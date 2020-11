Ιστορικές φωτογραφίες της NASA σε δημοπρασία

Ο οίκος Christie’s του Λονδίνου διαθέτει σε δημοπρασία περίπου 24.000 φωτογραφίες από τις πρώτες εξορμήσεις του ανθρώπου στο Διάστημα, έως και τα πιο πρόσφατα βήματά του στη Σελήνη.

Μεταξύ αυτών διατίθεται και η ιστορική φωτογραφία της προσελήνωσης του Νιλ Αρμστρονγκ, που τραβήχτηκε το 1969, όπως και η πρώτη διαστημική «σέλφι» που τραβήχτηκε επίσης το 1969 από τον Μπαζ Ολντριν, μέλος του πληρώματος του Apollo 11.

Ενα ακόμη από τα περιζήτητα κομμάτια της δημοπρασίας είναι η πρώτη φωτογραφία «ανατολής» της Γης, γνωστή και ως «Earthrise», όπως εθεάθη από τη Σελήνη, η οποία τραβήχτηκε το 1968.

Λόγω της πανδημίας του κορoνοϊού, η δημοπρασία πραγματοποιείται διαδικτυακά, με τις προσφορές να ξεκινούν από τις 100 λίρες όσον αφορά τις περισσότερες φωτογραφίες και τον οίκο να εκτιμά ότι ότι οι δημοφιλέστερες φωτογραφίες θα πετύχουν τελική τιμή 50.000-60.000 λιρών, αναφέρει ο Guardian.

Οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος μιας τεράστιας φωτογραφικής συλλογής, με τίτλο «Voyage to Another World: the Victor Martin-Malburet Photograph Collection» (Ταξίδι σε Αλλους Κόσμους: η Φωτογραφική Συλλογή του Βίκτορ Μάρτιν-Μαλμπουρέ).

Ο Μαλμπουρέ, ένας 39χρονος Γάλλος, ξεκίνησε να συγκεντρώνει τις φωτογραφίες αυτές από τα εφηβικά του χρόνια και πλέον έφτασε να διαθέτει την πληρέστερη συλλογή διαστημικών φωτογραφιών που ξεκινούν από τις πρώιμες απόπειρες πτήσεων την δεκαετία του 1940 στις ΗΠΑ μέχρι την πρώτη έγχρωμη φωτογραφία της Γης με τη Σελήνη μαζί, από το διαστημόπλοιο Voyager 1 το 1977.

Άλλες αξιοσημείωτες εικόνες προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τη Λάικα, το πρώτο σκυλί που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη, την ώρα που περιμένει να μπει στη διαστημική κάψουλα το 1957, στο σοβιετικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ

Και τη διάσημη φωτογραφία «Blue Marble» (Γαλάζιος Βώλος), την πρώτη πλήρη φωτογραφία της γήινης σφαίρας, που τραβήχτηκε το 1972.

«Πρόκειται για την πληρέστερη συλλογή φωτογραφιών της NASA που παρουσιάζεται ποτέ σε δημοπρασία, και καλύπτει κάθε ορόσημο του διαστημικού προγράμματος», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο οίκος για την προώθηση της πώλησης.

«Μέσω των φωτογραφικών μηχανών τους, οι αστροναύτες, σαν καλλιτέχνες, μπόρεσαν να μεταφέρουν στην ανθρωπότητα την ομορφιά και το βάθος της εμπειρίας τους στο Διάστημα, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τη θέση μας στο Σύμπαν».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Νοεμβρίου.