Τραμπ, παπαράτσι, κρασί: Το κίνητρο των Κλούνεϊ για τη Γαλλία

O Τζορτζ Κλούνεϊ και τα μέλη της οικογενείας του είναι πλέον γάλλοι πολίτες, σύμφωνα με επίσημο διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Γαλλίας. Ωστόσο ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός δεν είναι ο μόνος που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ. Τελευταία, η έξοδος από το Χόλιγουντ σε περιοχές που δεν ελέγχει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έντονη και θορυβώδης. Για παράδειγμα, η Ελεν ΝτεΤζένερις, η Ρόμπιν Ράιτ και η Κόρτνεϊ Λαβ μετακόμισαν στην Αγγλία. Η Ρόζι Ο’Ντόνελ επέλεξε την Ιρλανδία και η Εύα Λονγκόρια την Ισπανία, ενώ άλλοι επικριτές του Τραμπ, όπως οι Ρίτσαρντ Γκιρ, Λένα Ντάναμ και Ράιαν Γκόσλινγκ, έφυγαν χωρίς να αναφέρουν την επανεκλογή του ως κίνητρο.

Στην περίπτωση του Κλούνεϊ, πάντως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόφασή του να μεταναστεύσει στη Γαλλία οφείλεται κυρίως στον Τραμπ, κατά της επανεκλογής του οποίου εναντιώθηκε ενεργά ο πολιτικοποιημένος αμερικανός ηθοποιός. Ωστόσο, εν μέσω της έντασης και των πρωτοσέλιδων που προκάλεσαν οι λεκτικές αντιπαραθέσεις, ενδέχεται να έχουν περάσει απαρατήρητοι ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφάσισε να μετακομίσει, γράφει στον Guardian η Κάθριν Σόαρντ.

«Πρεσβευτής της Appellation d’Origine Contrôlée»

Το κτήμα των Κλούνεϊ στην Προβηγκία, έκτασης 1700 στρεμμάτων περιλαμβάνει μια έπαυλη του 18ου αιώνα, πισίνα, διακοσμητική λίμνη, κήπο με λεβάντες, γήπεδο boules και ελαιώνα. Περιλαμβάνει επίσης έναν αμπελώνα 81 στρεμμάτων, που φυτεύτηκε πριν από 25 χρόνια από την γεωπόνο Λοράνς Μπερλεμόν, πελάτες της οποίας ήταν και οι Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί στο Château Miraval, που απέχει μόλις 30 λεπτά από το κτήμα των Κλούνεϊ. Υπό την καθοδήγηση της Μπερλεμόν, μάλιστα, τα κρασιά Miraval έχουν γίνει κερδοφόρα και φημισμένα, με μεγάλες πωλήσεις διεθνώς και διακρίσεις από τον οδηγό Le Guide Hachette des Vins.

Ακόμα πιο κοντά στους Κλούνεϊ βρίσκεται το Château Margüi του Τζορτζ Λούκας –γνωστό και ως Skywalker Vineyards– μια σημαντική επιχείρηση παραγωγής κρασιού και ελαιόλαδου (καθώς και πολυτελών εξοχικών κατοικιών). Επίσης κοντά βρίσκεται και το κτήμα Le Plan-de-la-Tour, που ανήκε προηγουμένως στον Τζόνι Ντεπ, με αμπελώνες, ελαιώνες και μια κάβα κρασιού με θέμα τους Πειρατές της Καραϊβικής. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης τα κτήματα διάσημων σταρ-οινοποιών όπως η Κάιλι Μινόγκ, ο Τζον Μάλκοβιτς και ο Τζον Μπον Τζόβι.

Ιστορικά, οι καρποί των αμπελιών στο κτήμα που τώρα ανήκει στους Κλούνεϊ τροφοδοτούσαν τον τοπικό συνεταιρισμό της περιοχής, αλλά ο πρόεδρος της Ενωσης Αμπελουργών του Κοτό Βαρουά στην Προβηγκία φάνηκε πρόθυμος να αφήσει τους νεοφερμένους «εκμεταλλευτούν τον αμπελώνα», γράφει στον Guardian η Κάθριν Σόαρντ.

«Με την αγορά στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερίκ Λαμπέρ, «[ο Κλούνεϊ] σίγουρα θα γίνει ένας νέος πρεσβευτής της AOC [Appellation d’Origine Contrôlée]». Εν τω μεταξύ, η Μπερλεμόν είπε ότι ο Κλούνεϊ την συνόδευσε σε συνεδρίες blending (ανάμειξη για την επίτευξη του επιθυμητού στυλ κρασιού) και επαίνεσε τον «καλό ουρανίσκο» του. «Είναι πολύ ταπεινός», πρόσθεσε, «έτοιμος να ακούσει».

Ακόμη, στο περιοδικό Wine Spectator υπήρξαν φήμες ότι το 2025, οι Κλούνεϊ θα παρουσίαζαν ένα ροζέ και ένα λευκό κρασί, πράγμα που, όμως, δεν συνέβη. Ωστόσο ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν είναι άγνωστος στον κόσμο των επιχειρήσεων του αλκοόλ: το 2017 πούλησε την Casamigos -μάρκα τεκίλας που συνίδρυσε τέσσερα χρόνια νωρίτερα- για ένα δισεκατομμύριο δολάρια (853,3 εκατ. ευρώ).

