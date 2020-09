Πάιατ: Ουδέποτε οι ΗΠΑ ζήτησαν αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου

Σε διάψευση δημοσιευμάτων περί πρότασης που φέρεται να κομίζει ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο κατά την επικείμενη επίσκεψή του στη χώρα μας (το τριήμερο Δευτέρα 28 – Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου), για αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου (οπως επίμονα αξιώνει το καθεστώς Ερντογάν), προέβη ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, μία από τις προτάσεις που θα κάνει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, θα είναι να απομακρύνουν αμφότερες από την περιοχή τα λεγόμενα όπλα «Πρώτου Πλήγματος».

Και ενώ κάτι τέτοιο φαντάζει αδιανόητο να αποτελέσει έστω αντικείμενο συζήτησης από οιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, ο αμερικανός πρεσβευτής, Τζέφρι Πάιατ, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποβάλλουν τέτοιου είδους προτάσεις, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «αυτή δεν είναι η φύση της συμμαχίας μας» και «όπως έχω πει συχνά, μια ισχυρή και ασφαλής Ελλάδα είναι προς το συμφέρον της Αμερικής».

Ακολούθως, με διαδοχικά tweets, ο κ. Πάιατ κάλεσε εκ νέου την Τουρκία να απέχει από προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Στίβεν Μπίγκαν σε ομιλία του στο Αμερικανοτουρκικό Συνέδριο (American-Turkish Conference).

“Conflict between our NATO Allies Turkey and Greece only benefits common adversaries who seek to sow division and Transatlantic disunity. We urge Turkey to cease provocative maritime operations and steps that are raising tensions in the region” https://t.co/t0rXDGbyv9

«Η σύγκρουση μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, Τουρκία και Ελλάδα, ωφελεί μόνο τους κοινούς μας αντιπάλους που επιδιώκουν να σπείρουν διατλαντική διχοτόμηση. Προτρέπουμε την Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές θαλάσσιες επιχειρήσεις και τα μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή», έγραψε σε μία από τις αναρτήσεις του ο κ. Πάιατ για να προσθέσει:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν λαμβάνουν θέση σχετικά με το πώς άλλες χώρες οριοθετούν τα θαλάσσια σύνορά τους, αυτό πρέπει να γίνει μέσω ειρηνικού διαλόγου και όχι μέσω προκλητικής, μονομερούς δράσης».

“While the United States does not take a position on how other countries delimit their maritime boundaries, this should be done through peaceful dialogue, and not through provocative, unilateral action.”

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 24, 2020