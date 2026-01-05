Οι στρατηγοί της Ευρώπης ζητούν πολεμική ετοιμότητα

«Πρέπει να αποδεχθούμε το ενδεχόμενο να χάσουμε τα παιδιά μας». Για τους πολίτες της Γαλλίας, η δήλωση αυτή του στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, τον Νοέμβριο, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Η πιθανότητα μιας σύγκρουσης με τη Ρωσία έως το 2030, υποστήριξε ο Μαντόν, σημαίνει ότι ολόκληρη η κοινωνία -και όχι μόνο ο στρατός- οφείλει να είναι έτοιμη. Μια χώρα που δεν προετοιμάζεται να υποστεί απώλειες, προειδοποίησε ο Μαντόν, είναι ευάλωτη. Ωστόσο, τα λόγια του προκάλεσαν αγανάκτηση και δυσπιστία.

Οι στρατηγοί της Ευρώπης προειδοποιούν ολοένα και πιο ανοιχτά τις κοινωνίες τους ότι πρέπει να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο πολέμου, γράφει ο Economist. Η Δυτική Ευρώπη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται πλέον «σε έναν χώρο ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο», όπως το έθεσε, στις 15 Δεκεμβρίου, η επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, Μπλεζ Μετρεουέλι. Οι ευρωπαϊκές χώρες, όμως, δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την κατάσταση: Για τις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, ή βρίσκονται κοντά της, ιδίως τις βαλτικές δημοκρατίες, την Πολωνία και τις σκανδιναβικές χώρες, η έννοια της «πολεμικής ετοιμότητας» είναι αυτονόητη. Αντίθετα, σε πρωτεύουσες όπως το Παρίσι, που είναι πιο κοντά στο Αλγέρι απ’ ό,τι στο Κίεβο, η απειλή μοιάζει πολύ μακρινή.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι προειδοποιήσεις των επικεφαλής ασφαλείας γίνονται ολοένα πιο έντονες. Στις 11 Δεκεμβρίου, ο Μαρκ Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, δήλωσε με ζοφερό τόνο ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολέμους της κλίμακας που έζησαν οι παππούδες ή οι προπαππούδες μας». Λίγες ημέρες αργότερα, ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, πτέραρχος σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, τόνισε ότι η ασφάλεια «δεν μπορεί να ανατίθεται αποκλειστικά στον στρατό».

Κάποιοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης απορρίπτουν αυτές τις δηλώσεις ως κινδυνολογία, σημειώνει ο Economist. Ο Φαμπιέν Ρουσέλ, επικεφαλής του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, χαρακτήρισε την ομιλία του στρατηγού Μαντόν «απαράδεκτη πολεμοκαπηλεία». Παρ’ όλα αυτά, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρχίζουν να αντιδρούν με δύο βασικούς τρόπους: επαναφέροντας κάποιας μορφής στρατιωτική θητεία και προετοιμάζοντας τους πολίτες για ενδεχόμενη σύγκρουση.

Τον Δεκέμβριο, η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε σε ένα νέο μοντέλο στρατολόγησης. Από το 2026, όλοι οι 18χρονοι θα λαμβάνουν ερωτηματολόγιο για τη διάθεσή τους να υπηρετήσουν. Από το 2027, οι άνδρες της ίδιας ηλικίας θα περνούν ιατρικές εξετάσεις. Στόχος είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για πιθανή κινητοποίηση, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός Αμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, αποκαλεί Kriegstüchtigkeit· «ετοιμότητα για πόλεμο».

Εναν μήνα νωρίτερα, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πρόγραμμα δεκάμηνης, αμειβόμενης και εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας για νέους 18 έως 25 ετών, από το 2026, καθώς η υποχρεωτική θητεία είχε καταργηθεί στη Γαλλία το 1997. Στην Πολωνία, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εξετάζει στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους ενήλικες άνδρες, χωρίς ακόμη συγκεκριμένες προτάσεις. Οπως και στη Γαλλία και τη Γερμανία, ο στόχος είναι η ενίσχυση των εφεδρειών και η αποστολή σαφούς μηνύματος στους αντιπάλους.

Η έμπνευση, σύμφωνα με τον Economist, προέρχεται κυρίως από τις σκανδιναβικές χώρες. Η Φινλανδία και η Νορβηγία εφαρμόζουν υποχρεωτική θητεία εδώ και δεκαετίες. Ολοι οι Φινλανδοί άνδρες καλούνται να υπηρετήσουν στα 18 τους και η συμμετοχή στην άμυνα θεωρείται συλλογικό καθήκον. Η Γερμανία βασίζεται στο πιο πρόσφατο σουηδικό μοντέλο: από το 2018, στο πλαίσιο της «συνολικής άμυνας», άνδρες και γυναίκες εγγράφονται υποχρεωτικά στα 18, με μικρό ποσοστό να επιλέγεται για 11μηνη θητεία. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η Γερμανία θα χρειαστεί τελικά υποχρεωτική θητεία για να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους στελέχωσης του στρατεύματός της.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή εικόνα παραμένει άνιση. Η Ιταλία ανέστειλε την υποχρεωτική θητεία το 2005. Ο ιταλός υπουργός Αμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, σχεδιάζει εθελοντική εφεδρεία, αλλά χωρίς σαφές πλαίσιο. Η Ισπανία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες, αλλά προβλέπει μόλις 7.000 νέες προσλήψεις στις ένοπλες δυνάμεις της έως το 2029. Η Βρετανία, παρά τα φιλόδοξα εξοπλιστικά σχέδια, αποφεύγει τη συζήτηση περί θητείας.

Στην πολιτική προστασία, οι διαφορές είναι ακόμη πιο έντονες. Η Σουηδία διοργανώνει ετήσια «εβδομάδα ετοιμότητας» και το 2024 έστειλε σε κάθε νοικοκυριό έναν οδηγό 32 σελίδων για επιβίωση σε περίπτωση πολέμου. Η Λιθουανία έχει αντίστοιχο εγχειρίδιο. Αντίθετα, οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν προχωρήσει σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες δείχνει το χάσμα, καταλήγει ο Economist: 77% των Πολωνών θεωρούν υψηλό τον κίνδυνο πολέμου με τη Ρωσία, έναντι μόλις 34% των Ιταλών. Παρά τις διαφορές, οι Ευρωπαίοι συμφωνούν σε ένα πράγμα: δεν είναι έτοιμοι. Κατά μέσο όρο, 69% πιστεύουν ότι η χώρα τους δεν θα μπορούσε να αμυνθεί αποτελεσματικά απέναντι στη Ρωσία.

