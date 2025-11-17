Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς στο Μέγαρο Μαξίμου

Με τον αστέρα του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς συναντήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης στην οποία συμμετείχαν επίσης, ο αδερφός του διάσημου τενίστα Τζόρτζε και ο πρόεδρος της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρής Γκλαβάς, συζητήθηκαν τρόποι για την ανάδειξη του ελληνικού τένις μετά το πετυχημένο Hellenic championship ATP 250.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει συναντηθεί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο περιθώριο του τουρνουά στο ΟΑΚΑ, αλλά και το καλοκαίρι στην Τήνο. Επίσης είχαν συναντηθεί ξανά στα μέσα Ιουνίου, πριν ο σέρβος τενίστας εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάφερε:

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».

