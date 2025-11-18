Το τένις στην εποχή… των Σινκαράθ

Στη φλεγόμενη από ενθουσιασμό «Ινάλπι Αρίνα» του Τορίνο ο Γιανίκ Σίνερ, ένας από τους πιο αγαπημένους αθλητικούς ήρωες των Ιταλών, νίκησε 7-6(4), 7-5 το Νο1 του τένις, Κάρλος Αλκαράθ, στον τελικό των ATP Finals και έγινε ο μόλις τέταρτος παίκτης στον 21ο αιώνα που κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο τελευταίο major τουρνουά της σεζόν. Ο νεαρότερος μετά τον (23χρονο, τότε) Ρότζερ Φέντερερ το 2004. Σε ηλικία 24 ετών και 85 ημερών.

Μάλιστα, το κατόρθωσε χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ, όπως είχε κάνει κάποτε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Η τελευταία φορά που γνώρισε την ήττα στα ATP Finals ήταν στον τελικό του 2023. Από τον «Νόλε». Σε indoor hard-court, δηλαδή σε κλειστό γήπεδο με σκληρό τερέν, είναι ανίκητος. Περίπου όσο ήταν ο Ράφα Ναδάλ στο χώμα του Ρολάν Γκαρός. Στην αγαπημένη του επιφάνεια ο Ιταλός συμπλήρωσε 31 διαδοχικές νίκες, αρχίζοντας από τον θρίαμβό του στο Davis Cup ­πριν από δύο χρόνια.

Ο ηττημένος του κυριακάτικου τελικού αποθέωσε τον νικητή λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Μόλις αγωνίστηκα απέναντι σε κάποιον που δεν έχει χάσει αγώνα σε indoor εδώ και δύο χρόνια. Αυτό δείχνει πόσο σπουδαίος παίκτης είναι». Αλλά και ο Σίνερ δεν παρέλειψε να εκθειάσει τον Ισπανό για το επίπεδο του παιχνιδιού του. Οι μάχες τους στα κορτ είναι ομηρικές, όμως είναι φίλοι. Ωθούν, ο ένας τον άλλον, προς την τελειότητα. Στις μονομαχίες τους βγάζουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Αυτή ήταν η έκτη τους συνάντηση σε τελικό μέσα στο 2025. Το Αλκαράθ – Σίνερ γίνεται όλο και πιο συχνό, θυμίζοντας έντονα την αντιπαλότητα του Φέντερερ με τον Ναδάλ, ή του Μποργκ με τον Κόνορς παλαιότερα. Ο Ισπανός έχει νικήσει τέσσερις φορές, όμως ένα απίθανο στατιστικό δείχνει ότι οι δύο υπέροχοι νεαροί βρίσκονται (περίπου) στο ίδιο επίπεδο. Στα 16 μεταξύ τους παιχνίδια έχουν κερδίσει ακριβώς τους ίδιους πόντους: από 1.651. Επίσης, έχουν κατακτήσει τον ίδιο αριθμό τροπαίων: από 24.

Πρώτος ξεχώρισε ο Αλκαράθ, αν και είναι δύο χρόνια νεότερος από τον Ιταλό. Το 2022, στα 19, κατέκτησε το πρώτο του Γκραν-Σλαμ (Αμερικανικό Οπεν) και έγινε ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης στην Ιστορία του αθλήματος, που ανέβηκε στο Νο1 του παγκόσμιου ranking. Ακολούθησαν άλλοι έξι major τίτλοι. Και είναι μόλις 22 ετών (τα έκλεισε τον Μάιο).

Η «εκτόξευση» του Σίνερ άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν κατέκτησε το Οπεν του Πεκίνου. Εκτοτε, στις μισές από τις (ελάχιστες) ήττες που έχει μετρήσει, αντίπαλός του ήταν ο Αλκαράθ. Η εφετινή του σεζόν ήταν η καλύτερη της μέχρι σήμερα καριέρας του. Παρά την τρίμηνη απουσία του λόγω τιμωρίας για τη γνωστή υπόθεση ντόπινγκ, πρόσθεσε στη συλλογή του έξι τρόπαια (ανάμεσά τους δύο γκραν-σλαμ) και έγινε ο μόλις τρίτος παίκτης στα χρονικά του τένις, που εμφανίστηκε στους τελικούς και των πέντε κορυφαίων τουρνουά της χρονιάς. Ο Φέντερερ το είχε πετύχει το 2006 και το 2007. Ο Τζόκοβιτς, το 2015 και το 2023. Ο Σίνερ έφτασε στον τελικό, στα 10 από τα 12 τουρνουά στα οποία συμμετείχε. Το εφετινό του ρεκόρ είναι 58 νίκες και (μόλις) 6 ήττες.

Τα κατορθώματα των δύο «τρομερών μωρών» των κορτ είναι επικά, παρόμοια με εκείνα του Φέντερερ, του Ναδάλ και του Τζόκοβιτς όταν έκαναν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στο τένις. Αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία τους είναι αυτή που μοιράστηκαν: η απόλυτη κυριαρχία τους στο εφετινό Tour. Εχουν σαρώσει, μαζί, 14 τρόπαια. Ανάμεσά τους, όλα τα γκραν-σλαμ και τον τίτλο των ATP Finals. Μόνο ένας από τους πέντε μεγάλους τελικούς της χρονιάς δεν ήταν Αλκαράθ εναντίον Σίνερ: του Οπεν της Αυστραλίας, όπου ο Ιταλός νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Το τένις ζει την εποχή… των Σινκαράθ. Ο Τέιλορ Φριτζ έκανε λόγο για μια νέα «τάξη πραγμάτων» που έχουν επιβάλει στο σπορ οι δύο διάδοχοι των «Big-3». «Ολοι θεωρούμε δεδομένο, πλέον, ότι για να κερδίσεις ένα μεγάλο τουρνουά πρέπει να νικήσεις τον Σίνερ και τον Αλκαράθ, ή έναν από τους δύο», σχολίασε ο 28χρονος Αμερικανός τενίστας.

Το φινάλε της σεζόν βρήκε τον Αλκαράθ στο No1 του ranking, μόλις 550 βαθμούς πάνω από τον Σίνερ. Στο Νο3 παρέμεινε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αλλά πολύ μακριά από τους δύο πρώτους. Νο4 είναι ο Τζόκοβιτς, παρά τα τόσα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Νο34.

Το επόμενο επίσημο ραντεβού του Αλκαράθ με τον Σίνερ είναι το Οπεν της Αυστραλίας. Στη Μελβούρνη ο Σίνερ θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο του, και ο Αλκαράθ να γίνει ο νεαρότερος τενίστας που θα έχει θριαμβεύσει και στα τέσσερα κορυφαία τουρνουά. Μια εβδομάδα πριν από το πρώτο Γκραν-Σλαμ του 2026, στις 10 Ιανουαρίου, θα συναντηθούν στη Σεούλ για μια μονομαχία επίδειξης, την πρώτη του είδους, που θα εξαντλήσει ακόμη και τα ακριβότερα εισιτήρια των 2.000+ ευρώ. Οι αναμετρήσεις τους, ακόμη και οι ανεπίσημες, αποτελούν τη μεγαλύτερη ατραξιόν των κορτ.

