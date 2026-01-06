Γιατί το blitz στο Καράκας είναι χτύπημα στο κύρος της Μόσχας

Στον απόηχο της «αστραπιαίας» στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στο Καράκας και της πρωτοφανούς απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας από αμερικανούς κομάντος, η Repubblica φιλοξένησε την άποψη ενός Ρώσου, «ειδικού σε θέματα σχέσεων Ρωσίας και Λατινικής Αμερικής», ο οποίος «διευθύνει το Εργαστήριο Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Icesi στην Κολομβία». Αυτός ο ειδικός ονομάζεται Βλαντίμιρ Ρουβίνσκι και είναι συνεργάτης αυτού του ιδιωτικού ΑΕΙ που εδρεύει στο Κάλι.

Ο Ρουβίνσκι εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Κρεμλίνο αναμένει τις περαιτέρω εξελίξεις στο θρίλερ, διότι «από την ενέργεια των ΗΠΑ επλήγη το κύρος της Ρωσίας». Με ποιον τρόπο ακριβώς; Επειδή, «ελλείψει πόρων, η Ρωσία δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον σύμμαχό της», δηλαδή την εξουσία του Νικολάς Μαδούρο. Η Repubblica έγραψε περί «σιωπηλού Πούτιν όσον αφορά τη Βενεζουέλα», αν και η αντίδραση τoυ ρωσικού ΥΠΕΞ υπήρξε άμεση (το Protagon την ανέφερε σε αυτό το κείμενο). Ακολουθεί η συνέντευξη του Ρουβίνσκι στη Ροζάλμπα Καστελέτι.

Ο Ρουβίνσκι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι τα γεγονότα αυτά (η επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και η απαγωγή του Μαδούρο) «ήταν άσχημα για τον Πούτιν», σημείωσε η ιταλίδα ρεπόρτερ. «Το πρώτο πράγμα που λένε όλοι στη Λατινική Αμερική, αλλά και πιστεύουν και οι ντόπιοι αξιωματούχοι, είναι ότι η Μόσχα δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον σύμμαχό της στη Βενεζουέλα. Για τη Ρωσία η σύλληψη του Μαδούρο είναι τεράστια απώλεια κύρους. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Πούτιν δεν έχει κάνει καμία δήλωση μέχρι στιγμής» είπε ο Ρουβίνσκι.

«Η Ρωσία είναι γνωστή για τον οπορτουνισμό της στη Λατινική Αμερική. Δεν είναι περίεργο που περιμένει να δει τι θα συμβεί. Θέλει να καταλάβει αν το blitz στη Βενεζουέλα θα σηματοδοτήσει νέα εποχή στις διεθνείς σχέσεις. Οσα επικαλέστηκε ο Τραμπ [για τα παραπάνω γεγονότα που προκάλεσαν οι ΗΠΑ] δεν είναι αταίριαστα με την ιδέα του Πούτιν περί πολυπολικού κόσμου». Ο Ρουβίνσκι εξήγησε πώς αντιλαμβάνεται και πώς διδάσκει ο ίδιος τον όρο πολυπολικός κόσμος.

«Είναι ένας κόσμος χωρισμένος σε σφαίρες επιρροής. Στο όραμα του Πούτιν για την πολυπολικότητα, η ρωσική σφαίρα επιρροής είναι η πρώην Σοβιετική Ενωση, ένα τμήμα της Ευρώπης, πιθανώς και η Κεντρική Ασία με τη Μογγολία. Η κινεζική σφαίρα επιρροής είναι το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας, ενώ η σφαίρα των ΗΠΑ είναι ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο». Και συνέδεσε τη συγκεκριμένη δική του γνώμη περί πολυπολικού κόσμου με τον Τραμπ και με τον Πούτιν.

«Αν αυτήν την αντίληψη [περί σφαιρών επιρροής] την ενστερνίζεται ο Τραμπ, η Ρωσία πρέπει να αλλάξει την προσέγγισή της στη Λατινική Αμερική. Αυτός είναι ο λόγος που ο Πούτιν παίρνει τον χρόνο του [για να τοποθετηθεί στο θέμα της Βενεζουέλας]. Εξάλλου, διατήρησε την εξουσία 25 χρόνια παραμένοντας σιωπηλός όταν δεν τον βόλευε να μιλήσει».

Ερώτηση Καστελέτι: «Ορισμένοι ρώσοι αναλυτές αποκαλούν τη Βενεζουέλα ‘‘νέα Κούβα’’ της Ρωσίας. Είναι τόσο δυνατή συμμαχία;» Ο Ρουβίνσκι σμίκρυνε τη Ρωσία σε «Μόσχα» συγκρίνοντάς τη με τη Σοβιετική Ενωση στην απάντησή του: «Είναι παραπλανητική η σύγκριση. Τα συμφέροντα που οδήγησαν τη Μόσχα προς τη Βενεζουέλα είναι διαφορετικά από εκείνα που οδήγησαν τη Σοβιετική Ενωση προς την Κούβα. Τότε τα δύο μπλοκ αναζητούσαν ισορροπία. Η Ρωσία σήμερα δεν είναι υπερδύναμη.

»Ηθελε να εδραιωθεί στο δυτικό ημισφαίριο σε μια λογική αμοιβαιότητας, συμβολική όμως. Ηθελε να αποδείξει ότι είναι ικανή να εμπλακεί ξανά στη Λατινική Αμερική. Και έως έναν βαθμό τα είχε καταφέρει. Το 2019, όταν η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας προσπάθησε να ανατρέψει τον Μαδούρο, η Ρωσία επένδυσε στον τομέα του πετρελαίου και του παρέσχε σανίδα σωτηρίας επειδή ο Μαδούρο χρειαζόταν επειγόντως χρήματα για να πληρώσει τον στρατό του. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει».

Ερώτηση Καστελέτι: «Είναι πολύ απασχολημένη η Μόσχα στην Ουκρανία;». Απάντηση Ρουβίνσκι: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία καταναλώνει πολλούς πόρους. Ρωσική επέμβαση [στη Βενεζουέλα] δεν είναι ρεαλιστική. Η Βενεζουέλα δεν μπορεί καν να συγκριθεί με τη Συρία. Η Συρία βρίσκεται κοντά στη Ρωσία και φιλοξενούσε δύο από τις στρατιωτικές βάσεις της [σ.μ.: για το ζήτημα η Ρωσία διεξάγει διαπραγματεύσεις με τους εκεί κυβερνώντες «πρώην» τζιχαντιστές]. Η Βενεζουέλα βρίσκεται στην άλλη άκρη του πλανήτη και δεν έχει ρωσική στρατιωτική παρουσία. Δεν υπήρχε πιθανότητα ο Πούτιν να υποστηρίξει τη Βενεζουέλα όπως έκανε ο Χρουστσόφ με την Κούβα».

Στο τέλος της συνέντευξής του και κατόπιν σχετικού ερωτήματος ο Ρουβίνσκι δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως οι Τραμπ-Πούτιν έκαναν κάποια συμφωνία «ανταλλαγής», όπως είπε η Καστελέτι, της Ουκρανίας με τη Βενεζουέλα. «Δεν το πιστεύω καθόλου. Ο Τραμπ φρονεί ότι η Λατινική Αμερική είναι η ‘‘αυλή’’ του. Αυτό δεν θα το παζάρευε ποτέ με τον Πούτιν. Αλλά δεν χρειαζόταν και την ‘‘ανταλλαγή’’, αφού η Ρωσία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποτρέψει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News