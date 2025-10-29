Για την αντιπαράθεση της Λιάνας Κανέλλη, βουλευτού Α’ Αθηνών του ΚΚΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έχουν γραφτεί ήδη πολλά –οι δυο τους έχουν ανταλλάξει, από τηλεοράσεως, οξείς χαρακτηρισμούς και η δεύτερη έχει μηνύσει την πρώτη. Αυτή τη φορά, όμως, το «μπιφ» που λέει και η νεολαία, μεταφέρθηκε μέσα στη Βουλή.

Η μήνυση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά τον ισχυρισμό της κυρίας Κανέλλη ότι η πρώην Πρόεδρος της Βουλής είχε παρέμβει «στον εισαγγελέα για να βγει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή». Και την Τετάρτη συζητήθηκε στην Ολομέλεια το αίτημα επί της άρσης της ασυλίας της κυρίας Κανέλλη.

«Εφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπο της κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ, λίγο πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή, την Τετάρτη. Η ίδια δε επεσήμανε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά στα 25 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας που μηνύεται, μετά από εκείνη από τον έγκλειστο στις φυλακές χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη.

«Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί να κάνω μήνυση σε συνάδελφο για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς» παρατήρησε επίσης η κυρία Κανέλλη, επιμένοντας πως η Βουλή επί ημερών της η κυρία Κωνσταντοπούλου «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή. «Εγώ το προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή επτά φορές για να μιλάω δεν το έχω», πρόσθεσε με νόημα.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν το άφησε, φυσικά, να περάσει απαρατήρητο:

«Εδώ είναι ξεκάθαρο, η κυρία Κανέλλη με συκοφάντησε με τον πιο χυδαίο τρόπο. Επί Χούντας η Κανέλλη έκανε καριέρα και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν φυλακή. Βασανίστηκαν και δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη που οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια να θέτει σε αμφισβήτηση την δικιά μου πορεία».

Η ίδια τόνισε πως δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, αλλά κατά μίας βουλευτού «με βίλα στην Εκάλη που πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια».

«Η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό. Και όταν εκτοξεύεται από την κα Κωνσταντοπούλου είναι το δεύτερο κοινοβουλευτικό μου παράσημο μετά από την μήνυση του Ηλία Κασιδιάρη» ανταπάντησε η κυρία Κανέλλη, προσθέτοντας: «Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου παραπάνω από ότι η ίδια τον εαυτό της. Στις 21 Απρίλιου 1967 ήμουν μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου, ήμουν 13 ετών και αν αυτό λέγεται μαθητική καριέρα στη Χούντα ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ»…

[απολαύστε υπεύθυνα]