IDF: Μπήκαμε στην πόλη της Γάζας και την έχουμε περικυκλώσει

Τα ισραηλινά στρατεύματα ήδη επιχειρούν εντός της πόλης της Γάζας, ενώ συγχρόνως την περικυκλώνουν από διάφορες κατευθύνσεις, υποστήριξε την Πέμπτη, 27η ημέρα της αιματηρής ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, ο αρχηγός του Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) στρατηγός Χερτσί Χαλεβί.

«Περάσαμε σε ένα επόμενο, σημαντικό στάδιο του πολέμου. Οι δυνάμεις μας βρίσκονται στην καρδιά του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, επιχειρώντας στην πόλη της Γάζας, και περικυκλώνοντάς την», ενημέρωσε ο Χαλεβί σε δηλώσεις του από βάση της πολεμικής αεροπορίας.

«Ο στρατός μάχεται σε μια πυκνοκατοικημένη και πολύπλοκη αστική περιοχή, που απαιτεί επαγγελματισμό και θάρρος», καθώς οι στρατιώτες πλέον εμπλέκονται σε μάχες με μικρές αποστάσεις από τον εχθρό στην πόλη, η οποία αποτελεί την πλέον πολυπληθή περιοχή στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές πόσοι άμαχοι εγκατέλειψαν το αστικό κέντρο, υπακούοντας στις εκκλήσεις των Ισραηλινών τις προηγούμενες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, «τις χερσαίες δυνάμεις συνδράμουν πυρά από αέρος και θάλασσα, καθώς και ακριβείες πληροφορίες. Αυτή η συνεργασία κάνει το έργο των στρατιωτών πολύ πιο αποτελεσματικό», συνέχισε ο Χαλεβί.

Θέλοντας να εμψυχώσει το στράτευμα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι πολεμιστές μας, που πολεμούν σε κοντινή απόσταση ενάντια σε έναν σκληρό εχθρό, έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα: Τη συντροφικότητα και το μαχητικό πνεύμα που ρέουν στις φλέβες τους. Το πνεύμα της κοινωνίας του Ισραήλ και το δίκαιο του αγώνα μας μας συνοδεύουν ανά πάσα στιγμή».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο «οδυνηρό και δύσκολο τίμημα» του πολέμου, με τουλάχιστον 18 ισραηλινούς στρατιώτες να έχουν χάσει τη ζωή τους, μέχρι στιγμής, στη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα που διοικεί η Χαμάς, ενώ μίλησε και για την «υποχρέωση» του στρατεύματος να κάνει τα πάντα ώστε να επιστρέψουν στο Ισραήλ όλοι οι όμηροι που κρατούνται από τους τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Προειδοποίησε, εξάλλου, ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία δραστηριοποιείται στη Γάζα «με σημαντική δύναμη» που ωστόσο αντοστεοιχεί σε «λιγότερο από το μισό» αυτής αφού τα περισσότερα μαχητικά σκάφη είναι έτοιμα, και με γεμάτα πυρομαχικά, για την «περίπτωση να παραστεί ανάγκη επίθεσης σε άλλα μέτωπα».

Η αναφορά αυτή αφορά, προφανώς, άλλες ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή, όπως η λιβανέζικη Χεζμπολάχ, οι οποίες έχουν ήδη βάλει κατά της ισραηλινής επικρατειας, τασσόμενες στο πλευρό της Χαμάς.

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις Χαλεβί οι IDF έκαναν γνωστό ότι πραγματοποίησαν πλήγματα κατά «μιας σειράς στόχων της Χεζμπολάχ» στον Λίβανο μετά την εκτόξευση αρκετών ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ το απόγευμα.

Over the last hour, a number of launches from Lebanon toward Israeli territory were identified. In response, the IDF is currently striking a series of Hezbollah terrorist targets in Lebanon. pic.twitter.com/JJYzNpHyXR

Ο ισραηλινός στρατός μάχεται «στο όνομα της ιερότητας της ζωής, ενάντια σε έναν εχθρό που έχει χαράξει τον θάνατο στη σημαία του. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας να ζούμε με ασφάλεια και να ευημερούμε στην πατρίδα μας», κατέληξε ο στρατηγός.

“We are fighting in the name of the sanctity of life, against an enemy whose flag represents death and destruction. We fight as a powerful military, with a sharp moral compass. We are fighting for the values of justice and morality upon which the country was established, against… pic.twitter.com/xz8tCZ74Gc

