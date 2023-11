«Περικυκλώσαμε τη Γάζα» λέει το Ισραήλ – «Θα βγείτε σε μαύρους σάκους» απαντά η Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης, μία εβδομάδα αφότου ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρησή του στον παλαιστινιακό θύλακα, ότι «ολοκλήρωσε την περικύκλωση της πόλης της Γάζας».

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του αρχηγού των IDF ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είχαν ήδη φτάσει σε περιοχές εντός του αστικού κέντρου, όπου μάχονταν εξ επαφής με τους τρομοκράτες, ενώ συγχρόνως προσπαθούσαν να το περικυκλώσουν.

«Οι στρατιώτες μας ολοκλήρωσαν την περικύκλωση της πόλης της Γάζας, του κέντρου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», τόνισε στη νεότερη ενημέρωσή του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ισραηλινά τανκς κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης, και συγκεκριμένα προς το νοσοκομείο αλ-Σίφα, μετέδωσε το Αl Jazeera. Iσραηλινά άρματα μάχης είναι ήδη σταθμευμένα στα νότια της πόλης, ανέφερε η ίδια πηγή.

The IDF’s priorities are to bring home the children, women and men, who are being held hostage by Hamas and to make sure Hamas will no longer have the ability to attack Israelis.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2023