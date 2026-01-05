Ο υπέργηρος δικαστής που δικάζει τον Μαδούρο

Χρησιμοποιώντας τον όρο «έκπτωτος ηγέτης της Βενεζουέλας», η Corriere della Sera μετέδωσε την είδηση ότι τον απαχθέντα από τους αμερικανούς κομάντος, Νικολάς Μαδούρο, καλείται να δικάσει για εμπορία ναρκωτικών και ναρκω-τρομοκρατία ο ηλικίας 92 (!) ετών δικαστής Αλβιν Χέλερσταϊν (Alvin Hellerstein), «ένας ορθόδοξος εβραίος» της Νέας Υόρκης. Ο οποίος «τυγχάνει από τους παλαιότερους και πιο σεβαστούς δικαστές στο Μανχάταν, διορισμένος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο από τον Μπιλ Κλίντον το 1998».

Κατά το δημοσίευμα, ο Χέλερσταϊν έχει χειριστεί υποθέσεις που αφορούν την κυβέρνηση Τραμπ, αφού τον περασμένο Ιούνιο μπλοκάρισε τις προσπάθειές της να απελάσει αλλοδαπούς. Ο Τραμπ βασίστηκε σε νόμους πολύ ξεπερασμένους, έγραψε η Corriere, έτσι ο συγκεκριμένος δικαστής σταμάτησε τη χρήση ενός νόμου περί αλλοδαπών, έτους 1798, ο οποίος παραχωρεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ την εξουσία να απελαύνει με συνοπτικές διαδικασίες «ξένους εισβολείς». Ο νόμος αυτός, σημειωτέον, χρησιμοποιήθηκε μόλις τρεις φορές στην ιστορία των ΗΠΑ (το 1812 και στους δύο παγκοσμίους πολέμους).

Για τις απελάσεις προς το Ελ Σαλβαδόρ και για τον εγκλεισμό των απελαθέντων σε κάτεργο, ο δικαστής είχε υποστηρίξει τη θέση ότι «η χώρα που την πληρώνουμε για να καλωσορίζει τους αλλοδαπούς που της στέλνουμε δεν είναι καν η χώρα από την οποία προέρχονται αυτοί οι αλλοδαποί» και επιπροσθέτως στηλίτευσε τις συνθήκες κράτησής τους: «Εκεί θα παραμείνουν επ’ αόριστον, κλεισμένοι σε διαβόητα σκληρή φυλακή, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με δικηγόρους, οικογένεια ή φίλους». Και είχε αποφανθεί ότι «περαιτέρω απελάσεις βάσει του νόμου του 1798 είναι παράνομες».

Και τότε, σχολίασε η Corriere, το κατηγορητήριο αφορούσε για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ δικαιολόγησε τη χρήση του νόμου του 1798 επικαλούμενη μέλη συμμοριών εμπόρων ναρκωτικών, αλλά ο δικαστής απέρριψε τέτοια συσχέτιση: «Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί το συμπέρασμα ότι πρόσφυγες που μεταναστεύουν από τη Βενεζουέλα είναι γκάνγκστερ που εμπλέκονται σε ‘‘ληστρική εισβολή’’» αναφέρει η απόφασή του. «Δεν επιδιώκουν να καταλάβουν έδαφος, να εκδιώξουν τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ από οποιοδήποτε έδαφος ή να το καταστρέψουν. Ενδεχομένως εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, όμως το ζήτημα είναι ποινικό και δεν αφορά εισβολή».

Για τη λεγόμενη «δίκη του Μαδούρο» η Corriere σημείωσε ότι ο εισαγγελέας κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών από το 2000, όταν ακόμη ήταν βουλευτής. Ωστόσο, αρκετοί σχολιαστές σημειώνουν ότι είναι απαραίτητο να προσκομιστούν πολλά στοιχεία ώστε να αποδειχθεί η άμεση εμπλοκή του Μαδούρο στη διακίνηση ναρκωτικών, «επειδή συχνά ενεργούσε μόνος του, χωρίς να γνωρίζει τίποτε ο στενός κύκλος του». Δύσκολη υπόθεση [η απόδειξη της ενοχής του Μαδούρο], κατέληξε το μιλανέζικο media.

