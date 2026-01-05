Novartis: Η Eισαγγελέας ζητά την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που δικάζει την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Απευθυνόμενη στους δικαστές, η εισαγγελική λειτουργός υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι -οι οποίοι είχαν καταθέσει με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση»- πρέπει να κριθούν ένοχοι, σχεδόν όπως και πρωτοδίκως, για την ευθύνη που τους αναλογεί στη «δολοφονία χαρακτήρων πολιτικών προσώπων», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Τόνισε, ωστόσο, ότι φέρουν ευθύνη «όχι πλήρη», για όσα συνέβησαν το 2018 σε βάρος δέκα πολιτικών προσώπων.

Η εισαγγελέας ζήτησε να μην κριθεί ένοχη η Μαρία Μαραγγέλη για δύο πράξεις ψευδούς καταμήνυσης, λόγω παραγραφής. Πρόκειται για καταθέσεις που είχαν δοθεί το 2017 σε βάρος των Ανδρέα Λοβέρδου και Μάριου Σαλμά, με τη δεύτερη, όπως σημείωσε, να παραγράφεται σήμερα.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός προχώρησε σε εκτενή αναδρομή της υπόθεσης, αναφερόμενη τόσο στα πραγματικά περιστατικά όσο και στα πρόσωπα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, συμπεριλαμβανομένων και εισαγγελικών λειτουργών που είχαν χειριστεί την έρευνα.

«Από τη συγκεκριμένη υπόθεση επλήγη το κύρος και η αξιοπιστία της Δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας στο κάδρο και εκείνους που -όπως είπε- εκμεταλλεύτηκαν τις επίμαχες καταθέσεις. «Ο τρόπος λήψης αυτών των καταθέσεων είναι τουλάχιστον περίεργος. Όλοι όσοι τις υπέγραψαν έχουν ευθύνη. Φαίνεται ότι ασκήθηκε πίεση για την ταχεία διεκπεραίωση της δικογραφίας. Ωστόσο, μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν όσοι, σαν κοράκια, εκμεταλλεύτηκαν τις καταθέσεις και με πηχυαίους τίτλους έγραφαν “τους πιάσαμε”», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πρώην επικεφαλής της Novartis Ελλάδας Κωνσταντίνο Φρουζή, τον οποίο οι κατηγορούμενοι επικαλούνται στις καταθέσεις τους, χαρακτηρίζοντάς τον «σκοτεινή προσωπικότητα». Οπως είπε, έχει περιγραφεί ως φιλόδοξος, άφιλος και δύσκολα προσβάσιμος, γεγονός που —κατά την ίδια— καθιστά «αξιοπερίεργο το πόσο εύκολα φέρεται να μιλούσε».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ως αντιπρόεδρος της Novartis και πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), ο Φρουζής συνομιλούσε με πολιτικά πρόσωπα, τα οποία δεν μπορούσαν εύκολα να του αρνηθούν συνάντηση.

«Άλλαζε καπέλα, προωθούσε τα συμφέροντα της εταιρείας του, εκμεταλλευόμενος και τη θέση του στον ΣΦΕΕ. Η χώρα ήταν τότε “παράδεισος του φαρμάκου”. Ωστόσο, τίποτα δεν διασφαλίζει ότι όσα έλεγε, ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, ιδίως όταν αποχώρησε από την εταιρεία λόγω οικονομικών ατασθαλιών», ανέφερε.

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς της Μαρίας Μαραγγέλη ότι υπήρξε «το δεξί χέρι» του Φρουζή, η εισαγγελέας επισήμανε πως «δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό μέσο για χρηματισμό πολιτικών προσώπων». «Είναι αξιοπερίεργο ότι, ενώ μιλά για μεθοδεύσεις και πληρωμές, δεν προσκομίζεται ούτε ένα στοιχείο», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση της κατηγορουμένης περί «βράβευσής» της από τις αμερικανικές Αρχές, η εισαγγελέας διευκρίνισε ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Όπως είπε, το αμερικανικό δίκαιο προβλέπει αστικού τύπου διακανονισμούς με εταιρείες κολοσσούς, χωρίς ποινικές διώξεις και χωρίς αναφορά -στη συγκεκριμένη περίπτωση- σε δωροδοκίες πολιτικών προσώπων.

«Συμπεραίνω ότι οι καταθέσεις που “βραβεύτηκαν” στις ΗΠΑ δεν είναι ίδιου τύπου με αυτές που δόθηκαν στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Πώς είναι δυνατόν να μην το γνώριζαν οι κατηγορούμενοι;» διερωτήθηκε.

Κλείνοντας, σχολίασε αιχμηρά τις καταθέσεις και των δύο κατηγορουμένων, σημειώνοντας ότι όφειλαν να έχουν συνειδητοποιήσει τις συνέπειες των ισχυρισμών τους.

«Δεν μπορεί κάποιος ελαφρά τη καρδία να καταθέτει και να λέει “είπα όσα είδα”. Οχι. Κατέθεσες όσα συνήγαγες», ανέφερε. Για τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη τόνισε ότι οι «νοητικοί υπολογισμοί» που επικαλέστηκε για δήθεν χρηματισμούς συνιστούν ουσιαστικά ομολογία ψευδούς κατάθεσης. «Σε καμία χώρα δεν θα μπορούσε να στηριχθεί δίωξη με τέτοια αποδεικτικά μέσα. Δεν μπορεί να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός περί “διηγηματικών” καταθέσεων», κατέληξε.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, πριν από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

