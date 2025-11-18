Τετ α τετ Μητσοτάκη – Μποντίρογκα στο Μέγαρο Μαξίμου με φόντο το Φάιναλ Φορ

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου διέβη, το πρωί της Τρίτης (18.11), ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, θρύλος του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ –και λατρεμένος από τους φίλους του Παναθηναϊκού καθώς με τη φανέλα των Πρασίνων πανηγύρισε την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 2002. Στα 52 του πια, ο Μποντίρογκα επισκέφτηκε το πρωθυπουργικό μέγαρο της Ηρώδου Αττικού 19 με την ιδιότητα του προέδρου της Euroleague Basketball.

Αντικείμενο της συνάντησης, μεταξύ άλλων, ήταν το επικείμενο Final Four της Euroleague στην Αθήνα, το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026.

Μαζί τους στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four, Δημήτρης Φραγκάκης.

