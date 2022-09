Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο – Θα αποτύχει

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε εκ νέου για την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι οι προμήθειες φυσικού αερίου μέσω του Nord Stream 1 δεν διακόπτονται προσωρινά, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά επ’αόριστον, με τη ρωσική πλευρά να ζητεί άρση κυρώσεων που της επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο μειώνοντας την προσφορά και χειραγωγώντας τις ενεργειακές μας αγορές» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η κυρία φον ντερ Λάιεν, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο ρώσος πρόεδρος «θα αποτύχει».

Αντίθετα, «η Ευρώπη θα επικρατήσει», τόνισε, με την Eυρωπαϊκή Επιτροπή να «ετοιμάζει προτάσεις για να βοηθήσει ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές της ενέργειας», όπως έκανε γνωστό.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εν λόγω προτάσεις θα έχουν ως στόχο «τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, την επιβολή ανώτατου ορίου τιμής στο ρωσικό φυσικό αέριο, τη βοήθεια τους ευάλωτους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις με έσοδα από τον ενεργειακό τομέα και την ενεργοποίηση υποστήριξης σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ρευστότητας που συνδέονται με την αστάθεια».

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022