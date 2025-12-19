Κέιτ Μπλάνσετ: «Η ζωή μου είναι ένα μετά βίας ελεγχόμενο χάος»

«Ολες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους, κάθε δυστυχισμένη οικογένεια είναι δυστυχισμένη με τον δικό της τρόπο». Αυτή είναι η περίφημη εναρκτήρια φράση το
Ομως οι τρεις οικογένειες που παρουσιάζονται από τον Τζιμ Τζάρμους στο «Father Moth
Η Κέιτ Μπλάνσετ υποδύεται την σφιγμένη «Τιμοθέα», η οποία έχει μία μικρότερη και πιο πρόσχαρη αδελφή ονόματι «Λίλιθ
«Το τελετουργικό του τσαγιού μου φαίνεται σαν ένα είδος σωσίβιας λέμβου που κρατάει την οικογένεια στην επιφάνεια. Μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο είναι προστατευμένες, είναι ένας ασφαλής κόσμος στον οποίο δεν μαλώνουν και δεν έχουν πολλά ζητήματα. Η ταινία εξετάζει κάτι που όλοι βιώνουμε: πώς διαχειρίζεται κανείς τις οικογενειακές δυναμικές. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λύση στο ένδοξο και επώδυνο χάος που είναι η οικογένεια», είπε η κορυφαία αυστραλή ηθοποιός, συνομιλώντας με την Στεφάνια Ουλίβι της Corriere d
Σημείωσε επίσης πως κάθε οικογένεια είναι μοναδική και ιδιαίτερη, περιλαμβανομένης και της δικής της: η Κέιτ Μπλάνσετ είναι παντρεμένη από το 1997 με τον συμπατριώτη της, θεατρικό συγγραφέα, Αντριου Απτον και
Οσο για την ιδέα του τσαγιού μετά γλυκισμάτων, μόνον κάποιος σαν τον Τζάρμους θα μπορούσε να τη συλλάβει, σημείωσε η πολυβραβευμένη (δις με Οσκαρ) ηθοποιός. «Εχει μια ποιητική, ρευστή ματιά γεμάτη συναίσθημα, δημιουργεί απαράμιλλους χαρακτήρες», είπε η Μπλάνσετ για τον σκηνοθέτη, με τον οποίο πρώτη φορά συνεργάστηκε στο «Coffee and C
«Είναι αινιγματικός, παράξενος και πειστικός. Η ιδέα να είμαι η μητέρα της Κέιτ και της Βίκι με έπεισε. Πλέον θα ήθελα να τις βλέπω συνέχεια. Θα χαιρόμουν πολύ εάν γυρίζαμε ακόμη μία ταινία μαζί», συμπλήρωσε η Σαρλότ Ράμπλινγκ. «Η Σάρλοτ
Η Βίκι Κριπς, η οποία έγινε ηθοποιός καθοδηγούμενη από το όραμα του Τζάρμους για τον κινηματογράφο, είναι η νεότερη της οικογένειας. «Είναι αυτή που αδημονεί. Ισως είναι εκείνη που θα διώξει αυτή τη σωσίβια λέμβο. Ξέρει ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι εσαεί». Η «Λίλιθ» είναι ανέμελη, αντισυμβατική, με ροζ μαλλιά ενώ η «Τιμοθέα» σεμνή, με κοντά μαλλιά και μεγάλα γυαλιά με χοντρό σκελετό, σχεδόν γεροντοκορίζει. «Η μητέρα και η αδερφή της, μια αναμφισβήτητα επιδειξιμανής, τη θεωρούν ανασφαλή και καταπιεσμένη. Εγώ νομίζω πως είναι ένας διακριτικός άνθρωπος», είπε η Μπλάνσετ. Η «Τιμοθέα» δεν κρίνει τους άλλους, τους μελετά. Λειτουργεί όπως «ένας ανθρωπολόγος», πρόσθεσε η ηθοποιός, «ζει τις ζωές των άλλων, ώστε να ξεχνάει τις δικές της έγνοιες».
Εχει, όμως, και η Κέιτ Μπλάνσετ, ήτοι μία από τις καλύτερες και πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της, καθημερινές έγνοιες; «Νομίζω ότι η ζωή μου είναι ένα μόλις και μετά βίας ελεγχόμενο χάος. Παρασύρομαι σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, κατευθύνσεις που εγώ δημιουργώ. Δεν κατηγορώ κανέναν. Κάνω πάρα πολλά και όχι ιδιαίτερα καλά», απάντησε.
Αλλά έχει ένα δικό της καθημερινό τελετουργικό, το οποίο της δίνει δύναμη και την κρατάει σε εγρήγορση: ξεκινάει την ημέρα της, πολύ νωρίς το πρωί, με ένα μπάνιο σε παγωμένο νερό. «Οι τύψεις και οι ανησυχίες εξαφανίζονται. Ο,τι έγινε, έγινε. Πρέπει μόνο να επικεντρωθείς στο πού βρίσκεσαι τώρα. Μου αρέσει. Τρία, πέντε, δέκα λεπτά την ημέρα. Είναι ένα δώρο. Κάνοντας αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια, ξυπνάω πολύ νωρίς και κοιμάμαι πολύ αργά. Κοιμάμαι λίγο. Αλλά μου αρέσει αυτήν την εποχή του χρόνου να ξυπνάω όταν είναι ακόμα σκοτεινά. Μπαίνεις στο νερό και τα πουλιά αρχίζουν να ξυπνούν. Είναι υπέροχο», εξήγησε η ηθοποιός.
Σε λίγες εβδομάδες, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (IFFR), η Κέιτ Μπλάνσετ θα παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα του Displacement Film Fund, μι
