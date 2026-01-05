Μαδούρο: Είμαι αθώος – Παραμένω πρόεδρος της Βενεζουέλας

Αθώος έναντι του κατηγορητηρίου, το οποίο πάντως τόνισε ότι δεν γνωρίζει πλήρως, δήλωσε ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ενώπιον του δικαστή Αλβιν Χελερστάιν, ενώ ανάλογη στάση διατήρησε και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Με το ξεκίνημα της διαδικασίας, ο δικαστής ζήτησε -σε μία τυπική ερώτηση σε αυτές τις περιπτώσεις – από τον Μαδούρο να δηλώσει ποιος είναι και αυτός απάντησε: «Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας μαζί με την σύζυγό μου και θα τοποθετηθώ αναφορικά με τις κατηγορίες μόλις τις διαβάσω αναλυτικά – προσεκτικά – μόνος μου»

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών ο Μαδούρο τόνισε ότι είναι αθώος και έσπευσε να τονίσει ότι «είμαι ένας έντιμος άνθρωπος. Παραμένω πρόεδρος της χώρας μου».

Η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες δήλωσε επίσης στο δικαστήριο ότι δεν είναι ένοχη. «Αθώα, εντελώς αθώα», είπε η Φλόρες στα ισπανικά όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή Χέλερσταϊν.

Ο δικαστής ενημερώνει τον Νικολάς Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες ότι έχουν το δικαίωμα να συμβουλευτούν τους προξενικούς τους υπαλλήλους και τους ρωτά αν κατανοούν τη δήλωσή του. «Ναι, την κατανοούμε και θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί μια προξενική επίσκεψη», απαντά ο Μαδούρο.

Παράλληλα ο εισαγγελέας αναφέρθηκε στη διαδικασία σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι δύο κατηγορούμενοι τέθηκαν υπό την κράτηση των διωκτικών αρχών στις 11:30 το πρωί, στις 3 Ιανουαρίου. Δεν κάνει καμία αναφορά στη στρατιωτική επιχείρηση σε ξένο έδαφος που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Τόσο ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας όσο και η σύζυγός του δεν θέλησαν να ζητήσουν αποφυλάκιση με εγγύηση, ενώ εξετάζουν να καταθέσουν αυτό το αίτημα αργότερα, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο δικηγόρος τους στους δημοσιογράφους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαστής ανέφερε ότι η επίσημη κατάθεση του Νικολάς Μαδούρο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου το πρωί. Από την πλευρά του ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, σημείωσε ότι ενδέχεται να καταθέσει αιτήματα που αφορούν τον ρόλο του Μαδούρο ως επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής».

Οπως αναφέρει το Reuters, ο Μαδούρο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί τυπική και κράτησε μόλις 30 λεπτά, κρατούσε σημειώσεις, τις οποίες ο δικαστής του επέτρεψε να κρατήσει.

Εκτός της αίθουσας, δεκάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο, χωρισμένοι σε δύο αντικρουόμενα μπλοκ: από τη μία υποστηρικτές της σύλληψης του Μαδούρο και από την άλλη διαδηλωτές που ζητούσαν την απελευθέρωσή του, κρατώντας σημαίες της Βενεζουέλας και πανό με συνθήματα υπέρ και κατά των ΗΠΑ.

Η υπόθεση εξελίσσεται ενώ στο Καράκας παραμένει σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εντολή των αρχών για σύλληψη όσων θεωρηθούν ότι στήριξαν την αμερικανική επιχείρηση κι ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως για τη νομιμότητα της επιχείρησης σύλληψης.

