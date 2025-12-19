Τι εστί Mercosur και τι ψάχνει η Ευρώπη στη Λατινική Αμερική

Οι Βρυξέλλες «σείστηκαν» από την επέλαση των αγροτοκτηνοτροφικών τρακτέρ, έτσι η Κομισιόν αναγκάστηκε να μεταθέσει στον Ιανουάριο του νέου έτους την υπογραφή της συμφωνίας με τη Mercosur, ένα deal που θα ανοίξει τα ευρωπαϊκά σύνορα στις εισαγωγές από τη Λατινική Αμερική.

Η είσοδος προϊόντων Mercosur στην Ευρώπη προκαλεί ανησυχία στους ευρωπαίους αγροτοκτηνοτρόφους, οι οποίοι θεωρούν ότι τα φθηνά εισαγόμενα βοοειδή και πουλερικά συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό και τελικά θα αφανίσουν τις ντόπιες παραγωγές αφού η παρεχόμενη προστασία προς αυτές δεν κρίνεται επαρκής. Οσον αφορά το deal, στις προθέσεις της ΕΕ περιλαμβάνεται και η λεγόμενη «ενεργειακή μετάβαση».

Η Repubblica σε κείμενό της υπό μορφήν ερωταπαντήσεων εξήγησε για ποιο πράγμα ακριβώς μιλάμε.

Τι είναι η Mercosur;

«Λατινοαμερικανικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1991 από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Το deal με την ΕΕ αφορά τις ελεύθερες συναλλαγές των δύο πλευρών και δεν έχει τεθεί σε ισχύ, αφού απαιτείται η έγκριση του Συμβουλίου της ΕΕ (από ειδική πλειοψηφία 15 κρατών που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (όπου αρκεί η απλή πλειοψηφία)».

Γιατί είναι η Mercosur κρίσιμη για την Κομισιόν;

«Μετά τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η ΕΕ επιδίωξε να βρει σημαντικές νέες εξαγωγικές διεξόδους. Επιπλέον, οι χώρες της Mercosur είναι πλούσιες σε κρίσιμες πρώτες ύλες, απαραίτητες για την ενεργειακή μετάβαση».

Γιατί τόσες πολλές χώρες της ΕΕ είναι αντίθετες;

«Αντιδρούν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Ιρλανδία και απαιτούν μεγαλύτερες εγγυήσεις για τους αγρότες τους. Οι ευρωπαίοι αγρότες φοβούνται τον έντονο ανταγωνισμό σε ορισμένα προϊόντα, όπως τα πουλερικά, το βοδινό κρέας, η ζάχαρη και το ρύζι. Αλλες χώρες τάσσονται υπέρ της συμφωνίας, όπως και και κάποιοι φορείς συγκεκριμένων γεωργικών κλάδων, ιδίως οι παραγωγοί κρασιού και προϊόντων που προστατεύονται αυστηρώς».

Υπάρχει προθεσμία για την υπογραφή;

«Οχι, αλλά οι χώρες Mercosur μετέφεραν την ετήσια σύνοδό τους από τις 2 Δεκεμβρίου στις 20 Δεκεμβρίου κατόπιν αιτήματος της προέδρου της Κομισόν και τώρα πιέζουν για την υπογραφή. Στις 17 Δεκεμβρίου ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα έδωσε τελεσίγραφο στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για υπογραφή έως τις 20 Δεκεμβρίου, όμως από πλευράς Κομισόν υπήρξε μετάθεση για τον Ιανουάριο. Η προκαταρκτική συμφωνία, πάντως, έγινε πέρσι τον Δεκέμβριο ύστερα από διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν πριν από 25 χρόνια».

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συνθήκης;

«Η σημαντική μείωση του 90% των αμοιβαίων δασμών, ακόμη και η κατάργησή τους. Σήμερα οι δασμοί είναι έως και το 35%. Αυτό ανοίγει μια τεράστια αγορά για τις χώρες της ΕΕ, με σχεδόν 300 εκατομμύρια πιθανούς αγοραστές».

Πώς θα ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις των αγροτών;

«Η Κομισιόν προτείνει σημαντικές διασφαλίσεις, τη δημιουργία ταμείου αποζημιώσεων ύψους 6,3 δισ. ευρώ για τους ντόπιους παραγωγούς και μηχανισμό που επιτρέπει την επαναφορά των δασμών για την προστασία τομέων οι οποίοι απειλούνται από τις υπερβολικές εισαγωγές. Αυτές οι διασφαλίσεις ενισχύθηκαν από την Ευρωβουλή. Τα προστατευόμενα προϊόντα αυξήθηκαν και σε αυτά προστέθηκαν τα αυγά και τα πορτοκάλια, ενώ ελήφθησαν και μέτρα ποσοστώσεων, όμως οι ευρωπαίοι αγρότες εξακολουθούν να μην αισθάνονται επαρκώς προστατευμένοι».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News