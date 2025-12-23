Ryanair: Πρόστιμο 255 εκατ. από την ιταλική Αντιμονοπωλιακή Αρχή

Η Ryanair Holdings τιμωρήθηκε με πρόστιμο άνω των 255 εκατ. ευρώ από την ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού, η οποία κατηγορεί την αεροπορική εταιρεία ότι ακολούθησε «καταχρηστική στρατηγική» με στόχο να παρεμποδίσει τη δραστηριότητα ταξιδιωτικών γραφείων τρίτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής ρυθμιστικής αρχής, η Ryanair εμπόδιζε σκόπιμα ταξιδιωτικά πρακτορεία να αγοράζουν εισιτήρια μέσω της ιστοσελίδας της. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης φέρεται να ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 και να συνεχίστηκε τουλάχιστον έως τον Απρίλιο του 2025.

Οπως αναφέρει η Αρχή Ανταγωνισμού, η αεροπορική εταιρεία ουσιαστικά απέτρεπε τα ταξιδιωτικά γραφεία από το να συνδυάζουν πτήσεις της Ryanair με πτήσεις άλλων αερομεταφορέων, καθώς και με πρόσθετες τουριστικές υπηρεσίες, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό στην αγορά.

Οι σχέσεις της Ryanair με τις ιταλικές αρχές είναι τεταμένες τα τελευταία χρόνια. Η ένταση κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2023, όταν η ιταλική κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα που έθετε ανώτατο όριο στις τιμές των εισιτηρίων για εσωτερικές πτήσεις προς νησιωτικούς προορισμούς. Την ίδια περίοδο, η ιταλική εποπτική αρχή ξεκίνησε έρευνες για την πιθανή δεσπόζουσα θέση της Ryanair σε τουριστικές υπηρεσίες, όπως οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων και οι κρατήσεις ξενοδοχείων.

Εκπρόσωπος της Ryanair δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του προστίμου, το οποίο αφορά τόσο τη μητρική εταιρεία όσο και τη θυγατρική της Ryanair DAC.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αερομεταφορέας με έδρα το Δουβλίνο εμπλέκεται σε αντιπαραθέσεις με ταξιδιωτικά πρακτορεία. Το 2024, η Ryanair είχε καταλήξει σε συμφωνία με το διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτορείο On the Beach Group Plc, έπειτα από αγωγή που είχε κατατεθεί το 2021, με κατηγορίες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News