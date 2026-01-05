ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ: «Χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου» στη Βενεζουέλα

Με σαφή πολιτική στόχευση, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίστηκαν ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την πρόσφατη επιχείρησή τους στη Βενεζουέλα, θέλοντας να πείσουν διεθνώς ότι πρόκειται για πράξη επιβολής του νόμου και όχι για στρατιωτική επέμβαση.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, χαρακτήρισε την αμερικανική δράση «χειρουργική επιχείρηση επιβολής του νόμου», με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά δύο προσώπων που -όπως είπε- καταζητούνται από την αμερικανική Δικαιοσύνη: του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τη Νέα Υόρκη.

Οπως τόνισε, δεν επρόκειτο για πόλεμο, ούτε για κατοχή ξένης χώρας, αλλά για την εφαρμογή υφιστάμενων και πολυετών κατηγορητηρίων, τα οποία -κατά την Ουάσινγκτον- παρέμεναν ενεργά και ανεκπλήρωτα.

Ο αμερικανός πρέσβης περιέγραψε τον Μαδούρο ως «ναρκοτρομοκράτη φυγόδικο» και «παράνομο πρόεδρο», υποστηρίζοντας ότι στερείται οποιασδήποτε διεθνούς νομιμοποίησης, ιδίως μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του 2024.

Ανέφερε, ακόμα, ότι έκθεση ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές αυτές απέτυχαν πλήρως στα βασικά κριτήρια διαφάνειας και ακεραιότητας.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι περισσότερα από 50 κράτη -μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Eνωση και χώρες της Λατινικής Αμερικής- δεν αναγνώρισαν τη νομιμότητα της επανεκλογής του.

Σύμφωνα με τον κ. Γουόλτς, ο Μαδούρο ηγείται του αποκαλούμενου «cartel de los soles», το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, ενώ συνεργάζεται με εγκληματικά δίκτυα, όπως η «Tren de Aragua».

Τα δίκτυα αυτά – υποστήριξε- διεξάγουν «ανορθόδοξο πόλεμο» κατά των ΗΠΑ μέσω της διακίνησης ναρκωτικών, της βίας και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρέπεμψε στην Παγκόσμια Έκθεση για τα Ναρκωτικά του ΟΗΕ για το 2025, η οποία καταγράφει τη Βενεζουέλα ως βασική οδό διακίνησης κοκαΐνης σε διεθνές επίπεδο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν ένα καλύτερο μέλλον για τη Βενεζουέλα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ένα τέτοιο μέλλον -όχι μόνο για τον λαό της, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και τον κόσμο – προϋποθέτει σταθεροποίηση και ένα ασφαλέστερο περιφερειακό περιβάλλον.

Kατήγγειλε, επίσης, εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς Μαδούρο, σημειώνοντας ότι περισσότερα από οκτώ εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια.

«Θα ήθελα να επαναλάβω ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη διπλωματία μια ευκαιρία. Προσέφερε στον Μαδούρο πολλαπλές διεξόδους αποκλιμάκωσης και επιχείρησε να μειώσει την ένταση. Ο Μαδούρο αρνήθηκε να τις αποδεχθεί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η ναρκοτρομοκρατία συνεχίστηκε παρά τις προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται να αποποιηθούν το δικαίωμά τους να προστατεύουν τους πολίτες τους και να αντιμετωπίζουν τη ναρκοτρομοκρατία στο δυτικό ημισφαίριο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υποχωρήσουν στις ενέργειές τους για την προστασία των Αμερικανών από τη μάστιγα της ναρκοτρομοκρατίας και επιδιώκουν ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον σημαντικό λαό της Βενεζουέλας», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News