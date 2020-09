«Θα μάθεις να σέβεσαι»: Εξαλλος (και) με την Πελόζι ο Τσαβούσογλου

Το σχόλιο της Νάνσι Πελόζι, προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, για τις «φιλίες» του Ντόναλντ Τραμπ με απολυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ταγίπ Ερντογάν, προκάλεσε την «έκρηξη» του τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που επιτέθηκε σε σκαιό ύφος στο ηγετικό στέλεχος των Δημοκρατικών μέσω Τwitter!

«Η άνοδος της Νάνσι Πελόζι στη θέση της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι το πραγματικά ανησυχητικό για την αμερικανική δημοκρατία, δεδομένης της κατάφωρης άγνοιάς της. Θα μάθετε να σέβεστε την θέληση του τουρκικού λαού», έγραψε ο Τσαβούσογλου κάνοντας mention στην ανάρτησή του τόσο την ίδια την Νάνσι Πελόζι, όσο και τον Ντόναλντ Τραμπ.

.@SpeakerPelosi’s rise to become Speaker of the House is what is truly worrisome for American democracy, given her blatant ignorance. You will learn to respect the Turkish people’s will. @realDonaldTrump

