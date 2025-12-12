Από τον Βαρουφάκη στον Πιερρακάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» εξηγεί γιατί ο Γιάνης Βαρουφάκης ήταν η χειρότερη δυνατή επιλογή για τη θέση του υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας το 2015 και για την εκπροσώπηση της χώρας μας στο Eurogroup, κάνοντας εμμέσως αυτοκριτική που τον επέλεξε. «Πολύ γρήγορα ο Βαρουφάκης από asset μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή. Που δεν τον άντεχαν στο Eurogroup, όχι μόνο οι απέναντι, αλλά ούτε οι πιθανοί μας σύμμαχοι, ακόμα και οι ίδιοι οι συνεργάτες του» γράφει μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός.

Δέκα χρόνια μετά ο έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ψηφίστηκε από τους συναδέλφους του και εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup. Είναι λογικό η αντίθεση να σχολιάζεται διεθνώς στα social media, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και τα ΜΜΕ. Ο Βαρουφάκης υπήρξε ένας σταρ για τους ξένους δημοσιογράφους, χάρη στο αντισυμβατικό του στιλ, τα εξαιρετικά αγγλικά και τις ακαδημαϊκού επιπέδου αναλύσεις. Στο Eurogroup έφτασε όμως, από τον Απρίλιο του 2015, να μη θέλουν οι συνάδελφοί του ούτε να τον βλέπουν (μεταξύ άλλων γιατί τους ηχογραφούσε), πόσο μάλλον να τον ακούν να τους κάνει μάθημα.

Ετσι, επιβλήθηκε επί της ουσίας η απομάκρυνσή του από τον κ. Τσίπρα και η αντικατάστασή του από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ώστε να υπάρξει συμφωνία, να εγκριθεί το Τρίτο Μνημόνιο και να αποφύγει η Ελλάδα, με τις τράπεζες κλειστές, την ολοκληρωτική κατάρρευση.

Είχε προλάβει όμως ο κ. Βαρουφάκης να χτίσει τον μύθο του και να αφήσει πίσω του πολλά ενστατανέ, με κορυφαίο την on camera ρήξη με τον τότε πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, σήμερα δήμαρχο Αϊντχόφεν (και αρνητικό πρωταγωνιστή για εμάς την περίοδο της κρίσης).

Το «μπαμ» έγινε στο υπουργείο Οικονομικών, επί της οδού Νίκης στο Σύνταγμα, στις 30 Ιανουαρίου 2015. Μετά την επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου, ο Ντάισελμπλουμ του είπε, σύμφωνα με το βιβλίο του κ. Βαρουφάκη: «Μόλις σκότωσες την τρόικα!». Και ο έλληνας ΥΠΟΙΚ απάντησε: «Ουάου!». Παρά τη φαντασμαγορία, τα αποτελέσματα υπήρξαν καταστροφικά.

Εκείνη την ημέρα ο Πιερρακάκης ήταν μόλις 32 ετών και νωρίτερα, κατά την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, υπήρξε μέλος της ελληνικής ομάδας διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς, ως επιλογή τού τότε αντιπροέδρου Ευάγγελου Βενιζέλου.

Σε αντίθεση με τον κ. Βαρουφάκη, που παραμένει γνωστός, τον κ. Πιερρακάκη τώρα τον μαθαίνουν οι ξένες εφημερίδες. Κυρίως για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους. Το όνομά του συνδέεται με την ανάταξη της αξιοπιστίας της χώρας μας στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών μετά τη δεκαετία της κρίσης.

Η επιτυχία της ανάληψης της προεδρίας του EG ήρθε με τα αντίθετα εργαλεία από εκείνα του κ. Βαρουφάκη. Μέσα από σκληρή δουλειά και αποτελέσματα. Ακόμη και σε ψυχολογικό επίπεδο, το γεγονός ότι επιτεύχθηκε με αντίπαλο έναν βέλγο υποψήφιο, τον Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ, στις Βρυξέλλες, και στο «γήπεδο» όπου οι έλληνες υπουργοί (και η Ελλάδα) γνώρισαν άγριες ταπεινώσεις, έχει κάποια σημασία.

«Τι σου είναι αυτή η χώρα;», θα έλεγε κανείς βλέποντας την αντίστιξη. Και τι σου είναι και η Ευρώπη: «Οι έσχατοι έσονται πρώτοι», έστω για μια συμβολικά φορτισμένη καρέκλα, διόλου ευκαταφρόνητης εξουσίας και παρέμβασης, παρότι κάθε άλλο παρά πρώτη είναι η Ελλάδα σε σειρά ευρωπαϊκών δεικτών: από το διαθέσιμο εισόδημα μέχρι ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Σχεδόν στον πάτο.

Ας ελπίσουμε ότι αυτό το «έξω πάμε καλά» σε «αυτό το δοβλέτι που ούτε φτιάχνει ούτε χαλάει» θα αποφέρει, παρότι δεν αλλάζει κάτι στη ζωή μας, κάποια αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Για την ώρα ο Κυριάκος Πιερακκάκης σάρωσε τον «Φραπέ», που κυριαρχούσε από το πρωί της Πέμπτης (11/12) στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, πριν γίνει γνωστή η νίκη του στη διαδικασία εκλογής στις Βρυξέλλες. Κάτι είναι κι αυτό.

