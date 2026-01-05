Θύμα deepfake από το Grok του Μασκ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας

Αντιμέτωπη με έρευνα στη Βρετανία βρίσκεται η πλατφόρμα X του Ελον Μασκ, μετά τη διαπίστωση ότι παρήγαγε, μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, μη συναινετικές εικόνες γυμνών ή ημίγυμνων γυναικών, μεταξύ αυτών και της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Η βρετανική ρυθμιστική Aρχή Ofcom ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε «επείγουσα επικοινωνία» με την εταιρεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί διαδικτυακής ασφάλειας. Οπως ανέφερε, θα αποφασίσει άμεσα εάν θα προχωρήσει σε επίσημη έρευνα.

Η παρέμβαση της Ofcom ακολούθησε αποκαλύψεις ότι το Grok, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της X, παρήγαγε εικόνες της Κέιτ, πριγκίπισσας της Ουαλίας, φορώντας μπικίνι. Σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, το σύστημα αναδημιούργησε υπαρκτές φωτογραφίες της από δημόσιες εμφανίσεις, μετατρέποντάς τες σε ρεαλιστικές εικόνες με μαγιό, σύμφωνα με την Telegraph.

Το περιστατικό εντάσσεται σε αυτό που πλέον χαρακτηρίζεται ως «θύελλα deepfake» γύρω από το Grok. Τις τελευταίες ημέρες, η λειτουργία δημιουργίας εικόνων του chatbot παρήγαγε χιλιάδες εικόνες γυναικών και παιδιών σε κατάσταση μερικής ή πλήρους γυμνότητας ή σε σεξουαλικά υπονοούμενες στάσεις, συχνά με ρυθμό αρκετών εικόνων ανά λεπτό.

«Η καταπολέμηση της παράνομης διαδικτυακής βλάβης και η προστασία των παιδιών παραμένουν επείγουσες προτεραιότητες για την Ofcom. Eχουμε πλήρη επίγνωση των σοβαρών ανησυχιών που έχουν εκφραστεί σχετικά με λειτουργία του Grok στην X, η οποία παράγει γυμνές εικόνες ανθρώπων και σεξουαλικοποιημένες εικόνες παιδιών. Eχουμε έρθει σε επείγουσα επαφή με την X και την xAI για να κατανοήσουμε ποια μέτρα έχουν λάβει ώστε να συμμορφωθούν με τις νομικές τους υποχρεώσεις για την προστασία των χρηστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με βάση την απάντησή τους, θα προχωρήσουμε σε ταχεία αξιολόγηση για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν ζητήματα συμμόρφωσης που δικαιολογούν έρευνα», δήλωσε εκπρόσωπος της Ofcom, μετέδωσε η Telegraph.

Μια επίσημη έρευνα της βρετανικής Αρχής θα μπορούσε να οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις με τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει επανειλημμένα τους ευρωπαϊκούς νόμους διαδικτυακής ασφάλειας. Πρόσφατα, μάλιστα, ανεστάλη τεχνολογική συμφωνία, έπειτα από απειλές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα προχωρήσει σε αυστηρότερη καταστολή αμερικανικής ιδιοκτησίας chatbots.

Ο Ελον Μασκ έχει καταφερθεί δημόσια κατά του βρετανικού Online Safety Act, υποστηρίζοντας ότι «σκοπός του είναι η καταστολή του λαού», ενώ έχει επιτεθεί και στην κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ.

Βρετανοί υπουργοί, από την πλευρά τους, έχουν κατηγορήσει την X και τον Μασκ ότι επιτρέπουν στους χρήστες να «εκμεταλλεύονται» γυναίκες και έχουν δεσμευτεί να καταστήσουν παράνομη τη δημιουργία ερωτικών εικόνων χωρίς συναίνεση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

Η υφυπουργός για θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας και Προστασίας, Αλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, απηύθυνε δημόσια ερώτηση προς τον Μασκ μέσω της πλατφόρμας X: «Αν νοιάζεστε τόσο πολύ για τις γυναίκες, γιατί επιτρέπετε στους χρήστες της X να τις εκμεταλλεύονται; Το Grok μπορεί να “γδύνει” εκατοντάδες γυναίκες το λεπτό, συχνά χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση του ατόμου που απεικονίζεται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καθιστούμε παράνομη τη δημιουργία μη συναινετικών ερωτικών εικόνων».

Το Παλάτι του Κένσινγκτον δεν σχολίασε τις εικόνες, οι οποίες αποτελούν ψηφιακά επεξεργασμένες εκδοχές φωτογραφιών της πριγκίπισσας που είχαν ληφθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν δώσει επανειλημμένα μάχες για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Το 2012 κατέθεσαν αγωγή κατά του γαλλικού περιοδικού Closer, έπειτα από τη δημοσίευση φωτογραφιών της Κέιτ Μίντλετον να κάνει ηλιοθεραπεία γυμνόστηθη σε ιδιωτική κατοικία.

Το ζευγάρι δικαιώθηκε το 2017, λαμβάνοντας αποζημίωση 100.000 ευρώ. Πέρυσι, κέρδισαν ακόμη μία υπόθεση κατά του Paris Match για «κατάφωρα παρεμβατικές» φωτογραφίες από οικογενειακές διακοπές τους.

Το πριγκιπικό ζεύγος έχει, επίσης, αναδειχθεί σε ένθερμο υποστηρικτή της διαδικτυακής ασφάλειας, καλώντας τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να ενισχύσουν την προστασία των χρηστών και προειδοποιώντας για τους κινδύνους της υπερβολικής έκθεσης στις οθόνες.

Πέρυσι, η δούκισσα του Εδιμβούργου, θεία του πρίγκιπα Ουίλιαμ, είχε προειδοποιήσει ευρωπαίους πολιτικούς ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τον Δεκέμβριο, η βρετανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να απαγορεύσει εργαλεία deepfake, τονίζοντας ότι «καταστρέφουν τις ζωές των νέων ανθρώπων».

Χρήστες της X συχνά απαντούν σε υπάρχουσες αναρτήσεις, ζητώντας από το Grok «να τη βάλει με μπικίνι» ή χρησιμοποιώντας γλώσσα που παρακάμπτει τα φίλτρα ασφαλείας, προκειμένου να παραχθεί σεξουαλικό περιεχόμενο.

Ο Ελον Μασκ έχει δηλώσει ότι «όποιος χρησιμοποιεί το Grok για τη δημιουργία παράνομου περιεχομένου θα αντιμετωπίζει τις ίδιες συνέπειες σαν να το είχε ανεβάσει ο ίδιος». Από την πλευρά του, ο λογαριασμός X Safety ανέφερε ότι η πλατφόρμα «λαμβάνει μέτρα κατά του παράνομου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με αφαίρεση περιεχομένου, μόνιμες αναστολές λογαριασμών και συνεργασία με τις Αρχές».

Η δημιουργία και διακίνηση deepfake εικόνων είναι ήδη παράνομη βάσει του Online Safety Act, ενώ οι πλατφόρμες υποχρεούνται να αποτρέπουν τη διάδοσή τους. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 10% του παγκόσμιου τζίρου τους, ποσό που, στην περίπτωση της X, θα μπορούσε να φτάσει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες.

Ήδη, οι Αρχές της Γαλλίας και της Μαλαισίας έχουν ανακοινώσει ότι διερευνούν την υπόθεση, κατέληξε το δημοσίευμα της Telegraph.

