Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κανέλλη στη Βουλή: «Επί Χούντας έκανε καριέρα» - «Το '67 ήμουν 13 ετών»
Για την αντιπαράθεση της Λιάνας Κανέλλη, βουλευτού Α’ Αθηνών του ΚΚΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, έχουν γραφτεί ήδη πολλά –οι δυο τους έχουν ανταλλάξει, από τηλεοράσεως, οξείς χαρακτηρισμούς και η δεύτερη έχει μηνύσει την πρώτη. Αυτή τη φορά, όμως, το «μπιφ» που λέει και η νεολαία, μεταφέρθηκε μέσα στη Βουλή.
Η μήνυση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά τον ισχυρισμό της κυρίας Κανέλλη ότι η πρώην Πρόεδρος της Βουλής είχε παρέμβει «στον εισαγγελέα για να βγει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή». Και την Τετάρτη συζητήθηκε στην Ολομέλεια το αίτημα επί της άρσης της ασυλίας της κυρίας Κανέλλη.
«Εφαγα μήνυση γιατί μίλησα για το ιερό πρόσωπο της κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ, λίγο πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή, την Τετάρτη. Η ίδια δε επεσήμανε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά στα 25 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας που μηνύεται, μετά από εκείνη από τον έγκλειστο στις φυλακές χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη.
«Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί να κάνω μήνυση σε συνάδελφο για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς» παρατήρησε επίσης η κυρία Κανέλλη, επιμένοντας πως η Βουλή επί ημερών της η κυρία Κωνσταντοπούλου «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή. «Εγώ το προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή επτά φορές για να μιλάω δεν το έχω», πρόσθεσε με νόημα.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν το άφησε, φυσικά, να περάσει απαρατήρητο:
«Εδώ είναι ξεκάθαρο, η κυρία Κανέλλη με συκοφάντησε με τον πιο χυδαίο τρόπο. Επί Χούντας η Κανέλλη έκανε καριέρα και ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν φυλακή. Βασανίστηκαν και δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη που οψίμως κάνει καριέρα ως κομμουνίστρια να θέτει σε αμφισβήτηση την δικιά μου πορεία».
Η ίδια τόνισε πως δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, αλλά κατά μίας βουλευτού «με βίλα στην Εκάλη που πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια».
«Η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό. Και όταν εκτοξεύεται από την κα Κωνσταντοπούλου είναι το δεύτερο κοινοβουλευτικό μου παράσημο μετά από την μήνυση του Ηλία Κασιδιάρη» ανταπάντησε η κυρία Κανέλλη, προσθέτοντας: «Κανείς δεν μπορεί να συκοφαντήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου παραπάνω από ότι η ίδια τον εαυτό της. Στις 21 Απρίλιου 1967 ήμουν μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου, ήμουν 13 ετών και αν αυτό λέγεται μαθητική καριέρα στη Χούντα ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ ΟΥΑΙ»…
Αιχμές Βασίλη Οικονόμου για Κώστα Τσιάρα και ΟΠΕΚΕΠΕ: Οταν είδα τον Καϊμακάμη στην Εξεταστική είπα «ποιος τον έβαλε;»
Ενας ένας οι βουλευτές της ΝΔ βγαίνουν στο ξέφωτο της αλήθειας και ανακαλύπτουν έκπληκτοι τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελευταία και χαρακτηριστική η περίπτωση του Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή Ανατ. Αττικής, ο οποίος βγήκε στον ΣΚΑΪ και εξέφρασε την ενόχλησή του για τον παραιτηθέντα πλέον αντιπρόεδρο του Οργανισμού Ιωάννη Καϊμακάμη.
Ο κ. Οικονόμου βγήκε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Αταίριαστοι» (Γιάννης Ντσούνος, Χρήστος Κούτρας) στον ΣΚΑΪ και αφού μίλησε για τις παρελάσεις η συζήτηση πήγε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πρόσφατη παραίτηση του κ. Καϊμακάμη.
«Εγώ τον είδα στην κατάθεσή του στην Εξεταστική, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι δημόσια κατάθεση, το καλύπτει το κανάλι της Βουλής. Δεν μου έκανε καλή εντύπωση. Καθόλου καλή εντύπωση. Και λέω “τι ‘ναι αυτός;”… Ατυχέστατη επιλογή. Οποιος τον έβαλε κακώς τον έβαλε».
