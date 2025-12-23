Ελβετία: Το χιονοδρομικό κέντρο που πολεμά την κλιματική κρίση

Σε υψόμετρο 2.228 μέτρων, το χειμερινό θέρετρο Laax, ένας από τους μεγαλύτερους προορισμούς χειμερινών σπορ της Ελβετίας, έχει θέα στους μαγευτικούς κυματιστούς παγετώνες και τις κορυφές του Tectonic Arena Sardona – μιας οροσειράς σχεδόν 33.000 εκταρίων γης με επτά κορυφογραμμές, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO – και έχει ηλικία τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ετών.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί προβλήματα και τεράστιες απώλειες εσόδων στα χιονοδρομικά κέντρα των Αλπεων. Νέα κλιματικά σενάρια από ερευνητές της Ελβετικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι η χώρα θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, εν μέρει λόγω της γεωγραφίας των φημισμένων βουνών της. Σύμφωνα με τη μελέτη, γίνεται πιο ζεστή και ξηρή, αντιμετωπίζει έντονες περιόδους βροχοπτώσεων και λιγότερες χιονοπτώσεις.

Το BBC αναφέρει ότι το Laax αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης χιονοδρομικής περιοχής, που περιλαμβάνει το Riders Hotel and Rocksresort, το οποίο πρόσφατα βραβεύτηκε ως το «Καλύτερο Πράσινο Ξενοδοχείο για Σκι 2025» στα Διεθνή Βραβεία Σκι. Η περιοχή είναι ουσιαστικά ένα μικρό οικολογικό χωριό, όπου κάθε περιβαλλοντική παράμετρος, από την κατανάλωση ενέργειας και τα απόβλητα, έως τα μέτρα για τα τρόφιμα και τα ποτά, καθώς και η βιοποικιλότητα, λαμβάνεται υπόψη.

Στην περιοχή κυριαρχούν «πράσινα» κτίρια ντυμένα με ηλιακά πάνελ. Ηλεκτρικά οχήματα κινούνται αθόρυβα. Κάθετοι κήποι, στις βάσεις των αναβατήρων, συμβάλλουν στη στήριξη της ζωής των πουλιών και των εντόμων. Θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να απαριθμηθεί κάθε επίτευγμα, όμως ανάμεσα στις ιδιαίτερες απολαύσεις της διαμονής συγκαταλέγονται οι κήποι στις ταράτσες, τα εποχικά, φυτικής βάσης μενού (σπάνιο φαινόμενο στην Ελβετία) και οι άφθονοι και δωρεάν σταθμοί νερού (ακόμη σπανιότερο). Αν φτάσει κανείς με φθαρμένο εξοπλισμό σκι, προσφέρεται επίσης δωρεάν επισκευή, ώστε να παρατείνεται ο κύκλος ζωής του.

Η πιο πρόσφατη «πράσινη» παρέμβαση ήταν τα 20.000 λουλούδια και πολυετή φυτά που φυτεύτηκαν σε κήπους ειδικά σχεδιασμένους για την απειλούμενη μαύρη μέλισσα. Το έντομο «ενθαρρύνεται» να φωλιάζει στις βραχώδεις προσόψεις των κτιρίων του ξενοδοχείου, το οποίο ανταποκρίνεται άριστα στις απαιτήσεις επιβίωσης του είδους.

Οι λάτρεις της φύσης θα βρουν επίσης το Senda dil Dragun –το δεντρόφυτο μακρύτερο μονοπάτι στον κόσμο– που διασχίζει μια από τις δεκάδες ειδικές περιοχές προστασίας της άγριας ζωής. Σε αυτό οι επισκέπτες συναντούν λαγούς, αγριοκάτσικα και –πιο σπάνια– ελάφια και διάφορα είδη αγριόχοιρων. Φημολογείται, μάλιστα, ότι έχουν επιστρέψει λύκοι και λύγκες.

Αλλά πιο εντυπωσιακή από όλα είναι η καινοτόμος τεχνολογία του. Το χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει το πρώτο στον κόσμο τελεφερίκ-ταξί, που ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγο καιρό. Πρόκειται για ένα βιώσιμο σύστημα με βαγόνια σε σχήμα γόνδολας, που κινούνται μετά από κλήση (σαν ασανσέρ), μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας κατά 50% – μια ριζική αλλαγή, δεδομένου ότι περίπου το 90% των βαγονιών στα συμβατικά τελεφερίκ ταξιδεύουν άδεια.

Είναι κάτι σαν ταξί μέσα στις Αλπεις και αναμένεται να φέρει επανάσταση στις ορεινές μεταφορές, αλλά και στις πόλεις με υψόμετρο, όταν υιοθετηθεί ευρέως. Θυμίζει σκηνικό από ταινία επιστημονικής φαντασίας ή παιδικό παραμύθι, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας – και συνιστά την πρώτη ουσιαστική μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο οικολογικά μοντέλο για τα χειμερινά σπορ. Παράλληλα, κάνει τη θέα των βουνών ακόμα πιο συναρπαστική για τον επισκέπτη.

Το Laax λαμβάνει σοβαρά υπόψη την κλιματική κρίση στις πρωτοβουλίες του, για αυτό συνίδρυσε την Global Sustainability Ski Alliance – μια άνευ προηγουμένου συνέργεια που περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες όπως η γαλλική Compagnie des Alpes, η αυστριακή KitzSki και η ιταλική Kronplatz, καθώς και θέρετρα στη Σκανδιναβία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο νέος όμιλος κατασκευάζει συλλογικά πάνω από 800 τελεφερίκ, για χρήση από 25 εκατομμύρια σκιέρ ετησίως σε όλο τον κόσμο.

