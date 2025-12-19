Ακριβαίνει η… ευχή στη Φοντάνα ντι Τρέβι – εισιτήριο 2 ευρώ από τον Φεβρουάριο

Με εισιτήριο δύο ευρώ θα μπορούν από την 1η Φεβρουαρίου 2026 να προσεγγίζουν τη Φοντάνα ντι Τρέβι οι τουρίστες που επισκέπτονται τη Ρώμη, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί στροφή της ιταλικής πρωτεύουσας στη διαχείριση του μαζικού τουρισμού.

Το μέτρο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα ταμεία της πόλης.

Η πρόσβαση στο εμβληματικό μπαρόκ σιντριβάνι θα παραμείνει δωρεάν μόνο για τους κατοίκους της ιταλικής πρωτεύουσας, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να το θαυμάζουν χωρίς χρέωση από απόσταση.

Η προσέγγιση από κοντά, ωστόσο, θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατόχους εισιτηρίου, διευκρίνισε ο δήμαρχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Από την 1η Φεβρουαρίου εισάγουμε εισιτήριο για έξι σημεία της πόλης», δήλωσε ο Γκουαλτιέρι, επισημαίνοντας ότι στη λίστα περιλαμβάνεται και η Φοντάνα ντι Τρέβι. Η είσοδος στα υπόλοιπα πέντε σημεία θα κοστίζει πέντε ευρώ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ελέγχου της επισκεψιμότητας στα πλέον επιβαρυμένα μνημεία της Ρώμης.

Χτισμένη στην πρόσοψη ενός παλατιού, η Φοντάνα ντι Τρέβι αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και δημοφιλή αξιοθέατα της Αιώνιας Πόλης. Η παγκόσμια φήμη της ενισχύθηκε από την εμβληματική σκηνή της ταινίας του Φεντερίκο Φελίνι «La Dolce Vita», όπου η Ανίτα Έκμπεργκ προσκαλεί τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι να τη συνοδεύσει στη λεκάνη του σιντριβανιού, εικόνα που έχει χαραχτεί στη συλλογική μνήμη του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Για πολλούς ταξιδιώτες, η Φοντάνα ντι Τρέβι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των «πρέπει» κατά την επίσκεψη στη Ρώμη. Το να ρίξει κανείς ένα νόμισμα στο νερό κάνοντας μια ευχή παραμένει μια βαθιά ριζωμένη παράδοση, η οποία αποφέρει χιλιάδες ευρώ κάθε εβδομάδα. Τα ποσά αυτά συγκεντρώνονται από τις Αρχές και στη συνέχεια διατίθενται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Caritas.

Η επισκεψιμότητα στο μνημείο είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο δήμαρχος, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 8ης Δεκεμβρίου περίπου εννέα εκατομμύρια τουρίστες βρέθηκαν στο σημείο ακριβώς μπροστά από το σιντριβάνι, με ημερήσιο μέσο όρο 30.000 επισκέπτες.

Το δημοτικό συμβούλιο της Ρώμης είχε ήδη προαναγγείλει την ανάγκη ρύθμισης της πρόσβασης στη Φοντάνα ντι Τρέβι, καθώς ο έντονος συνωστισμός όχι μόνο επιβαρύνει το μνημείο, αλλά το καθιστά και στόχο πορτοφολάδων. Υπό αυτό το πρίσμα, το εισιτήριο θεωρείται εργαλείο ελέγχου αλλά και χρηματοδότησης της συντήρησης και της ασφάλειας του χώρου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δήμου, το νέο μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενισχύοντας τα έσοδα της πόλης σε μια περίοδο αυξημένης τουριστικής πίεσης, σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τη Ρώμη.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιταλικές Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε παρόμοιες κινήσεις τα τελευταία χρόνια: το 2023 καθιερώθηκε εισιτήριο εισόδου στο Πάνθεον, τον ναό που λειτουργεί σήμερα ως εκκλησία, ενώ η Βενετία εισήγαγε τουριστικό εισιτήριο εισόδου κατά τις περιόδους αιχμής, επιχειρώντας να ανακόψει τις συνέπειες του υπερτουρισμού.

