Κέιτ Μπλάνσετ: «Η ζωή μου είναι ένα μετά βίας ελεγχόμενο χάος»

«Ολες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους, κάθε δυστυχισμένη οικογένεια είναι δυστυχισμένη με τον δικό της τρόπο». Αυτή είναι η περίφημη εναρκτήρια φράση το υ κλασικού μυθιστορήματος «Αννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι και η Κέιτ Μπλάνσετ συμφωνεί απόλυτα με την άποψή του εμβληματικού ρώσου λογοτέχνη.

Ομως οι τρεις οικογένειες που παρουσιάζονται από τον Τζιμ Τζάρμους στο «Father Moth er Sister Brother» (βραβεύθηκε με τον Χρυσό Λέοντα της Βενετίας) δεν της φαίνονται περισσότερο δυστυχισμένες και δυσλειτουργικές από άλλες. Στην τελευταία του ταινία (στους ελληνικούς κινηματογράφους από την ερχόμενη Πέμπτη) ο σπουδαίος αμερικανός σκηνοθέτης παρατηρεί με τη γνωστή διεισδυτική διακριτι κότητά του τρεις διαφορετικές οικογενειακές συναντήσεις, σε ισάριθμα μέρη, τα οποία παρότι δεν συνδέονται στενά μεταξύ τους, έχουν μια εσωτερική σχεδόν αδιόρατη συνοχή.

Η Κέιτ Μπλάνσετ υποδύεται την σφιγμένη «Τιμοθέα», η οποία έχει μία μικρότερη και πιο πρόσχαρη αδελφή ονόματι «Λίλιθ » (Βίκι Κριπς) ενώ την εξεζητημένη «Μητέρα» τους ερμηνεύει η Σαρλότ Ράμπλινγκ, η οποία είναι μια καταξιωμένη συγγραφέας: οι τρεις γυναίκες βρίσκονται όλες μαζί μόλις μία φορά τον χρόνο, για τσάι, στο τέλεια διακοσμημένο σπίτι της «Μητέρας», κάπου στο Δουβλίνο, όπου κατοικούν και οι τρεις.

«Το τελετουργικό του τσαγιού μου φαίνεται σαν ένα είδος σωσίβιας λέμβου που κρατάει την οικογένεια στην επιφάνεια. Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι προστατευμένες, είναι ένας ασφαλής κόσμος στον οποίο δεν μαλώνουν και δεν έχουν πολλά ζητήματα. Η ταινία εξετάζει κάτι που όλοι βιώνουμε: πώς διαχειρίζεται κανείς τις οικογενειακές δυναμικές. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λύση στο ένδοξο και επώδυνο χάος που είναι η οικογένεια», είπε η κορυφαία αυστραλή ηθοποιός, συνομιλώντας με την Στεφάνια Ουλίβι της Corriere d ella Sera.

Σημείωσε επίσης πως κάθε οικογένεια είναι μοναδική και ιδιαίτερη, περιλαμβανομένης και της δικής της: η Κέιτ Μπλάνσετ είναι παντρεμένη από το 1997 με τον συμπατριώτη της, θεατρικό συγγραφέα, Αντριου Απτον και έχουν τέσσερα παιδιά. «Οι πιο υγιείς, πιο διασκεδαστικές, πιο ζωντανές οικογένειες έχουν αυτή την έμφυτη περιέργεια για τους άλλους. Η πρόκληση είναι να διατηρείς αυτόν τον οργανισμό ζωντανό: να καλλιεργείς το ενδιαφέρον για τον αδελφό, την αδελφή, τη μητέρα, τον ξάδερφο, το παιδί, τον σύντροφό σου», ανέφερε σχετικά. «Πριν αποκτήσω παιδιά, δεν νομίζω να είχα συνειδητοποιήσει πόσο επηρεάζει την προσωπικότητά σου η θέση σου στην οικογένεια σε σχέση με τα αδέλφια σου. Για παράδειγμα, είμαι μεσαίο παιδί και παρατηρώ ένα είδος καλοπροαίρετης παραμέλησης προς τα μεσαία παιδιά, το οποίο αποδείχτηκε απελευθερωτικό για μένα».

Οσο για την ιδέα του τσαγιού μετά γλυκισμάτων, μόνον κάποιος σαν τον Τζάρμους θα μπορούσε να τη συλλάβει, σημείωσε η πολυβραβευμένη (δις με Οσκαρ) ηθοποιός. «Εχει μια ποιητική, ρευστή ματιά γεμάτη συναίσθημα, δημιουργεί απαράμιλλους χαρακτήρες», είπε η Μπλάνσετ για τον σκηνοθέτη, με τον οποίο πρώτη φορά συνεργάστηκε στο «Coffee and C igarettes» του 2003.

