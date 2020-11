Το γινάτι βγάζει… δίκτυο: ο Τραμπ θέλει δικό του κανάλι για να «χτυπήσει» το Fox

Στις προτεραιότητες του Τραμπ μόλις εξέλθει (με το καλό) από τον Λευκό Οίκο είναι η δημιουργία ενός δικτύου ψηφιακών Μέσων, ειδησεογραφικού χαρακτήρα και… αυτοκρατορικού μεγέθους, επειδή θέλει να «βγάλει από τη μέση» το δίκτυο Fox.

Αυτή είναι μία εμπιστευτική πληροφορία που γνωστοποιήθηκε στον ιστότοπο Axios και, τελικά, μέσω αυτού κοινοποιήθηκε σε όλον τον κόσμο.

Μα, το Fox δεν υποστήριξε τον Τραμπ όταν όλο το αμερικανικό σύστημα των media τον κατακεραύνωνε; Ναι μεν, αλλά.

Το συντηρητικό δίκτυο έκανε το μοιραίο λάθος να μεταδώσει… πρώιμα τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στην Αριζόνα. Κατόπιν αυτού, ο Τραμπ έγινε έξαλλος και ορκίστηκε εκδίκηση.

Τώρα, με δρομολογημένες τις εξελίξεις προς την επιστροφή στην πολιτική κανονικότητα, έχουν ανοίξει κάποια στόματα του περιβάλλοντος Τραμπ και μαθαίνουμε τα καθέκαστα: «Σκοπεύει να καταστρέψει το Fox. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό» είπε στο Axios πηγή «με λεπτομερή γνώση των προθέσεων του Τραμπ».

Υπήρξαν σκέψεις για τη δημιουργία καλωδιακού καναλιού, είπε η πηγή, όμως η μεταφορά καλωδιακών συστημάτων είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Ετσι ο Τραμπ κατέληξε στη λύση του καναλιού ψηφιακών Μέσων, το οποίο θα μεταδίδει τα μηνύματά του μέσω Διαδικτύου με φθηνότερο τρόπο.

Το μικρότερο κόστος δεν ήταν, ωστόσο το μόνο θέλγητρο αυτής της λύσης. Είναι και πολύ εύκολο να στηθεί η επιχείρηση και να λειτουργήσει άμεσα. Ο ίδιος ο Τραμπ φέρεται διατεθειμένος να διαθέσει πολύ χρόνο σε αυτό το εκδικητικό πρότζεκτ.

Τα ψηφιακά ειδησεογραφικά προϊόντα της επιχείρησης του Τραμπ δεν θα είναι δωρεάν. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει μηνιαίο τέλος, φθηνότερο από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Fox. Και η βάση δεδομένων του Τραμπ και οι επαφές του μέσω email θα ήταν ένα καλό κεφάλαιο για την προσέλκυση πελατείας.

Ο Τραμπ διαμαρτύρεται όλο και περισσότερο ότι η Fox παίρνει περισσότερες συνεντεύξεις από Δημοκρατικούς σε σχέση με ό,τι έκανε στο πρόσφατο παρελθόν: «Η Fox έχει αλλάξει πολύ…» δήλωσε ο ίδιος στην τελευταία συνέντευξή του.

Πέρα από τα αποσιωπητικά της φράσης του, υπήρχαν από τότε, τα σχέδιά του να καταστρέψει οικονομικά το δίκτυο που τον στενοχώρησε.

Η Fox δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού της πληροφορίας που διακίνησε το Axios. Ωστόσο στις 3 Νοεμβρίου, όταν ρωτήθηκε σχετικά με κάποιον πιθανό ανταγωνισμό με τον Τραμπ σε επιχειρηματικό επίπεδο, ο διευθύνων σύμβουλός της Λάχλαν Μέρντοκ, γιος του μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοκ, είχε πει: «Εμείς αγαπάμε τον ανταγωνισμό. Πάντα κερδίσαμε από τον ανταγωνισμό».

Την επιβεβαίωση όσων είπε η ενημερωμένη πηγή στο Axios ήρθε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου από τον ίδιο τον Τραμπ που τιτίβισε στο Fox τι το περιμένει από τη στιγμή που έχασε τη… Χρυσή Χήνα (η φράση γραμμένη με πεζοκεφαλαία), δηλαδή αυτόν τον ίδιο προσωπικά!

.@FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020