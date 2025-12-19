Κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για τη στάση του κόμματός του στο νομοσχέδιο που μεταφέρει στην ΑΑΔΕ τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ, άσκησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Για τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός. Αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση» αναφέρει σε ανακοίνωσή του, μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου.

Ο κ. Μαρινάκης ρωτά για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στη νομοθετική παρέμβαση που είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν περισσότερα χρήματα οι νόμιμοι δικαιούχοι. «Πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;», συνέχισε.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον κ. Ανδρουλάκη εκτεθειμένο απέναντι στον αγροτικό κόσμο και στην κοινωνία. «Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έπεσε στην «παγίδα του κουμπάρου», την οποία ο ίδιος πήγε να στήσει, μετά τη σημερινή στάση του κόμματός του, είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Πριν από λίγη ώρα, υπερψηφίστηκε στη Βουλή η οριστική μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Με την υπερψήφιση αυτή σηματοδοτείται και επίσημα η έναρξη μιας νέας εποχής διαφάνειας και νομιμότητας για το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Για τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση, κάθε παραπάνω σχολιασμός είναι περιττός.

Αντιθέτως, αξίζει να σταθούμε λίγο στη στάση του ΠΑΣΟΚ και στα κίνητρα που οδήγησαν τον κ. Ανδρουλάκη σε αυτή την απόφαση.

Για ποιο λόγο, το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε μια νομοθετική παρέμβαση που θα έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν παραπάνω χρήματα;

Πώς γίνεται, από τη μία πλευρά, να διαμαρτύρεται το ΠΑΣΟΚ, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις πληρωμές των αγροτών και των κτηνοτρόφων και, από την άλλη, να μην ψηφίζει ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα για τη συνέχιση των πληρωμών;

Ο κ. Ανδρουλάκης, αφού έπεσε στην «παγίδα του κουμπάρου», την οποία ο ίδιος πήγε να στήσει, μετά τη σημερινή στάση του κόμματός του, είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, τόσο στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

ΠΑΣΟΚ: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο: κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρούν με θράσος να εμφανιστούν ως εγγυητές της διαφάνειας, ενώ οι ίδιοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη για τη σημερινή κατάρρευση της αξιοπιστίας του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Τονίζει ότι «το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει ‘μεταρρύθμιση’ μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων και όχι την ουσιαστική εξυγίανση του οργανισμού. Μια επιλογή που δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό παράδειγμα όπως ψευδώς διατείνεται η κυβέρνηση».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση που μιλά σήμερα για “νέα εποχή”, είναι η ίδια κυβέρνηση που επέτρεψε και ανέχθηκε:

– εικονικά ενοικιαστήρια γεωργικής γης,

– αλλεπάλληλες μεταβιβάσεις με εναλλασσόμενους ενοικιαστές και ιδιοκτήτες κάθε χρόνο,

– δηλώσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα και

– ταυτόχρονα την προκλητική απόκτηση πολυτελών αυτοκινήτων από πρόσωπα που δήλωναν ελάχιστα ή μηδενικά εισοδήματα».

Προσθέτει ότι «όλα αυτά συνέβαιναν υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ, την οποία σήμερα η κυβέρνηση εμφανίζει ως “αδιάφθορο σωτήρα”». «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που όφειλαν να γίνουν, δεν έγιναν. Τα προφανή φορολογικά και περιουσιακά ασύμβατα αγνοήθηκαν. Το σκάνδαλο δεν αποκαλύφθηκε από το κράτος, αλλά από την ευρωπαϊκή εισαγγελία», τονίζει.

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο κ. Μαρινάκης επιλέγει να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στο ουσιώδες: ποιοι ευθύνονται που επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στήθηκε και λειτούργησε αυτός ο μηχανισμός καταστρατήγησης των αγροτικών ενισχύσεων;».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει πολιτικές επιλογές που μεταφέρουν απλώς το πρόβλημα από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς κάθαρση, χωρίς σχέδιο και χωρίς σεβασμό στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα» και πως «όσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να στοχοποιήσει την αντιπολίτευση, η αλήθεια είναι μία: η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο – και αυτό είναι κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη».