«Είναι αινιγματικός, παράξενος και πειστικός. Η ιδέα να είμαι η μητέρα της Κέιτ και της Βίκι με έπεισε. Πλέον θα ήθελα να τις βλέπω συνέχεια. Θα χαιρόμουν πολύ εάν γυρίζαμε ακόμη μία ταινία μαζί», συμπλήρωσε η Σαρλότ Ράμπλινγκ. «Η Σάρλοτ ανήκει σε εκείνο το σπάνιο είδος ανθρώπων των οποίων η προσωπική ζωή είναι τόσο πλούσια όσο και η καλλιτεχνική. Τα γυρίσματα διήρκεσαν τρεις εβδομάδες και μέναμε στο ίδιο σπίτι. Η καθεμία είχε το δωμάτιό της αλλά η Βίκι και εγώ απλώς πήγαμε κρυφά στο δωμάτιο της Σάρλοτ. Ηταν υπέροχο», ανέφερε σχετικά η Μπλάνσετ, επιβεβαιώνοντας τον δεσμό που αναπτύχθηκε μεταξύ των τριών γυναικών ηθοποιών.

Η Βίκι Κριπς, η οποία έγινε ηθοποιός καθοδηγούμενη από το όραμα του Τζάρμους για τον κινηματογράφο, είναι η νεότερη της οικογένειας. «Είναι αυτή που αδημονεί. Ισως είναι εκείνη που θα διώξει αυτή τη σωσίβια λέμβο. Ξέρει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι εσαεί». Η «Λίλιθ» είναι ανέμελη, αντισυμβατική, με ροζ μαλλιά ενώ η «Τιμοθέα» σεμνή, με κοντά μαλλιά και μεγάλα γυαλιά με χοντρό σκελετό, σχεδόν γεροντοκορίζει. «Η μητέρα και η αδερφή της, μια αναμφισβήτητα επιδειξιμανής, τη θεωρούν ανασφαλή και καταπιεσμένη. Εγώ νομίζω πως είναι ένας διακριτικός άνθρωπος», είπε η Μπλάνσετ. Η «Τιμοθέα» δεν κρίνει τους άλλους, τους μελετά. Λειτουργεί όπως «ένας ανθρωπολόγος», πρόσθεσε η ηθοποιός, «ζει τις ζωές των άλλων, ώστε να ξεχνάει τις δικές της έγνοιες».

Εχει, όμως, και η Κέιτ Μπλάνσετ, ήτοι μία από τις καλύτερες και πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της, καθημερινές έγνοιες; «Νομίζω ότι η ζωή μου είναι ένα μόλις και μετά βίας ελεγχόμενο χάος. Παρασύρομαι σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, κατευθύνσεις που εγώ δημιουργώ. Δεν κατηγορώ κανέναν. Κάνω πάρα πολλά και όχι ιδιαίτερα καλά», απάντησε.

Αλλά έχει ένα δικό της καθημερινό τελετουργικό, το οποίο της δίνει δύναμη και την κρατάει σε εγρήγορση: ξεκινάει την ημέρα της, πολύ νωρίς το πρωί, με ένα μπάνιο σε παγωμένο νερό. «Οι τύψεις και οι ανησυχίες εξαφανίζονται. Ο,τι έγινε, έγινε. Πρέπει μόνο να επικεντρωθείς στο πού βρίσκεσαι τώρα. Μου αρέσει. Τρία, πέντε, δέκα λεπτά την ημέρα. Είναι ένα δώρο. Κάνοντας αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια, ξυπνάω πολύ νωρίς και κοιμάμαι πολύ αργά. Κοιμάμαι λίγο. Αλλά μου αρέσει αυτήν την εποχή του χρόνου να ξυπνάω όταν είναι ακόμα σκοτεινά. Μπαίνεις στο νερό και τα πουλιά αρχίζουν να ξυπνούν. Είναι υπέροχο», εξήγησε η ηθοποιός.

Σε λίγες εβδομάδες, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (IFFR), η Κέιτ Μπλάνσετ θα παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα του Displacement Film Fund, μι α πρωτοβουλία που ανέλαβε πέρυσι τον Ιανουάριο ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για την υποστήριξη κινηματογραφιστ ών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους ως πρόσφυγες. «Στηρίξαμε πέντε κινηματογραφιστές από διαφορετικές περιοχές για να πουν τις ιστορίες τους. Θα παρουσιάσουμε αυτές τις ταινίες μικρού μήκους στο Ρότερνταμ και θα αναζητήσουμε τους καταλληλότερους συνεργάτες για τη διανομή τους», ανέφερε σχετικά.

