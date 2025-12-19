Ντεμπούτο Πιερρακάκη στη G7 ως πρόεδρος του Eurogroup

Στην πρώτη του συμμετοχή στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών των χωρών της G7, εκπροσωπώντας τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Facebook ο έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νεοεκλεγείς πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οπως σημείωσε, η συμμετοχή του πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (19/12), σηματοδοτώντας την παρουσία της Ευρωζώνης στην υψηλού επιπέδου αυτή διεθνή οικονομική συνάντηση.

Ο κ. Πιερρακάκης μετείχε στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 για το 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την καναδική προεδρία.

Από τον Ιανουάριο, τη σκυτάλη της προεδρίας της G7 αναλαμβάνει η Γαλλία, γεγονός που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα φάση συντονισμού των μεγάλων οικονομιών.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Eurogroup ευχαρίστησε τον καναδό υπουργό Οικονομικών, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν, για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια της χρονιάς που ολοκληρώνεται, ενώ εξέφρασε την προσδοκία του για τη συνέχιση της συνεργασίας με τη γαλλική πλευρά κατά το επόμενο έτος.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη μελλοντική συνεργασία με τον Ρολάν Λεσκίρ, στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7.

«Σήμερα συμμετείχα στην τελευταία συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7 υπό την καναδική προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν (François-Philippe Champagne) για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και ανυπομονώ να συνεργαστώ την επόμενη χρονιά με τον Ρολάν Λεσκίρ ( Roland Lescure), υπό τη γαλλική προεδρία της G7», έγραψε χαρακτηριστικά ο έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

