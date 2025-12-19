Μακρόν για Ουκρανία: Διάλογος με τον Πούτιν εάν αποτύχουν οι ΗΠΑ

Η Ευρώπη θα χρειαστεί να επανέλθει σε άμεσες συνομιλίες με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν αποτύχουν οι τελευταίες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, όπως επεσήμανε ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, που ανησυχούν για τις μελλοντικές στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πούτιν, έχουν δυσαρεστηθεί από τον αποκλεισμό τους από τις ειρηνευτικές συνομιλίες στις οποίες ηγούνται οι ΗΠΑ, αναγκαζόμενοι αντ’ αυτού να ενισχύουν από το περιθώριο τις διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας, όπως τονίζει σε δημοσίευμά του το Reuters.

«Ή θα επιτευχθεί μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη, με τις απαιτούμενες (εγγυήσεις) ασφάλειας», δήλωσε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, «ή θα χρειαστεί τις επόμενες εβδομάδες να βρούμε τρόπους ώστε οι Ευρωπαίοι να επανεμπλακούν σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τη Ρωσία, με πλήρη διαφάνεια».

Οι δηλώσεις Μακρόν έγιναν μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και αφού υπήρξε η συμφωνία για χρηματοδότηση της Ουκρανίας με το ποσό των 90 δισ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και όχι από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να στερείται μιας άμεσης γραμμής επικοινωνίας με τη Μόσχα, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ διαθέτει μία. Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να έχουν συνομιλίες με Ρώσους διαπραγματευτές στο Μαϊάμι εντός των επόμενων ημερών.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, έχουν διακόψει την επικοινωνία με τον Πούτιν από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία. Ο Μακρόν είχε μια δίωρη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν τον Ιούλιο, την πρώτη εδώ και τρία χρόνια, κατά την οποία ζήτησε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά η συνομιλία δεν είχε καμία αισθητή επίδραση στον πόλεμο.

Η Ενωση έχει συμφέρον να βρει το κατάλληλο πλαίσιο για να επανεμπλακεί σε συνομιλίες με τη Ρωσία, είπε ο Μακρόν, διαφορετικά οι ηγέτες της κινδυνεύουν να καταλήξουν να μιλούν μόνο μεταξύ τους και «με διαπραγματευτές που θα είναι οι μόνοι που θα συνομιλούν με τους Ρώσους».

Προειδοποιήσεις για αυξανόμενη κόπωση από τον πόλεμο

Ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ προειδοποιούν ότι γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να διατηρηθούν τα έως τώρα υψηλά επίπεδα δημόσιας στήριξης για τη συνέχιση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας, υποστηρίζει το Reuters.

Οι ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες ήταν αποφασισμένοι να αποτρέψουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας του Κιέβου το επόμενο έτος, καθώς θεωρούν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία απειλή για τη δική τους ασφάλεια. Ωστόσο, οι περισσότεροι ήλπιζαν να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και όχι δικά τους κεφάλαια.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι η συμφωνία της συνόδου κορυφής έδειξε πως η Ευρώπη μπορεί να ανταποκριθεί όταν χρειάζεται, αλλά ότι ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ βρίσκονται υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση στο εσωτερικό τους.

«Αυτό ακριβώς ελπίζει ο Πούτιν: τον συνδυασμό μιας μορφής κόπωσης από τον πόλεμο με έναν υβριδικό πόλεμο που φέρνει πολλή αβεβαιότητα και ανασφάλεια στις κοινωνίες μας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στους δημοσιογράφους μετά τη σύνοδο.

