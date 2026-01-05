Ωρα αποφάσεων για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur – ο ρόλος της Ιταλίας

Τις τελευταίες προσπάθεις για να περάσει «τη γραμμή του τερματισμού» η πολυαναμενόμενη εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενωσης με το μπλοκ της Λατινικής Αμερικής, τη Mercosur, καταβάλλουν οι Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους με άμεση γνώση των διαβουλεύσεων, τους οποίους επικαλείται το Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει διακήρυξη με στόχο να καθησυχάσει τις χώρες που έως τώρα αντιδρούσαν στη συμφωνία, ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας της Παρασκευής.

Αν και το περιεχόμενο της διακήρυξης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ορισμένοι από τους αξιωματούχους -μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας- ανέφεραν ότι ενδέχεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις για οικονομική στήριξη των ευρωπαίων αγροτών.

Μια τέτοια κίνηση θεωρείται καθοριστική για την επαναφορά της στήριξης της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είχε τραβήξει «χειρόφρενο» λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα, υπό την πίεση του ισχυρού αγροτικού λόμπι της χώρας της.

Σύμφωνα με τους κανόνες ψηφοφορίας της ΕΕ, για την έγκριση της συμφωνίας απαιτείται ειδική πλειοψηφία: τουλάχιστον 15 από τα 27 κράτη-μέλη, που να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της Ενωσης. Με τον μεγάλο πληθυσμό της, η Ιταλία διαδραματίζει ρόλο «ρυθμιστή», καθώς στην πράξη κατέχει την ψήφο που μπορεί να κρίνει την έκβαση.

Εάν η Επιτροπή καταφέρει να προσφέρει εγγυήσεις για τη διάθεση κονδυλίων προς τους αγρότες στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ (2028–2034), αυτό θα μπορούσε να αμβλύνει τις αντιδράσεις απέναντι στην προτεινόμενη μείωση κατά περίπου 20% της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), μέσω της οποίας διανέμονται οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Τζόρτζια Μελόνι επιδίωκε πρόσθετα μέτρα προστασίας για τον αγροτικό τομέα, καθώς και επιπλέον χρηματοδότηση για τους αγρότες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπήρξαν συζητήσεις, δουλειά και πρόοδος. Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο ώστε να εξετάσουμε την υπογραφή της συμφωνίας, ελπίζουμε σύντομα», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο.

Ωστόσο, οι νέες αυτές παραχωρήσεις δεν αναμένεται να μεταπείσουν τη Γαλλία και την Πολωνία, τους βασικούς πολέμιους της συμφωνίας με τη Mercosur, στην οποία συμμετέχουν η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη.

Τον περασμένο μήνα, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δέχεται έντονες εσωτερικές πιέσεις από τους αγρότες, υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι η Γαλλία σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές τροφίμων από τη Νότια Αμερική ή άλλες περιοχές, εφόσον περιέχουν φυτοφάρμακα που απαγορεύονται στην ΕΕ.

Χωρίς, όμως, τη στήριξη της Ιταλίας, οι δύο αυτές χώρες και οι σύμμαχοί τους δεν διαθέτουν επαρκείς ψήφους για να μπλοκάρουν τη συμφωνία στην ψηφοφορία της Παρασκευής.

Στο μεταξύ, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ έχουν προσκληθεί στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, σε συνάντηση που χαρακτηρίζεται ως «απολογιστική», μετά τις κινητοποιήσεις ευρωπαίων αγροτών κατά της συμφωνίας, τον Δεκέμβριο, και ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας.

Τη συνεδρίαση θα φιλοξενήσουν ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, ο επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν και ο επίτροπος Υγείας και Ευημερίας των Ζώων Ολιβερ Βάρχελι, μαζί με τη Μαρία Παναγιώτου, υπουργό Γεωργίας της Κύπρου, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Εφόσον η συμφωνία εγκριθεί, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μπορέσει να μεταβεί στην Παραγουάη ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.

Η συμφωνία, που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου άνω των 700 εκατομμυρίων ανθρώπων και θα καταργήσει δασμούς στο 90% των εξαγωγών της ΕΕ, σύμφωνα με το Politico.

