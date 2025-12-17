Σφοδρή αντιπαράθεση Σκέρτσου – Κωνσταντοπούλου – μήνυση καταθέτει ο υπουργός

Μήνυση και αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, προτίθεται να καταθέσει ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος, μετά τις αιχμές που άφησε σε βάρος της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι «τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών».

Η αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι ο κ. Σκέρτσος είναι «παντρεμένος με την ελληνική Δικαιοσύνη». Ο υπουργός αντέδρασε άμεσα, ρωτώντας αν έχει πρόβλημα με την ιδιότητα της συζύγου του, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά πως το ζήτημα δεν είναι η ιδιότητά της, αλλά –όπως ισχυρίστηκε– η δήθεν προνομιακή μεταχείρισή της.

Ο κ. Σκέρτσος επιχείρησε να απαντήσει διαβάζοντας τη διορθωτική δήλωση της εφημερίδας «Αυγή», η οποία –όπως είπε– είχε ανασκευάσει σχετικό δημοσίευμα, παραδεχόμενη λάθος μετά από νεότερη δημοσιογραφική έρευνα. «Αυτό αποδεικνύει την αναξιοπιστία σας, καθώς αγνοείτε τη διάψευση και ανακυκλώνετε ψεύδη», τόνισε, κατηγορώντας την επικεφαλής της Πλεύσης για «δολοφονία χαρακτήρα».

Απευθυνόμενος προσωπικά στην Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός δήλωσε: «Ως υπερασπίστρια των γυναικών καταλήγετε να γίνεστε θύτης των γυναικών. Βάλλετε εναντίον της γυναίκας μου επειδή τη θεωρείτε παρακολούθημα του άντρα της. Αυτό που κάνετε είναι επίθεση και δολοφονία χαρακτήρα». Ζήτησε δε συγγνώμη τόσο από τον ίδιο όσο και από τη σύζυγό του, αίτημα που απορρίφθηκε επανειλημμένα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία αντέτεινε αν ο υπουργός «εκπροσωπεί τη δικαστικό σύζυγό του υπό την ιδιότητα του υπουργού».

Ο κ. Σκέρτσος προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της, «όπως συνέβη και με την εφημερίδα “Αυγή”, η οποία αναγκάστηκε να ανασκευάσει», υποστηρίζοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαθέτει πλέον «δικό της τεκμήριο αναξιοπιστίας».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι υπερασπίζεται τις γυναίκες «απέναντι σε εσάς, που είστε αγκαζέ με τους βιαστές, τους παιδοβιαστές και τους υπόλογους». Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κ. Σκέρτσου, αλλά και των βουλευτών της ΝΔ. Ο εισηγητής του κόμματος, Μάκης Λαζαρίδης, χαρακτήρισε τη δήλωση «απαράδεκτη», ενώ ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ζήτησε από την κα Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τουλάχιστον τον όρο «παιδεραστές».

Η ίδια αρνήθηκε να ανακαλέσει, δηλώνοντας ότι επιμένει σε όσα είπε και κατηγορώντας τους συνομιλητές της για διαστρέβλωση των λεγομένων της.

Σε νέα παρέμβασή του, ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί περί εκκρεμοτήτων και προνομιακής μεταχείρισης της συζύγου του. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε με ερώτημα περί καταδίκης αντιπροέδρου της ΝΔ, προκαλώντας αντιδράσεις από τα έδρανα της συμπολίτευσης, ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε ότι δεν αναφερόταν στον Αδωνι Γεωργιάδη αλλά «στον άλλο».

Οι αντεγκλήσεις συνεχίστηκαν με εκατέρωθεν αιχμές, την κα Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει «τραμπουκισμό» από τους βουλευτές της ΝΔ και τον πρόεδρο της Επιτροπής να την κατηγορεί ότι μετατρέπει τη διαδικασία σε πεδίο προσωπικού σόου. «Είναι πραγματικά ντροπή», σχολίασε ο κ. Νικολακόπουλος, προσθέτοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχει θέσει ούτε ένα ερώτημα για την ουσία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος, η Επιτροπή απέρριψε πρόταση μομφής που είχε καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά του προεδρείου.