«Δεν θέλω τα παιδιά μου να ανησυχούν για τους παπαράτσι»

Τόσο τα κρασιά του Λούκας όσο και των Τζολί-Πι έχουν επωφεληθεί από συνεργασίες υψηλού προφίλ με το κοντινό φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών. Ωστόσο, η σχέση του Τζορτζ Κλούνεϊ με τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου ήταν κυρίως με αυτό της Βενετίας, το αντίπαλο των Καννών. Τουλάχιστον δέκα από τις ταινίες του, μεταξύ των οποίων οι «Jay Kelly» (2025) και «Wolfs» (2024) και οι σκηνοθετικές του προσπάθειες, «Suburbicon» (2017), «Αι Ειδοί του Μαρτίου» (2011) και «Καληνύχτα, και Καλή Τύχη» (2005), έχουν κάνει πρεμιέρα στο Lido, ενώ στις Κάννες έχει πάει μόνο δύο φορές.

Από την άλλη πλευρά, η αγάπη του Κλούνεϊ για την Ιταλία είναι μακρά και αμοιβαία. Το 2002, αγόρασε μια βίλα στη λίμνη Κόμο, επίσης αυτός και η σύζυγός του, Αμάλ, η Βρετανολιβανέζα δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντρεύτηκαν στη Βενετία το 2014. Ενα προφίλ του ηθοποιού το 2012 ανέφερε ότι «εξελίσσεται γρήγορα στο πιο δημοφιλές δημόσιο πρόσωπο στην Ιταλία… παρά το γεγονός ότι δεν είναι Ιταλός, δεν μιλάει ιταλικά και ζει εδώ μόνο το καλοκαίρι».

Γιατί λοιπόν οι Κλούνεϊ δεν ζήτησαν ιταλική υπηκοότητα; Μια ένδειξη μπορεί να βρίσκεται στην άποψη του ηθοποιού για τους νόμους της Γαλλίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, παρατηρεί η αγγλίδα δημοσιογράφος του Guardian. Σε συνέντευξή του στο Esquire τον Οκτώβριο, ο Κλούνεϊ δήλωσε: «Ανησυχούσα για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στο Λος Αντζελες, στην κουλτούρα του Χόλιγουντ. Δεν θέλω να τριγυρνούν ανησυχώντας για τους παπαράτσι. Δεν θέλω να συγκρίνονται με τα διάσημα παιδιά άλλων».

Οι ιταλικοί νόμοι σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών ανθρώπων σε δημόσιους χώρους χωρίς τη συγκατάθεσή τους έχουν ενισχυθεί την τελευταία δεκαετία και είναι αυστηρότεροι από αυτούς στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι γαλλικοί νόμοι είναι πιο αυστηροί και το κλίμα γύρω από τις διασημότητες λιγότερο ενθουσιώδες, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. H απομονωμένη τοποθεσία της γαλλικής έπαυλης των Κλούνεϊ, εξάλλου, παίζει σημαντικό αποτρεπτικό ρόλο για όσους ελπίζουν να τραβήξουν μια φωτογραφία. Αντίθετα, όποιος έχει μια βάρκα με κουπιά μπορεί θεωρητικά να έχει εκπληκτική θέα στις βίλες που βλέπουν στη λίμνη Κόμο.

«Σημαντικές κυρώσεις… συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ»

Αλλοι πάλι έχουν αναρωτηθεί γιατί ο Κλούνεϊ δεν υπέβαλε αίτηση για βρετανική υπηκοότητα, δεδομένου ότι αυτός και η Αμάλ έχουν οικογένεια εκεί, καθώς και ένα σπίτι στο Ουίνδσορ από το 2014. Η Αμάλ έχει επίσης δικηγορικό γραφείο στο Λονδίνο και δύο μετεκπαιδεύσεις στην Οξφόρδη, κάτι που δεν είναι και το πιο εύκολο για να συνδυαστεί με τη ζωή στην αγροτική Προβηγκία.

Ωστόσο, η συμμετοχή της σε μια συμβουλευτική επιτροπή του 2024, που εξετάζει την έρευνα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC), για πιθανά εγκλήματα πολέμου στη Γάζα είναι αυτή που προσφέρει την ισχυρότερη ένδειξη για το γιατί το ζευγάρι θεώρησε επιτακτική την ανάγκη να φύγουν από το Λος Αντζελες.

Τον Απρίλιο του 2024, η Αμάλ Κλούνεϊ και οι συνάδελφοί της στην επιτροπή συνέστησαν στον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), Καρίμ Καν, να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Αμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ. Στη δήλωσή της, η Κλούνεϊ δήλωσε ότι υπήρχαν «βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται» ότι είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Τον Νοέμβριο του 2024 εκδόθηκε ένταλμα και τον επόμενο Φεβρουάριο, ο Τραμπ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επέβαλε κυρώσεις στο ΔΠΔ και στο παράρτημά του κατονόμασε τον Καν, υποσχόμενος να «επιβάλει απτές και σημαντικές συνέπειες στους υπεύθυνους για τις παραβάσεις του ΔΠΔ, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την δέσμευση περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες αξιωματούχων, υπαλλήλων και αντιπροσώπων του ΔΠΔ, καθώς και των άμεσων μελών των οικογενειών τους».

Τον περασμένο Απρίλιο, η Αμάλ ήταν μεταξύ πολλών ανώτερων νομικών συμβούλων του ΔΠΔ που προειδοποιήθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών ότι ενδέχεται να υποστούν κυρώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ.

Πολλά έχουν ειπωθεί για την ανάγκη των Κλούνεϊ να επιταχύνουν την αίτησή τους για γαλλική υπηκοότητα πριν από την εφαρμογή αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με την ευχέρεια στη γλώσσα στις αρχές του 2026 (σύμφωνα με πληροφορίες τα Γαλλικά του Τζορτζ παραμένουν «σκουριασμένα»). Ωστόσο, φαίνεται επίσης πιθανό ότι η προοπτική να μην μπορεί ολόκληρη η οικογένεια να εισέλθει ξανά στις ΗΠΑ να έχει επιταχύνει τη μετανάστευσή τους.

