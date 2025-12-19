Η Shein γλίτωσε το «λουκέτο» στη Γαλλία, όχι όμως τα πρόστιμα

Υποχρεωτικά μέτρα επαλήθευσης ηλικίας για κάθε «προϊόν ενηλίκων» που πωλείται στη Γαλλία καλείται να εφαρμόσει η πλατφόρμα Shein, μετά από απόφαση δικαστηρίου στο Παρίσι, το οποίο της επέβαλε παράλληλα πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Η δικαστική παρέμβαση ήρθε στον απόηχο του σάλου που προκλήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι στο διαδικτυακό κατάστημα της εταιρείας πωλούνταν ερωτικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο απέρριψε, ωστόσο, το αίτημα της γαλλικής κυβέρνησης για τρίμηνη αναστολή της λειτουργίας της πλατφόρμας, κρίνοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν «δυσανάλογο». Η απόφαση αυτή προσφέρει μια προσωρινή ανάσα στη Shein, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη πίεση και εντεινόμενο έλεγχο στη Γαλλία, έγραψε το Reuters.

Σε ανακοίνωσή της μετά την έκδοση της απόφασης, η εταιρεία δήλωσε ότι «χαιρετίζει την απόφαση» και επανέλαβε τη δέσμευσή της να ενισχύσει τις διαδικασίες ελέγχου.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι να βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες επαλήθευσης, σε στενή συνεργασία με τις γαλλικές Αρχές, με στόχο την εφαρμογή ορισμένων από τα αυστηρότερα πρότυπα στη βιομηχανία», ανέφερε εκπρόσωπος της Shein, προσθέτοντας ότι «προτεραιότητά μας παραμένει η προστασία των Γάλλων καταναλωτών και η πλήρης συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς».

Η Shein βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρού σκανδάλου, καθώς στις ψηφιακές βιτρίνες της διαπιστώθηκε ότι πωλούνταν τόσο απαγορευμένα όπλα όσο και ερωτικές κούκλες που έμοιαζαν με παιδιά.

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, η γαλλική κυβέρνηση επιχείρησε –χωρίς επιτυχία– να αναστείλει τη λειτουργία της πλατφόρμας στις 5 Νοεμβρίου, λιγότερο από δύο ώρες μετά το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος της Shein εντός του πολυκαταστήματος BHV στο Παρίσι.

Στο πλαίσιο των διορθωτικών κινήσεων που ανακοίνωσε, η εταιρεία ανέστειλε τη λειτουργία της διαδικτυακής αγοράς, μέσω της οποίας τρίτα μέρη προωθούσαν τα προϊόντα τους, ενώ ο βασικός της ιστότοπος που αφορά την πώληση ενδυμάτων παρέμεινε προσβάσιμος.

Παράλληλα, η Shein προχώρησε στη διακοπή της πώλησης ερωτικών βοηθημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

