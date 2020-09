Ο Τραμπ αρνείται να δεσμευτεί σε ομαλή μετάβαση της εξουσίας αν χάσει

Κάθε μέρα ο Ντόναλντ Τραμπ ξεπερνάει τον εαυτό του –είναι και αυτή μια πολιτική τέχνη. Τώρα αρνείται να δεσμευτεί ότι θα υπάρξει ομαλή μετάβαση εξουσίας στις ΗΠΑ σε περίπτωση που ηττηθεί στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου από τον Τζο Μπάιντεν, την ίδια ώρα που προφητεύει ότι η όλη διαδικασία θα καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο –όπου ο ίδιος κάνει ό,τι μπορεί μετά τον θάνατο (εδώ) της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ να διασφαλίσει ότι θα έχει την πλειοψηφία των δικαστών.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αρνήθηκε να μιλήσει για ειρηνική μετάβαση της εξουσίας μετά τον Νοέμβριο. Απεναντίας επανέλαβε τις κατά τους Νew York Times «αβάσιμες» προειδοποιήσεις του για νοθεία στις εκλογές, για να προσθέσει μετά ότι δεν θα υπάρξει καμία μετάβαση εξουσίας.

Η ερώτηση έγινε από τον διαπιστευμένο στον Λευκό Οίκο δημοσιογράφο του Playboy Μπράιαν Καρέμ: τον ρώτησε αν «δεσμεύστε εδώ, σήμερα, για μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου». Με το γνωστό απαξιωτικό του ύφος, ο Τραμπ όχι μόνο δεν άδραξε την ευκαιρία για να απευθύνει έκκληση για μια ήρεμη και ομαλή εκλογική διαδικασία, αλλά σκόρπισε δηλητήριο συνωμοσιολογίας.

«Θα δούμε τι θα γίνει» είπε. «Ξέρετε ότι διαμαρτύρομαι για τις κάλπες και οι κάλπες είναι μια καταστροφή», είπε αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο, την οποία τρέμει.

«Το κατανοώ αλλά ο κόσμος εξεγαίρεται» ανταπάντησε ο δημοσιογράφος, ο οποίος επανέλαβε την ερώτηση.

«Σταματήστε τις κάλπες και θα έχουμε μια πολύ ειρηνική (διαδικασία) –μεταξύ μας δεν θα υπάρξει μετάβαση, αλλά συνέχεια», απάντησε με νόημα, προεξοφλώντας, έστω και με μια κάποια καθυστέρηση, τη νίκη του επί του Μπάιντεν.

Ο τελευταίος χαρακτήρισε τις νέες δηλώσεις του Τραμπ «παράλογες» ενώ από το στρατόπεδό του είπαν ότι είναι προετοιμασμένοι για τέτοιες παρασπονδίες του προέδρου. Είναι όμως προετοιμασμένοι οι Δημοκρατικοί για έναν Τραμπ που θα αρνηθεί να εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα νοθείας;

Οπως υπενθύμισε το BBC, η Χίλαρι Κλίντον η οποία είχε χάσει το 2016 από τον Τραμπ μολονότι είχε πάρει τρία εκατ. ψήφους περισσότερες παναμερικανικά, προειδοποίησε προ ημερών τον Μπάιντεν να μην παραδεχτεί την ήττα του αν είναι το αποτέλεσμα οριακό, μια δήλωση που δείχνει ότι όλο και περισσότεροι φοβούνται ένα θρίλερ παρόμοιο του 2000, όταν ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος «νίκησε» τον Αλ Γκορ σε μια εκλογή που κρίθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο…

Ο Μιτ Ρόμνεϊ, ρεπουμπλικανός γερουσιαστής που είχε χάσει από τον Μπαράκ Ομπάμα το 2012, καυτηρίασε τη θέση του Τραμπ, παρομοιάζοντας την κατάσταση με τη Λευκορωσία του Λουκασένο. «Είναι θεμελιώδες για μια δημοκρατία η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας. Χωρίς αυτήν, γίνεσαι Λευκορωσία. Κάθε ισχυρισμός ότι ένας πρόεδρος δεν θα σεβαστεί τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα, είναι τόσο απίστευτος όσο και απαράδεκτος», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter.

Fundamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus. Any suggestion that a president might not respect this Constitutional guarantee is both unthinkable and unacceptable.

— Mitt Romney (@MittRomney) September 24, 2020