Αζέρικα καύσιμα στην Αρμενία για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες πολέμων

Επειτα από τρεις δεκαετίες πολέμων, εχθρότητας και κλειστών συνόρων, ένα τρένο με αζερικά καύσιμα έφτασε στην Αρμενία, σηματοδοτώντας την πρώτη εμπορική συναλλαγή μεταξύ των δύο χωρών.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας της Αρμενίας, Γκεβόργκ Παπογιάν, χαρακτηρίζοντάς την ιστορικό βήμα προς την επίλυση μιας από τις πιο μακροχρόνιες συγκρούσεις στον μετασοβιετικό χώρο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φορτίο -1.300 τόνοι βενζίνης αζερικής παραγωγής- έφτασε στην Αρμενία σιδηροδρομικώς μέσω Γεωργίας, ανοίγοντας έναν δίαυλο οικονομικής συνεργασίας που παρέμενε ανενεργός για δεκαετίες.

Οπως δήλωσε ο Παπογιάν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πρόκειται «πιθανότατα για την πρώτη εμπορική και οικονομική συναλλαγή μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν όχι μόνο μετά την εγκαθίδρυση της ειρήνης, αλλά και από την ανεξαρτησία των δύο χωρών στις αρχές της δεκαετίας του 1990», μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στον απόηχο μιας αιματηρής ιστορίας. Οι δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες συγκρούστηκαν δύο φορές για τον έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μιας περιοχής που αποτέλεσε πυρήνα διαρκούς έντασης επί δεκαετίες.

Το 2023, το Μπακού ανέκτησε τον έλεγχο του αυτονομιστικού θύλακα, εξέλιξη που πυροδότησε την έξοδο περίπου 100.000 Αρμενίων κατοίκων από την περιοχή.

Παρά το βαρύ παρελθόν, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται βήματα αποκλιμάκωσης. Τον Μάρτιο, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν κατέληξαν στο κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ τον Αύγουστο υπέγραψαν στην Ουάσινγκτον σχέδιο συμφωνίας υπό την αιγίδα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Στο εν λόγω σχέδιο, οι δύο χώρες δεσμεύονται να «σταματήσουν οριστικά κάθε σύγκρουση».

Καθοριστική θεωρείται και η απόφαση του αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίγεφ, τον Οκτώβριο, να άρει όλους τους περιορισμούς στη διαμετακόμιση εμπορευμάτων προς την Αρμενία, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανεκκίνηση εμπορικών ροών.

Η αρμενική κυβέρνηση χαιρέτισε τη συμφωνία αυτή ως «σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης που υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία», εκτιμώντας ότι η οικονομική συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη σταθεροποίηση και τη μακροπρόθεσμη ειρήνη στον Νότιο Καύκασο.

