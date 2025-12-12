Στους δρόμους και οι γάλλοι αγρότες – Συγκρούσεις με την αστυνομία

Σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και αποκλεισμούς οδικών αξόνων προχώρησαν αγρότες της Γαλλίας, καθώς αντιτίθενται στην απόφαση τηςκυβέρνησης να θανατώνονται όλα τα βοοειδή στις αγροτικές μονάδες όπου εντοπίζεται κρούσμα οζώδους δερματίτιδας.

Στην περιοχή της Αριέζ, την Πέμπτη (11/12) η αστυνομία χρησιμοποίησε βία εναντίον 500 διαδηλωτών, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μπορντό, την Αζέν, το Περιγκέ και στον αυτοκινητόδρομο A75, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Η υπουργός Γεωργίας της Γαλλίας, Ανί Ζενεβάρντ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» και ότι χωρίς την άμεση θανάτωση, η ασθένεια «θα μπορούσε να σκοτώσει 1,5 εκατομμύριο βοοειδή» στη Γαλλία. «Εάν δεν λάβουμε μέτρα η Ευρώπη θα θέσει τη Γαλλία σε καραντίνα και τίποτα δεν θα φύγει από τη χώρα. Ούτε ζώα, ούτε τυρί, ούτε γάλα. Ακόμα και τώρα, ενώ έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο, δεν μπορούμε πλέον να εξάγουμε ούτε ένα τυρί από νωπό γάλα στον Καναδά και στη Βρετανία», πρόσθεσε.

Καταδίκασε «ανεπιφύλακτα», μέσω του λογαριασμού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «τις ενέργειες μιας μειοψηφίας», επισημαίνοντας ότι η ασθένεια πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία στις 29 Ιουνίου, ότι υπήρξαν περισσότερα από 70 κρούσματα στην περιοχή της Σαβοΐας, αλλά και ότι «χάρη στην αποπληθυσμό των πληγέντων αγροκτημάτων, καταφέραμε να εξαλείψουμε τον ιό σε αυτήν την περιοχή». «Εκεί, οι αγρότες έχουν καταλάβει ότι, για να σώσουν ολόκληρο τον τομέα, η θανάτωση είναι η μόνη λύση» πρόσθεσε η υπουργός.

Η Συνομοσπονδία Γάλλων Αγροτών ανακοίνωσε μέσω Facebook αποκλεισμούς δρόμων σε όλη τη Γαλλία, «για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την τρέλα», υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της κρίσης που επέλεξε η κυβέρνηση «είναι πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια».

