Αζεντίν Αλαϊά: Ο κορυφαίος couturier που διέσωσε δημιουργίες του Dior

Ο Αζεντίν Αλαϊά, που πέθανε το 2017, ήταν ένας μεγάλος μόδιστρος και πρωτοπόρος του design με πολύ προσωπικό στυλ. Οι υψηλής μόδας δημιουργίες του ήταν πραγματικά έργα τέχνης που αγκάλιαζαν αισθησιακά τα γυναικεία σώματα μετατρέποντάς τα σε κινούμενα γλυπτά. Στη διάρκεια της καριέρας του, δε, θα έντυνε πολλές διασημότητες.

Εκείνο που δεν ξέραμε ήταν πως ο τυνήσιος ράφτης έφτασε στο Παρίσι το 1956 σε ηλικία 21 ετών (είχε γεννηθεί στην Τύνιδα στις 26 Φεβρουαρίου 1935) και προσελήφθη αμέσως από τον Κριστιάν Ντιόρ, αλλά τέσσερις ημέρες αργότερα αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια, καθώς του ζητήθηκε να παραιτηθεί εν μέσω εντάσεων μεταξύ της Γαλλίας και των πρώην αποικιών της που διεκδικούσαν μαχητικά την ανεξαρτησία τους.

Ωστόσο ο Αλαϊά, που στη συνέχεια θα γινόταν διάσημος couturier, δεν έτρεφε κακία, αναφέρει στους Times του Λονδίνου ο Ανταμ Σέιτζ, ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στο Παρίσι. Αντιθέτως, συνέχισε να εμπνέεται από τις δημιουργίες του οίκου Dior, αγοράζοντας περίπου 600 κομμάτια για τη συλλογή του, η οποία αποτελείται από περίπου 20.000 ενδύματα, αξεσουάρ και παπούτσια, τα οποία διατηρούνται σχολαστικά στη Fondation Azzedine Alaïa.

Τώρα, όχι μία, αλλά δύο εκθέσεις αναδεικνύουν τους δεσμούς μεταξύ των δύο μεγάλων μετρ της γαλλικής μόδας. Η πρώτη, με τίτλο «La Collection Dior d’ Azzedine Alaia», που εγκαινιάστηκε στις 20 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου 2026, στην Galerie Dior, παρουσιάζει 101 από τα κομμάτια του οίκου Dior που ο Αλαϊά συγκέντρωσε ψάχνοντας με απόλυτη μυστικότητα σε ιδιωτικές πωλήσεις, δημοπρασίες, ακόμη και σε παζάρια, αναζητώντας ρούχα που σημάδεψαν την ιστορία της μόδας.

Ο οίκος Dior πίστευε ότι πολλά από τα φορέματα είχαν χαθεί για πάντα. Δεν είχε ιδέα πως βρίσκονταν στην κατοχή του Αλαϊά μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν τους ζητήθηκε να εξετάσουν τη συλλογή του, γράφει στους Times ο Ανταμ Σέιτζ. Ως μανιώδης συλλέκτης, ο Αζεντίν Αλαϊά τα έκρυβε σε αποθήκες και «δεν είχε χρόνο να τα ταξινομήσει», σύμφωνα με τον Ολιβιέ Σαγιάρ, διευθυντή της Fondation Azzedine Alaïa. Και όταν ένας χώρος γέμιζε τόσο πολύ «ώστε δεν χωρούσε πλέον να μπει μέσα, γέμιζε έναν άλλο», είπε στους Times ο διευθυντής του ιδρύματος. «Ηταν αδύνατο να εντοπίσεις ένα φόρεμα», τόνισε.

Ο Ολιβιέ Φλαβιανό, διευθυντής της Galerie Dior, είπε ακόμη ότι ο Αλαϊά ήταν «εξαιρετικά διακριτικός. Ποτέ δεν ήθελε να μας δείξει τη συλλογή του».

Η δεύτερη έκθεση, «Azzedine Alaïa et Christian Dior, Deux maîtres de la Haute Couture», που εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 24 Μαΐου 2026 στη Fondation Azzedine Alaïa, παρουσιάζει 70 δημιουργίες των δύο μεγάλων μετρ της μόδας. Στόχος της είναι να δείξει πώς ο Αζεντίν Αλαϊά επηρεάστηκε από τον οίκο που ίδρυσε ο Κριστιάν Ντιόρ, ο οποίος απεβίωσε το 1957.

Ο Σαγιάρ δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde ότι ο θαυμασμός του Αλαϊά για τον Ντιόρ ξεκίνησε όταν ήταν νέος ράφτης στην Τυνησία και «έβλεπε τα φορέματά του στα περιοδικά».

Ο ίδιος ο Αλαϊά, δε, αποκάλυψε κάποτε ότι έφυγε από τον οίκο Dior με δάκρυα στα μάτια όταν του είπαν πως έπρεπε να παραιτηθεί με το ψευδές πρόσχημα ότι δεν είχε άδεια διαμονής, γράφει στους Times ο ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στο Παρίσι. Στην πραγματικότητα, ο νεαρός τυνήσιος ράφτης, ο οποίος στη συνέχεια θα γινόταν ένας από τους κορυφαίους σχεδιαστές της γαλλικής haute couture, είχε άδεια παραμονής. Αλλά, όπως είπε, ο Ντιόρ ήθελε να τον ξεφορτωθεί επειδή όλοι οι Βορειοαφρικανοί ήταν εκείνη την εποχή ύποπτοι, εν μέσω των κλιμακούμενων πολεμικών συρράξεων μεταξύ της Γαλλίας και των κινημάτων για την ανεξαρτησία της Αλγερίας.

