοι, όλες και όλα, ίδια. Οι άνδρες με θήκες ορθών κοιλιακών μυών σε όλες τις φωτογραφίες, μπούστο που κοιτάζει περήφανα τον ήλιο το 100% των γυναικών. Σε ποια πραγματικότητα τα βλέπεις αυτά; Σε καμία.

Και αφού γίναμε όλοι ίδιοι, τι διαφορετικό απομένει να δείξουμε για να στείλουμε ερωτικό προσκλητήριο, χωρίς να γινόμαστε ανιαροί; Τα πόδια! Που είναι όλα διαφορετικά. Και έχουν και το δικό τους μυστικό, κρυμμένο καλά μέσα στον εγκέφαλο…

Τα δάχτυλα των ποδιών αποτελούν ένα από τα πιο συχνά σημεία που συμμετέχουν στην ερωτική πράξη, χωρίς σχεδόν κανένας να μιλάει γι’ αυτά.

Δεν ξέρω γιατί οι συζητήσεις ακόμη και μεταξύ κολλητών αφορούν άλλα σημεία του σώματος. Για κάτι τόσο διαδεδομένο στο Instagram και το Facebook δεν μιλάει κανείς. Μήπως δεν είναι νορμάλ κι αυτό και οι φωτό είναι το «δόλωμα», το «συνθηματικό»;

Για τα πόδια ως ερωτογενή ζώνη, είχε μιλήσει ανοιχτά και πριν από περίπου 150 χρόνια ο μεγάλος θεμελιωτής της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ. Είχε διατυπώσει τη άποψη ότι οι άνθρωποι ερεθίζονται από τα πόδια, επειδή συμβολικά μοιάζουν με πέος. Επρεπε κάτι να πει και γι’ αυτό…

Η αλήθεια είναι ότι όλα τα άκρα είναι ποθητά. Οι περισσότεροι, εκτός από τα μάτια του υποψήφιου εραστή ή ερωμένης, κοιτούν και τα δάχτυλα του χεριού.

Ομως τα δάχτυλα του ποδιού είναι συνήθως καλυμμένα, όπως άλλωστε και τα άλλα επίμαχα σημεία. Και αποτελούν έκπληξη. Οχι πάντα θετική… Γι’ αυτό και όποιος νομίζει ότι έχει ωραία πόδια σήμερα, τα ποστάρει στα κοινωνικά δίκτυα!

Είναι όμως εγκεφαλικό το ζήτημα ή όντως διεγείρονται και διεγείρουν τα πόδια; Ο Νιλανάγια Ραμάτσεντραν, καθηγητής του Κέντρου Εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας έχει κάποιες ενδιαφέρουσες επιστημονικές απαντήσεις.

Το τέλος του μυστηρίου

Ο Ραμάτσεντραν ανακάλυψε τυχαία την απάντηση στο «γιατί μας διεγείρουν τα πόδια», στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών που έκανε για το «μέλος φάντασμα».

Τι είναι αυτό; Ενα πόδι ή χέρι που έχει ακρωτηριαστεί, όμως ο ανάπηρος βιώνει καθημερινά πόνο στο άκρο που δεν υπάρχει, ονομάζεται πόνος στο μέλος φάντασμα.

Ο καθηγητής αναζητούσε τις δυσλειτουργίες του εγκεφάλου που προκαλούν αυτό το αίσθημα σε άτομα με ακρωτηριασμένα άκρα και ανακάλυψε πώς όταν ο «χάρτης της εικόνας του σώματος» που υπάρχει στον εγκέφαλο, αποτύχει να διαγράψει το άκρο που κόπηκε, τότε εκδηλώνεται ο πόνος, επειδή ακριβώς δεν το βρίσκει.

Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις όμως, όχι απλώς δεν κατάφερε ο εγκέφαλος να διαγράψει το ακρωτηριασμένο άκρο, αλλά δημιούργησε και έναν τελείως λάθος χάρτη, ο οποίος του «λέει», ότι το άκρο που λείπει, είναι αυτό που προκαλεί οργασμό. Η μελέτη του δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση της Αμερικανική Ιατρικής Journal of American Medical Association.

Μάλιστα, έχουν καταγραφεί περιστατικά με απώλεια ποδιών, που βιώνουν κανονικό οργασμό από τα πόδια που έχουν απολέσει. Περίεργο ή όχι είναι λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Θέλοντας ο ίδιος επιστήμονας να μάθει γιατί συμβαίνει αυτό, έκανε έρευνα στις δομές του εγκεφάλου. Ετσι, ανακάλυψε ότι οι περιοχές που συνδέονται με τα γεννητικά όργανα και τα πόδια, είναι τόσο κοντά, που οι νευρικές συνάψεις τους μπορούν να «μπερδευτούν».

Δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η απάντηση. Ωστόσο, κανείς μέχρι εκείνη τη στιγμή το 1999, δεν είχε σκεφτεί να τα συσχετίσει τις δύο καταστάσεις και να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «η ποδολαγνεία είναι αποτέλεσμα σταυρωτής σύνδεσης των νευρικών συνάψεων του εγκεφάλου, που καταλήγουν στα πόδια και τα γεννητικά όργανα».

Οσο για το αν είναι φυσιολογικό ή όχι, ο ίδιος αναφέρει στο βιβλίο του για τα μυστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου «Phantoms in the Brain: Probing the Mysteries of the Human Mind», γράφει ότι «μπορεί να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, όμως η σταυρωτή καλωδίωση του εγκεφάλου μας, εξηγεί γιατί μας διεγείρουν σεξουαλικά τα δάχτυλα των ποδιών».