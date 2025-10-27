Στο σκαμνί 10 κατηγορούμενοι για διαδικτυακές επιθέσεις στη Μπριζίτ Μακρόν

Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης βρέθηκαν δέκα άτομα τα οποία κατηγορούνται για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, τα οποία, μάλιστα, δεν δίστασαν σε αναρτήσεις τους να υποστηρίζουν ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είναι άνδρας και έχει το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του κατέθεσαν μήνυση για δυσφήμηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Ιουλίου, σχετικά με μια φήμη που διογκώθηκε και διαδόθηκε στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την οποία η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας, επισημαίνει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Η αγωγή στις ΗΠΑ στοχεύει, όπως αναφέρεται, στα «αποδεδειγμένα και καταστροφικά ψέματα» που διαδίδει στο διαδίκτυο η δεξιά podcaster Κάντας Oουενς, υποστηρίζοντας ότι η 72χρονη Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Η αγωγή υποστηρίζει ότι τα στοιχεία διαψεύδουν ξεκάθαρα αυτή την «τερατώδη αφήγηση», η οποία έχει εξελιχθεί σε «εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης» και «αδιάκοπου διαδικτυακού εκφοβισμού σε παγκόσμια κλίμακα».

Η δίκη στο Παρίσι για διαδικτυακή παρενόχληση είναι ανεξάρτητη από τη δικαστική διαδικασία στις ΗΠΑ και αφορά μήνυση που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν το 2024. Οι δέκα κατηγορούμενοι – οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών – δικάζονται στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού, κατηγορούμενοι για διαδικτυακή παρενόχληση σε βάρος της Μπριζίτ Μακρόν. Αν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και δύο ετών.

Οι κατηγορούμενοι, που αρνούνται κάθε κατηγορία, φέρονται να ανάρτησαν κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, φτάνοντας μάλιστα να συγκρίνουν τη διαφορά ηλικίας της με τον σύζυγό της με «παιδοφιλία», σύμφωνα με την εισαγγελία. H Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε στην αστυνομία πως τα διαδικτυακά σχόλια ήταν «μισαλλόδοξα» και ότι ήταν πολύ δύσκολο για τα εγγόνια της να ακούν να λέγεται πως η γιαγιά τους είναι άνδρας.

Ο Ζερόμ Α., 49χρονος τεχνικός πληροφορικής, ερωτήθηκε για εννέα αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2024, στις οποίες είχε αναπαραγάγει ή γράψει ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας ή έχει πέος. Δήλωσε στο δικαστήριο πως διατηρούσε έναν μικρό λογαριασμό στο Twitter και πρόσθεσε: «Ηταν απλώς ένα αστείο… ήθελα να είμαι σαρκαστικός, τίποτε περισσότερο». Τόνισε ότι είχε αναρτήσει τα σχόλια «με σατιρική διάθεση».

Υποστήριξε, δε, ενώπιον του δικαστηρίου: «Οπως πολλοί άνθρωποι, αναρωτιέμαι γιατί βρίσκομαι εδώ σήμερα. Σήμερα μπορείς να οδηγηθείς στο δικαστήριο για ένα tweet». Υποστήριξε ότι η Μπριζίτ Μακρόν, «ως πολύ ισχυρό πρόσωπο, πρέπει να αποδέχεται την κριτική». Αρνήθηκε την παρενόχληση και είπε πως πίστευε ότι δεν είχε παραβιάσει τον νόμο.

Η βρετανική εφημερίδα σημειώνει ότι ένας άλλος κατηγορούμενος, ο Ζερόμ Σ., σύμβουλος χρεών, είπε στο δικαστήριο ότι του άρεσε να γράφει στα κοινωνικά δίκτυα «από τον καναπέ του το βράδυ». «Ηταν απλώς χιούμορ», είπε. «Χρειάζεται άδεια στη Γαλλία για να κάνεις ένα αστείο;». Πρόσθεσε ότι είχε κοινοποιήσει αναρτήσεις που ισχυρίζονταν πως η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας ή παιδόφιλη για να «ενημερώσει» άλλους, αρνούμενος και εκείνος οποιαδήποτε παρενόχληση.

Η αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ αναφέρει ότι ο ισχυρισμός πως η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ είναι απολύτως ψευδής, καθώς ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ είναι στην πραγματικότητα ο 80χρονος αδελφός της. Ζει στην Αμιένη, στη βόρεια Γαλλία, όπου μεγάλωσε μαζί με την Μπριζίτ και τέσσερα ακόμη αδέλφια. Εχει εμφανιστεί δημόσια στο πλευρό της Μπριζίτ στις δύο προεδρικές ορκωμοσίες του Εμανουέλ Μακρόν, το 2017 και το 2022.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, που όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, είναι και ο 41χρονος διαφημιστής Ορελιέν Πουαρσόν-Ατλάν, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Zoé Sagan», ο οποίος συνδέεται συχνά με κύκλους θεωριών συνωμοσίας. Μία ακόμη κατηγορούμενη είναι η 51χρονη Ντελφίν Ζ., αυτοαποκαλούμενη ως «πνευματικό μέντιουμ», εναντίον της οποίας η Μπριζίτ Μακρόν είχε ήδη υποβάλει μήνυση για δυσφήμηση το 2022. Το 2021, ανήρτησε μια τετράωρη συνέντευξη με τη «δημοσιογράφο» Νατάσα Ρεϊ στο κανάλι της στο YouTube, στην οποία ισχυριζόταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν υπήρξε κάποτε άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Οι δύο γυναίκες, που αρνούνται κάθε αδίκημα, διατάχθηκαν το 2024 να καταβάλουν αποζημιώσεις στην Μπριζίτ Μακρόν και στον αδελφό της, ωστόσο η καταδίκη τους ανετράπη στο εφετείο. Η απόφαση του εφετείου δεν υπονοούσε ότι οι ισχυρισμοί πως η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας ήταν αληθείς, αλλά ότι η υπόθεση δεν πληρούσε τα νομικά κριτήρια για δυσφήμηση. Η Μπριζίτ Μακρόν και ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ έχουν προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, το Cour de Cassation.

Η σχέση του προεδρικού ζεύγους υπήρξε εδώ και χρόνια αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο, τονίζει ο Guardian. Η Μπριζίτ Μακρόν, κατά 24 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της, γνώρισε τον Εμανουέλ Μακρόν όταν ήταν καθηγήτριά του στη θεατρική ομάδα ενός ιησουίτικου σχολείου στην Αμιένη.

Η αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ αναφέρει: «Μέσα από το θεατρικό πρόγραμμα του σχολείου, ο πρόεδρος Μακρόν και η κυρία Μακρόν ανέπτυξαν μια βαθύτερη πνευματική σύνδεση». Προσθέτει: «Σε καμία περίπτωση η σχέση δασκάλας-μαθητή μεταξύ της κυρίας Μακρόν και του προέδρου Μακρόν δεν ξεπέρασε τα νόμιμα όρια». Η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία έχει τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο, χώρισε το 2006. Eνα χρόνο αργότερα, παντρεύτηκε τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τότε ήταν 30 ετών.

