Το «Avatar: Fire and Ash» έσπασε το φράγμα του ενός δισ. δολαρίων σε 18 ημέρες

Με εντυπωσιακή ταχύτητα και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική του franchise, η ταινία «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office μόλις 18 ημέρες, μετά την κυκλοφορία της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Οι συνολικές εισπράξεις ανέρχονται στα 1,083 δισ. δολάρια, εκ των οποίων 306 εκατ. προέρχονται από τη βορειοαμερικανική αγορά και 777,1 εκατ. από το διεθνές box office.

Το τρίτο κεφάλαιο της κινηματογραφικής σειράς έφτασε στο «κλαμπ του δισεκατομμυρίου» λίγο πιο αργά από το «Avatar: The Way of Water», το οποίο το είχε πετύχει σε 14 ημέρες, αλλά κινήθηκε σε παρόμοιο ρυθμό με το πρώτο Avatar, που είχε χρειαστεί 17.

Η εμπορική πορεία του «Avatar» έχει αποδειχθεί κατ’ επανάληψη ανθεκτική στον χρόνο. Οι δύο προηγούμενες ταινίες κυριάρχησαν στις αίθουσες για επτά συνεχόμενες εβδομάδες και κατέληξαν να καταλαμβάνουν δύο από τις υψηλότερες θέσεις στη λίστα των πιο κερδοφόρων ταινιών όλων των εποχών, με συνολικά έσοδα 2,9 δισ. και 2,3 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Οσον αφορά το «Fire and Ash», τις ισχυρότερες επιδόσεις εκτός ΗΠΑ καταγράφουν η Κίνα με 138 εκατ. δολάρια, η Γαλλία με 81 εκατ., η Γερμανία με 64 εκατ. και η Νότια Κορέα με 44 εκατ. δολάρια.

Η ταινία αποτελεί την τρίτη παραγωγή της Disney μέσα στο 2025 που σπάει το φράγμα του δισεκατομμυρίου, μετά τα «Lilo & Stitch» και «Zootopia 2», και την τέταρτη αντίστοιχη επιτυχία στην καριέρα του σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον, αν συνυπολογιστεί και ο «Τιτανικός».

Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ζόε Σαλντάνα, Κέιτ Γουίνσλετ, Κλιφ Κέρτις, Σιγκούρνι Γουίβερ και Σαμ Γουόρθινγκτον, συνεχίζοντας να ενσαρκώνουν τον κόσμο της Πανδώρας που έχει κερδίσει το παγκόσμιο κοινό.

Ο Κάμερον, ο μοναδικός κινηματογραφιστής στην ιστορία με τρεις ταινίες που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, είχε αρχικά σχεδιάσει μια πενταλογία.

Ωστόσο, με χιούμορ αλλά και ρεαλισμό, άφησε πρόσφατα ανοιχτό το ενδεχόμενο το μέλλον της σειράς να κριθεί από την εμπορική πορεία της τρίτης ταινίας. «Προτρέχουμε με το Avatar 4 γιατί, πρώτα απ’ όλα, πρέπει να βγάλουμε χρήματα με αυτήν εδώ την ταινία», δήλωσε στο Variety λίγο πριν από την πρεμιέρα.

«Κάθε φορά που βγαίνουμε στις αίθουσες, πρέπει να αποδεικνύουμε αυτή την τρελή ιδέα από την αρχή», συμπλήρωσε, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία πίσω από ένα κινηματογραφικό σύμπαν που, για ακόμη μία φορά, δείχνει ότι ξέρει πώς να κατακτά το παγκόσμιο box office.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News