Και προσέθεσε: «Θα μου πείτε μέσα σε 10.000 στελέχη που στελεχώνουν το κράτος αυτή τη στιγμή, σε κάθε επίπεδο, δεν θα σου βγει κι ένας Καϊμακάμης; Μπορεί. Αλλά όμως καλό είναι να μη βγαίνει…»
Στην ερώτηση του κ. Κούτρα αν έχει ευθύνη ο υπουργός που διόρισε τον κ. Καϊμακάμη, ο κ. Οικονόμου είπε ότι δεν ξέρει ποιος τον έβαλε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επανέλαβε το ότι πρόκειται για μια «ατυχή» επιλογή.
Για όσους έχουν απορία –και να ξέρει και ο κ. Οικονόμου– τον κ. Καϊμακάμη διόρισε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας (εδώ το σχετικό ΦΕΚ).
Λατινοπούλου σε πάνελ εκπομπής: Ζήτω ο Μεταξάς - Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί
Ηταν τέτοιος ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενοίκων της δεξιάς πολυκατοικίας για το ποιος θα δείξει πιο εθνικοπατριώτης ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, που η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», βγήκε το βράδυ στο Action24, στην εκπομπή «Επόμενη μέρα» και αναφώνησε: ε: «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο Μεταξάς»!
Η σπουδή αυτή της κυρίας Λατινοπούλου να εξυμνήσει τον δικτάτορα του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του παρουσιαστή της εκπομπής, Σεραφείμ Κοτρώτσου, ο οποίος σχολίασε: «Αρχίσαμε…».
Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος επεσήμανε στην καλεσμένη του ότι «το “ΟΧΙ” στους Ιταλούς δεν το είπε μόνο ο Ιωάννης Μεταξάς αλλά ολόκληρος ο ελληνικός λαός», με την κυρία Λατινοπούλου να απαντά: «Η Ιστορία είναι μία. Ο Μεταξάς είπε στον ιταλό πρέσβη “ΟΧΙ” και ο λαός τον ακολούθησε στον πόλεμο. Ο Μεταξάς ήταν αυτός που είπε πρώτος το “ΟΧΙ”».
Βέβαια, τεχνικά, ούτε ο Μεταξάς είπε «ΟΧΙ», «alors, c’ est la guerre», είπε ο άνθρωπος, αλλά τη δουλειά της η κυρία Λατινοπούλου την έκανε: πλειοδότησε σε φιλομεταξική ατάκα σε μια μέρα που πολλοί πολιτικοί της γείτονες έκαναν αντίστοιχες προσπάθειες.
Η διαφωνία με τον παρουσιαστή εξάλλου δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, η κυρία Λατινοπούλου αναφέρθηκε σε εκπαιδευτικούς που, όπως είπε, υποστηρίζουν να καταργηθούν οι εθνικές εορτές, αποκαλώντας τους σκουπίδια.
«Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε εκπαιδευτικούς να βάλλουν εναντίον της πατρίδας και εθνικών εορτών, εκπαιδευτικοί που πληρώνονται από τους φόρους μας και να λένε ότι πρέπει να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Όσοι και να ήταν θα πρέπει να απολυθούν, αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Και μάλιστα έχουν το θράσος να το κάνουν όχι μόνο μέσα στις αίθουσες αλλά να το ανεβάζουν και στα social media».
Προσέθεσε δε η ίδια: «Επρεπε να απολυθούν, σκούπα σε αυτά τα σκουπίδια που προσβάλουν τη μνήμη των ηρώων μας. Εγώ είμαι Έλληνίδα και ως Ελληνίδα μιλώ».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κυρία Λατινοπούλου φρόντισε να επιτεθεί και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ως προς το «λαθρομεταναστευτικό» και τον «δικαιωματισμό» ο Αλέξης Τσίπρας μοιάζει «Μεταξάς» μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Ο Μητσοτάκης έφερε τον γάμο και την υιοθεσία από τα ΛΟΑΤΚΙ, επί Μητσοτάκη έγινε όλο το MeToo, ποιος έφερε το MeToo; Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης έδωσε μετά την τελεσίδικη απόρριψη ασύλου καινούργια ευκαιρία. στους λαθρομετανάστες για υποβολή αιτήσεων. Αν η ΝΔ είναι δεξιά, εγώ είμαι ξανθό μοντέλο».
