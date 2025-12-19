Ισχυρές βροχές παρέλυσαν τα Αραβικά Εμιράτα – χάος στις μετακινήσεις

Σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές και στις μετακινήσεις προκάλεσαν την Παρασκευή (19/12) ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου μια σπάνια καταιγίδα οδήγησε σε εκτεταμένες πλημμύρες σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Δεκάδες πτήσεις καθυστέρησαν ή θεωρήθηκαν, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, θυμίζοντας τις δραματικές εικόνες των περσινών ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ακύρωσε 13 πτήσεις με αναχώρηση από το Ντουμπάι, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στο γειτονικό εμιράτο της Σάρτζα. Η καταιγίδα ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξυπνώντας τους κατοίκους με έντονες αστραπές και εκκωφαντικές βροντές, εικόνα ασυνήθιστη για τη χώρα του Κόλπου.

19.12.2025#UAE

Dubai and Abu Dhabi experienced heavy rainfall, causing street flooding and infrastructure inundation. The heavy rain, compounded by the lack of storm drainage systems, paralyzed airport operations. Rapidly flowing floodwaters led to the inundation of valleys. pic.twitter.com/N9cZuyYcY0 — Climate Review (@ClimateRe50366) December 19, 2025

Νωρίς το πρωί, μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες της Σάρτζα είχε καλυφθεί πλήρως από νερό. Οι εικόνες αυτές επανέφεραν μνήμες από τον Απρίλιο του 2024, όταν βροχοπτώσεις ρεκόρ είχαν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και είχαν οδηγήσει στη ματαίωση περισσότερων από 2.000 πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια παγκοσμίως.

Ενόψει της κακοκαιρίας, η αστυνομία του Ντουμπάι είχε απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, εκτός εάν υπήρχε «απόλυτη ανάγκη». Φορτηγά άντλησης υδάτων είχαν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της πόλης, επιχειρώντας να απομακρύνουν τα νερά από αποκλεισμένους δρόμους.

⛈️ Heavy winter rains drenched Gulf cities from Riyadh to Dubai, bringing floods, hail, and strong winds across the UAE, Qatar, and Saudi Arabia. Dubai recorded up to 20 mm of rain.#DubaiRains #SaudiArabia #Floods pic.twitter.com/85vvaRWMMZ — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) December 19, 2025

Στην ιστοσελίδα του Dubai Airports, δεκάδες πτήσεις εμφανίζονταν με καθυστερήσεις, ενώ ορισμένες είχαν ακυρωθεί. Την κατάσταση επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του αεροδρομίου, ο οποίος επικαλέστηκε τις «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» ως αιτία των προβλημάτων.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν περιορίστηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και άλλες χώρες του Κόλπου επλήγησαν από ισχυρές βροχοπτώσεις, κυρίως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, όπου οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση αγώνα του Αραβικού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Car stranded on a waterlogged street in Sharjah.

Video by: Virendra Saklani/Gulf News Follow our live weather blog here: https://t.co/yWPYYQGlE5 pic.twitter.com/lV0cwVBxED — Gulf News (@gulf_news) December 19, 2025

Υπενθυμίζεται ότι οι καταρρακτώδεις βροχές που είχαν πλήξει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πέρυσι είχαν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και είχαν παραλύσει για ημέρες τη λειτουργία της πόλης του Ντουμπάι.

Τότε, επιστήμονες του δικτύου World Weather Attribution (WWA) είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πρωτοφανείς για τα τελευταία 75 χρόνια βροχοπτώσεις είχαν «πολύ πιθανόν» ενταθεί από την κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη συχνότητα και την ένταση τέτοιων φαινομένων στην περιοχή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News