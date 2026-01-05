Γεραπετρίτης: Ο λαός της Βενεζουέλας έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του

Σαφές μήνυμα υπέρ του δικαιώματος του λαού της Βενεζουέλας να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον του, με σεβασμό στη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με τον ομόλογό του από το Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι (Abdullatif bin Rashid Alzayani).

«Ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θα στηρίξει ενεργά την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

Οπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και το Μπαχρέιν, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να υπερασπίζονται τις αρχές και τις αξίες που εδώ και 80 χρόνια αποτελούν το θεμέλιο της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας.

Στο διμερές σκέλος της συνάντησης, Αθήνα και Μανάμα συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις και ο τουρισμός, με τον κ. Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι και οι δύο χώρες στηρίζουν τη συνδεσιμότητα μέσω της ενέργειας, των μεταφορών, των ψηφιακών δικτύων και της ανθρώπινης κινητικότητας, ως βασικό πυλώνα διαπεριφερειακής συνεργασίας και παγκόσμιας ασφάλειας.

🇬🇷🇧🇭| Δηλώσεις Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου του Μπαχρέιν, Abdullatif bin Rashid Alzayani https://t.co/L7Vc8PzicT pic.twitter.com/vhbqYQiSya — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 5, 2026

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στη Γάζα. Ο έλληνας ΥΠΕΞ εξέφρασε την προσδοκία για εμπέδωση της εκεχειρίας και μετάβαση στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, που περιλαμβάνει την ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της περιοχής, καθώς και μια περιεκτική πολιτική διαδικασία προς τη λύση των δύο κρατών.

«Η Ελλάδα είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου, λόγω των στρατηγικών της σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, της στήριξης που παρέχει στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά και της σχέσης που διατηρεί με το Ισραήλ», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ενεργή παρουσία της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς αποτελεί εγγύηση για ουσιαστική συμβολή στην ειρήνη της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην εύθραυστη κατάσταση στην Υεμένη, τη Σομαλία και την Ερυθρά Θάλασσα, όπου η Ελλάδα διαδραματίζει ενεργό ρόλο μέσω της ηγεσίας της ναυτικής επιχείρησης ASPIDES για την προστασία της ναυσιπλοΐας. «Είναι ζωτικής σημασίας να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος αντιπαραθέσεων και κρίσεων σε αυτή την κρίσιμη περιοχή», προειδοποίησε.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Μπαχρέιν, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε όσα είχε επισημάνει και στο Φόρουμ Manama Dialogue, χαρακτηρίζοντας το Βασίλειο όχι απλώς περιφερειακό δρώντα, αλλά κράτος με γεωπολιτική βαρύτητα που υπερβαίνει το γεωγραφικό του μέγεθος. «Ο Κόλπος, με τη στρατηγική του θέση και τη διπλωματική του εμβέλεια, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια διπλωματία», σημείωσε.

Ο υπουργός ευχαρίστησε τον ομόλογό του για τη στήριξη του Μπαχρέιν προς την Ελλάδα στα διεθνή φόρα και χαιρέτισε την ένταξη της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας από την 1η Ιανουαρίου 2026, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι δύο χώρες θα συνεργαστούν στενά σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για τη διεθνή πολυμέρεια και την αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Τέλος, τόνισε ότι Ελλάδα και Μπαχρέιν συμφώνησαν να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες σε τομείς προτεραιότητας, με έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Η Ελλάδα, ως ιστορικά ναυτικό έθνος και με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, αποδίδει ύψιστη σημασία στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και στην προστασία των θαλάσσιων εμπορικών οδών», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News