Χιονοθύελλα παραλύει τη Βορειοδυτική Ευρώπη – ακυρώσεις πτήσεων

Σφοδρή χιονόπτωση που πλήττει τη Βορειοδυτική Ευρώπη έχει παραλύσει αεροδρόμια, σιδηροδρομικά δίκτυα και βασικούς οδικούς άξονες σε Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, ακινητοποιήσεις τρένων και εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα.

Στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Αμστερνταμ, έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, ακυρώθηκαν τη Δευτέρα (05/01) περίπου 700 πτήσεις. Μέχρι τις 14:00 (ώρα Ελλάδας), εισερχόμενα αεροσκάφη εκτρέπονταν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρη αναμονή.

Στη Γαλλία, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 15% τα δρομολόγια στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί. Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό κάλεσε τους ταξιδιώτες να ελέγχουν εκ των προτέρων, αν οι πτήσεις τους θα πραγματοποιηθούν και να προτιμούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς για τη μετάβαση στα αεροδρόμια.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν περιορισμοί ταχύτητας στους δρόμους γύρω από την Ιλ ντε Φρανς, ενώ η κρατική εταιρεία μεταφορών RATP ανακοίνωσε ακυρώσεις δεκάδων δρομολογίων λεωφορείων.

Το μετρό και ο προαστιακός σιδηρόδρομος συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, το μποτιλιάρισμα έφτασε αθροιστικά τα 1.000 χιλιόμετρα στους δρόμους της περιφέρειας — τριπλάσιο από τα συνήθη επίπεδα αιχμής των περίπου 300 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αστυνομίας.

Στη Δυτική Γαλλία, όπου το χιόνι έφτασε τα 15 εκατοστά σε περιοχές της Νορμανδία, βαρέα οχήματα δίπλωσαν στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Α28, που συνδέει τη Ρουέν με την Αμπβίλ.

Στην Ολλανδία, τα τρένα ακινητοποιήθηκαν γύρω από το Άμστερνταμ, ενώ η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα εκτελεστούν λιγότερα δρομολόγια. Η Eurostar γνωστοποίησε ότι τα τρένα με τελικό προορισμό την Ολλανδία θα τερματίζουν στις Βρυξέλλες, ενώ ακυρώθηκαν όλες οι αναχωρήσεις από ολλανδικούς σταθμούς. Πολλά σχολεία στην Ουτρέχτη θα παραμείνουν κλειστά αύριο.

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν πολλά τροχαία ατυχήματα, παρά τις συστάσεις των Aρχών προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο απολύτως απαραίτητο. Η ολλανδική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για χιονόνερο αύριο Τρίτη και νέες, πυκνές χιονοπτώσεις την Τετάρτη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κακοκαιρία οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων και σιδηροδρομικών δρομολογίων, ενώ εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Καμία πτήση δεν πραγματοποιήθηκε από το αεροδρόμιο του Αμπερντίν, ενώ στο Λίβερπουλ η πίστα παρέμεινε κλειστή για μεγάλο μέρος της ημέρας λόγω χιονιού και παγετού, ανοίγοντας εκ νέου αργά το απόγευμα. Ακυρώσεις καταγράφηκαν επίσης στα αεροδρόμια του Μπέλφαστ και του Μάντσεστερ.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office προβλέπει χιόνια και παγετό για αύριο στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία, τμήμα της Ουαλία και τη Νοτιοδυτική Αγγλία. Σήμερα, τα θερμόμετρα έδειξαν -10,9°C στο Σαπ της βορειοανατολικής Αγγλίας, ενώ το χιόνι έφτασε τα 52 εκατοστά στο Τόμιντουλ της Σκωτίας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στα τρένα εντοπίστηκαν στην Ουαλία και τη Βόρεια Σκωτία.

Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προειδοποιούν για συνεχιζόμενες διαταραχές στις μετακινήσεις και να καλούν το κοινό σε αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News