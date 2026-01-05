Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «Η απαξίωση της τέχνης είναι προοίμιο φασισμού»

Δριμύ «κατηγορώ» ενάντια στην υποτίμηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας εξαπέλυσε ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος τιμήθηκε με το Βραβείο Σκηνοθεσίας στην εκδήλωση «Variety’s 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards», για τη νέα του ταινία «Frankenstein».

Στο πλαίσιο του Palm Springs International Film Festival, έστειλε ένα αιχμηρό και ταυτόχρονα εμψυχωτικό μήνυμα προς τους νέους κινηματογραφιστές , καλώντας τους να μη δίνουν ποτέ σημασία όταν «κάποιοι λένε ότι η τέχνη δεν είναι σημαντική», καθώς -όπως τόνισε- «αυτό είναι πάντα προοίμιο του φασισμού».

«Να είστε καλοί, να συμμετέχετε, να πιστεύετε στην τέχνη σας», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Οταν οι άνθρωποι σού λένε ότι η τέχνη δεν είναι σημαντική, αυτό είναι πάντα το προοίμιο του φασισμού. Όταν σου λένε ότι δεν έχει σημασία, όταν σου λένε ότι μια γαμημένη εφαρμογή μπορεί να κάνει τέχνη, τότε απαντάς: αν δεν έχει σημασία, γιατί τη θέλουν τόσο πολύ; Η απάντηση είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορούν να ευτελίσουν όλα όσα μας κάνουν λίγο καλύτερους, λίγο πιο ανθρώπινους. Και αυτό, στο δικό μου βιβλίο και στη δική μου ζωή, περιλαμβάνει και τα τέρατα».

«Κάποιες φορές ο κόσμος γίνεται τόσο περίπλοκος, που μπορείς να τον εξηγήσεις μόνο με τη δύναμη των τεράτων. Ζούμε ακριβώς σε μια τέτοια εποχή», τόνισε.

Λίγο αργότερα, ο ντελ Τόρο πρόσθεσε με το γνώριμο χιούμορ του: «Δεν έχει σημασία μόνο το μέγεθος των οθονών, αλλά το μέγεθος της ιδέας. Η φιλοδοξία περιλαμβάνει την αποτυχία — είναι ακριβώς δίπλα στην επιτυχία. Δεν υπάρχουν αριθμοί στις πόρτες. Θα χτυπήσεις εκείνη την πόρτα, θα ανοίξει και είτε θα είναι το supermodel των ονείρων σου είτε η μητέρα σου με ρόλεϊ στα μαλλιά».

Το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο κυκλοφόρησε στο Netflix στις 17 Οκτωβρίου 2025.

