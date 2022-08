ΕΕ: Εκτακτη σύνοδος των υπουργών Ενέργειας στις 9 Σεπτεμβρίου

Τους υπουργούς Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης κάλεσε σε έκτακτη σύνοδο στις 9 Σεπτεμβρίου η Τσεχία, η οποία προεδρεύει της ΕΕ αυτό το εξάμηνο, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας.

Η τσεχική προεδρία «θα συγκαλέσει μια έκτακτη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας προκειμένου να συζητήσει συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση στον τομέα της ενέργειας», ανέφερε τη Δευτέρα σε ένα tweet ο πρωθυπουργός της χώρας Πετρ Φιάλα.

Ο τσέχος υπουργός Ενέργειας, Γιόζεφ Σικέλα σημείωσε από την πλευρά του ότι η έκτακτη σύνοδος θα εξετάσει προτάσεις όπως ένα πλαφόν στην τιμή του αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή παρεμβάσεις για να αποτραπούν δυσλειτουργίες στην αγορά.

Η απόφαση αυτή, η οποία εγκρίθηκε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ελήφθη καθώς τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η μείωση του εφοδιασμού και η ανησυχία για το μέλλον προκάλεσαν μια ιλιγγιώδη αύξηση των τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για έβδομο μήνα.

High energy prices are a Europe-wide problem that we need to tackle at European level.

I spoke this morning again with EC President @vonderleyen. Ahead of the EU Energy Council we want to find a way to help people and businesses that we can agree on with other European leaders.

— Petr Fiala (@P_Fiala) August 29, 2022