Εκατοντάδες τουρίστες εγκλωβισμένοι στη Σοκότρα της Υεμένης, λόγω των συγκρούσεων

Πάνω από 400 ξένοι τουρίστες παραμένουν αποκλεισμένοι στο νησί Σοκότρα της Υεμένης, στην Αραβική Θάλασσα, μετά την ακύρωση όλων των πτήσεων από και προς το νησί, εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη χώρα.

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι αεροπορικές συνδέσεις με την Υεμένη παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, λόγω των συγκρούσεων μεταξύ των αυτονομιστών του Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (STC), που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και των κυβερνητικών δυνάμεων, οι οποίες στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Το αρχιπέλαγος της Σοκότρα, γνωστό ως «τα Γκαλαπάγκος του Ινδικού Ωκεανού», αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, χάρη στη μοναδική βιοποικιλότητά του, και έχει ενταχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στα τέλη Δεκεμβρίου, ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις -εσωτερικού και διεθνείς- συμπεριλαμβανομένων των τριών εβδομαδιαίων πτήσεων που μετέφεραν τουρίστες από το Αμπου Ντάμπι.

Αυτή τη στιγμή, στο νησί παραμένουν εγκλωβισμένοι 416 τουρίστες, εκ των οποίων τουλάχιστον 60 είναι Ρώσοι, αριθμός που επιβεβαιώνει και ταξιδιωτικός πράκτορας με έδρα τη Σοκότρα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι περισσότεροι επισκέπτες φτάνουν στο νησί μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του βασικού υποστηρικτή του STC, το οποίο ασκεί τον έλεγχο στη Σοκότρα. Παρά το γεγονός ότι τα τέσσερα νησιά και οι δύο βραχονησίδες του αρχιπελάγους -με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκους- έχουν μείνει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστα από τις αιματηρές συγκρούσεις της τελευταίας δεκαετίας στην ηπειρωτική Υεμένη, η παρούσα κρίση έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή απομόνωση.

Διπλωμάτης δυτικής χώρας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «δεκάδες» ξένοι τουρίστες, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Σοκότρα για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, έχουν εγκλωβιστεί μετά την ακύρωση των πτήσεών τους.

Οπως ανέφερε, πολλοί από αυτούς επικοινωνούν με τις πρεσβείες τους ζητώντας βοήθεια για την απομάκρυνσή τους, ενώ οι διπλωματικές αποστολές έχουν απευθυνθεί στις κυβερνήσεις της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ζητώντας τη συνδρομή τους για τη διευκόλυνση μιας επιχείρησης απεγκλωβισμού.

Σύμφωνα με άλλον διπλωμάτη, μεταξύ των εγκλωβισμένων τουριστών βρίσκονται Βρετανοί, Γάλλοι και Αμερικανοί, ενώ ο ταξιδιωτικός πράκτορας ανέφερε και την παρουσία δύο κινέζων υπηκόων.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας, Ματσέι Βέβιορ, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ανάμεσα στους εγκλωβισμένους υπάρχουν και Πολωνοί τουρίστες, διευκρινίζοντας πως οι πτήσεις που εκτελούσε εταιρεία των ΗΑΕ έχουν ανασταλεί έως και την Τρίτη (6/01).

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω την Παρασκευή, όταν οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσαν επίθεση σε θέσεις του STC στην επαρχία Χαντραμούτ, εντείνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένη απομόνωση των τουριστών στο νησί.

