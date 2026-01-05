Κόμμα με το οποίο θα κατέβει στις εκλογές ανακοίνωσε η Καρυστιανού

Όσοι αναρωτιούνταν ποιος θα ανακοινώσει πρώτος νέο κόμμα, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, ή η Μαρία Καρυστιανού μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και κεντρικό πρόσωπο του κινήματος για απονομή δικαιοσύνης για την τραγωδία, πήραν την απάντηση τους το βράδυ της Δευτέρας: η κυρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε τη δημιουργία κόμματος που θα κατέβει στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Σε συνέντευξη της στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra η κυρία Καρυστιανού άνοιξε τα χαρτιά της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του».

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» ανέφερε ακόμα ότι, αυτό το κίνημα ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε μέχρι εδώ με τελικό στόχο την κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελές. Επανέλαβε πως τον ηγέτη θα τον δείξουν οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν και συμπλήρωσε ότι δεν θα κάνει ανακοινώσεις για το όνομα του κόμματος.

