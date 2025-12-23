Οι Ρώσοι βγάζουν και το… ιππικό για να νικήσουν στην Ουκρανία

Η Ρωσία έστειλε ιππικό στην πρώτη γραμμή στο πλαίσιο της τελευταίας χαμηλού κόστους προσπάθειάς της να καταλάβει εδάφη στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ στην Ουκρανία.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε από την 92η Ταξιαρχία της Ουκρανίας δείχνει drones να καταδιώκουν ρώσους στρατιώτες καθώς καλπάζουν έφιπποι μέσα σε ένα ανοιχτό πεδίο, όπως αναφέρει η Telegraph.

Στο απόσπασμα που ανέβηκε στο X αλλά και το Telegram, ένας ρώσος στρατιώτης φαίνεται να ιππεύει, ενώ ένα drone παρακολουθεί τις κινήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, το drone επιτίθεται, πλήττοντας τον στρατιώτη την ώρα που προσπαθεί να διαφύγει. Η έκρηξη τρομάζει ένα άλλο άλογο, το οποίο ρίχνει τον αναβάτη του πριν ορμήσει προς άλλη κατεύθυνση. Ενας τρίτος αναβάτης διακρίνεται, αλλά η τύχη του παραμένει άγνωστη.

«Οι Ρώσοι κατακτητές χάνουν τόσο πολύ εξοπλισμό στις “επιθέσεις κρεατομηχανής” που εξαπολύουν, ώστε αναγκάζονται να κινούνται έφιπποι», έγραψε η 92η Ταξιαρχία σε ανάρτηση που συνόδευε το υλικό.

Ο πόλεμος του ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία έχει χαρακτηριστεί από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στα μέτωπα, ιδίως στον τομέα του πολέμου με drones. Μικρά, εμπορικά διαθέσιμα εκρηκτικά drones έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην άμυνα απέναντι σε μηχανοκίνητες μονάδες και πεζικό.

Η Ρωσία εισήγαγε πρόσφατα μοτοσικλέτες και οχήματα παντός εδάφους ως μέσο ταχείας διέλευσης από ανοιχτές εκτάσεις που επιτηρούνται από drones.

Τα άλογα θα μπορούσαν να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία — είναι ευκίνητα σε ανώμαλο έδαφος και λιγότερο πιθανό να ενεργοποιήσουν σύγχρονες νάρκες ξηράς που διαθέτουν μαγνητικούς αισθητήρες. Ο πρώτος θάνατος στρατιώτη που κινούνταν έφιππος καταγράφηκε από παρατηρητές του πολέμου στην Ουκρανία τον Οκτώβριο.

Την ίδια ώρα, η Telegraph ανέφερε ότι η μονάδα Storm της 9ης Ταξιαρχίας της 51ης Στρατιάς της Ρωσίας προετοίμαζε ομάδες εφόδου με άλογα για επιχειρήσεις στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Πριν από αυτό, υπήρχαν πολυάριθμες αναφορές ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε γαϊδούρια, άλογα και ακόμη και καμήλες για τη μεταφορά πυρομαχικών και άλλου βαρέος εξοπλισμού προς την πρώτη γραμμή, καθώς τα εδάφη στα οποία θα έπρεπε να περάσει η πολεμική τροφοδοσία ήταν αδιάβατοι για τα αυτοκίνητα και γεμάτη λάσπες.

Αλλωστε στους πολέμους – φυσικά στο παρελθόν- το ιππικό θεωρούνταν στράτευμα-κλειδί, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτατης κίνησης, αιφνιδιασμού αλλά και ευελιξίας στο πεδίο της μάχης.

Τα άρματα μάχης και άλλα βαριά θωρακισμένα οχήματα εμφανίζονται σπάνια στα πεδία μαχών της Ουκρανίας και, όταν εμφανίζονται, συνήθως αχρηστεύονται σχεδόν αμέσως από κύματα drones.

Η ρωσική εφημερίδα Kommersant σχολίασε για την επιστροφή του ιππικού: «Σε ένοπλες συγκρούσεις που έχουν μετατραπεί σε αρένες επίδειξης τεχνολογικών καινοτομιών, οι συμμετέχοντες αναγκάζονται και πάλι να βασίζονται σε βασικά εργαλεία — από αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές έως ζώα και κάρα — όταν οι σύγχρονες τεχνολογίες αποδεικνύονται ευάλωτες».

